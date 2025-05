Đau bụng, suy kiệt lâu ngày vì "thủ phạm" lớn ở ruột non

Tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một khối u ruột non khổng lồ hiếm gặp, nặng gần 4kg, cùng đoạn đại tràng trong ổ bụng.

Từng bị từ chối phẫu thuật vì u quá lớn

Bệnh nhân sống chung với khối u ruột non này suốt 4 năm, đó là bà N.T.H (52 tuổi, Nghĩa Hưng, Nam Định).

Bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng chướng bụng, đau khắp vùng bụng, nôn kéo dài, gây suy kiệt.

Tiền sử bệnh lý ghi nhận bệnh nhân đã từng phẫu thuật cách đây 4 năm tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội, nhưng do khối u to xâm lấn, tiên lượng phẫu thuật khó khăn nên đã đóng ổ bụng lại.

Các bác sĩ đã phẫu thuật thành công khối u ruột non 'khủng' gần 4kg sau 4 năm. Ảnh BVCC

Sau khi ra viện, bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng và nhiều lần điều trị bán tắc ruột tại nhiều bệnh viện khác nhau nhưng không có chỉ định phẫu thuật.

Gần đây, bệnh nhân đau bụng nhiều hơn, nôn kéo dài không giảm, người gầy sút, không ăn uống được. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông để thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng cho thấy tắc ruột hoàn toàn do u to xâm lấn chèn ép. Bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng. Kết quả cho thấy một khối u lớn ở ruột non, kích thước khoảng 20cm x 25cm, xâm lấn gần hết ruột non, chiếm toàn bộ ổ bụng và gây tắc ruột cao.

Bên cạnh đó, các xét nghiệm khác còn cho thấy bệnh nhân bị thiếu máu mạn tính, tình trạng suy kiệt, không ăn uống được do tắc ruột.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và phẫu thuật để cứu bệnh nhân. Kíp phẫu thuật của khoa Ngoại tiêu hóa gồm phẫu thuật viên chính là bác sĩ Bùi Đức Duy, phụ phẫu thuật bác sĩ Nguyễn Thị Đức, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, bác sĩ Ngô Văn Tiến và bác sĩ khoa gây mê hồi sức Cao Đăng Lâm.

Các bác sĩ đã tiên lượng trước việc chỉ mở bụng để đưa một quai ruột ra làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân thoát tình trạng tắc ruột đã là rất khó khăn, tiên lượng lấy khối u gần như là không thể do kích thước quá lớn, nguy cơ mất nhiều máu trong mổ rất cao, khối u xâm lấn gần hết ruột non.

Tiên lượng việc lấy khối u gần như không thể do kích thước quá lớn, nguy cơ mất nhiều máu trong mổ rất cao, và khối u xâm lấn gần hết ruột non. Tuy nhiên, ca mổ vẫn tiến hành và thành công.

Sau khi hội chẩn, các phẫu thuật viên quyết định sử dụng đường mở bụng trắng giữa trên dưới rốn rộng rãi.

Khi mở bụng xong, khoang ổ bụng lộ ra với hình ảnh một khối u khổng lồ chiếm toàn bộ khoang ổ bụng, u xâm lấn gần toàn bộ ruột non chỉ còn khoảng 70cm ruột lại là 2 đoạn ruột không liền mạch, xấm lấn đại tràng trái, đẩy cao các tạng khác trong ổ bụng, gây tắc đoạn ruột non còn lại phía trên.

Bề mặt khối u có rất nhiều mạch máu tăng sinh, tăng kích thước. Tiên lượng việc cắt khối u sẽ rất khó khăn.

Các phẫu thuật viên đã lần lượt giải phóng cắt khối u cùng các đoạn ruột non, đoạn đại tràng trái bị u xâm lấn. Khối u cùng đoạn đại tràng phải sau đó được đưa ra khỏi ổ bụng với kích thước 25x28cm, nặng 4 kg. Quá trình mổ mất khoảng 500ml máu.

Bệnh nhân được phục hồi lưu thông tiêu hóa với 2 miệng nối ruột non một miệng nối đại tràng phải - ruột non kiểu bên bên, đóng đầu dưới đại tràng Sigma đưa đầu trên đại tràng trái ra làm hậu môn nhân tạo (do có 3 miệng nối bệnh nhân suy kiệt, gầy yếu nguy cơ xì rò tiêu hóa sau mổ nên kíp mổ không thực hiện miệng nối đại tràng- đại tràng, nếu tình tràng bệnh nhân tốt sau phẫu thuật có thể hẹn đóng lại hậu môn nhân tạo sau).

Bác sĩ khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, bồi phụ dinh dưỡng tích cực, 21 ngày sau bệnh nhân khỏe mạnh, ăn uống tốt và vừa được ra viện.

Bác sĩ Bùi Đức Duy (khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Hà Đông) cho biết hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định. Sau khoảng 3 tháng vào viện để đóng lại hậu môn nhân tạo.

Nên tầm soát sức khỏe định kỳ

Bác sĩ Duy cảnh báo, u đường tiêu hóa là loại u hiếm gặp và có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Loại u này thường không biểu hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, đặc biệt là các khối u nhỏ. Bệnh nhân có thể phát hiện tình cờ qua các lần thăm khám hoặc phẫu thuật khác.

Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn, bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, đầy bụng, nôn ói, xuất huyết tiêu hóa (nôn ra máu, đi ngoài phân đen), thiếu máu, gầy sút cân. Nguy hiểm hơn, nếu khối u vỡ ra do tác động từ bên ngoài, bệnh nhân có thể gặp xuất huyết nội nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, khi u phát triển đến giai đoạn ác tính, có nguy cơ xâm lấn và di căn đến các cơ quan khác như gan, làm tăng nguy cơ tử vong.

"Hiện nay, u đường tiêu hóa có thể được chẩn đoán qua các phương pháp hình ảnh học hiện đại như nội soi tầm soát, chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ (MRI). Do đó, người dân nên thực hiện khám sức khỏe định kỳ để tầm soát sớm các bệnh lý, trong đó có u đường tiêu hóa và ung thư đường tiêu hóa, nhằm tăng cường khả năng điều trị triệt căn và nâng cao chất lượng cuộc sống", bác sĩ Duy khuyến cáo.