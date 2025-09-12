Đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn kéo dài, khám nhiều nơi cũng không tìm đúng bệnh

Tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và điều trị cho 1 bệnh nhân bị tăng canxi máu nghiêm trọng, nguy cơ tử vong.

Người bệnh là nữ 61 tuổi, quê ở Phú Thọ, nhập viện cấp cứu vì đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, kali máu hạ ở mức độ nặng, tăng canxi máu nghiêm trọng, nguy cơ tử vong.

Người bệnh có nhiều bệnh lý nền, đã thăm khám nhiều nơi và điều trị bằng nhiều loại thuốc, nhưng chưa được phát hiện, trị đúng căn nguyên “u tuyến cận giáp” dẫn đến tình trạng nguy cấp khi đến với Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Bùi Phương Thảo, Phó Khoa Nội tiết - Đái tháo đường siêu âm kiểm tra tuyến giáp cho người bệnh. Ảnh BVCC

Bệnh ẩn khó phát hiện

Người bệnh có tiền sử bướu nhân tuyến giáp chưa điều trị gì. Gần đây bị đau bụng vùng thượng vị, đau âm ỉ, không lan, buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, ăn uống kém, không khó thở, không sốt.

Các triệu chứng đau bụng, nôn, tiểu rắt tái diễn nhiều lần, người bệnh đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán tăng huyết áp, polyp đại tràng, loét dạ dày, nhiễm khuẩn tiết niệu..., điều trị bằng các thuốc hạ huyết áp, kháng sinh, giảm tiết acid dạ dày. Người bệnh được người nhà đưa đến Bệnh viện Bạch Mai vì đau đầu và mệt mỏi nhiều.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bác sĩ phát hiện người bệnh có xét nghiệm canxi máu tăng rất cao nên đã cho chuyển lên Khoa Nội tiết - Đái tháo đường để điều trị.

Tại khoa Nội tiết - Đái tháo đường, các bác sĩ nghi ngờ tình trạng tăng canxi máu của người bệnh là do tăng nồng độ hormon tuyến cận giáp PTH.

Sau một loạt các xét nghiệm, siêu âm vùng cổ, chụp cắt lớp vi tính vùng cổ, “hung thủ” là 2 khối u tuyến cận giáp 2 bên được phát hiện. Do nồng độ canxi máu quá cao (> 4 mmol./L), có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, rối loạn ý thức, thậm chí tử vong nên người bệnh được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Sau khi phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh chóng, các chỉ số trở về mức cho phép và được ra viện.

Dấu hiệu bệnh dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác

Theo bác sĩ Phương Thảo, khối u tuyến cận giáp làm tăng tiết hormone PTH, gây ra rối loạn chuyển hóa canxi và phospho, khiến canxi máu tăng cao. Các tuyến cận giáp thường nằm phía sau tuyến giáp, kích thước rất nhỏ nên thường khó phát hiện khi chưa có triệu chứng điển hình.

“Bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm do các biểu hiện ban đầu rất giống với các bệnh lý thông thường như sỏi thận, đau dạ dày, đau xương khớp do loãng xương, tiểu nhiều, hoặc đơn giản là tình trạng mệt mỏi.

Đặc biệt, ở người cao tuổi, triệu chứng thường âm ỉ, dễ bị bỏ qua hoặc gán ghép với tình trạng lão hóa”, bác sĩ Thảo chia sẻ thêm.

Nguy hiểm cận kề nếu không được phát hiện sớm

Bác sĩ Thảo cũng cho biết, việc chậm phát hiện u tuyến cận giáp dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng như: Sỏi thận tái phát nhiều lần, nhiễm khuẩn tiết niệu, suy thận, loãng xương, gãy xương tự phát, mệt mỏi kéo dài, rối loạn tâm thần, thậm chí rối loạn nhịp tim khi canxi máu tăng cao.

Bác sĩ Bùi Phương Thảo, Phó Khoa Nội tiết - Đái tháo đường siêu âm kiểm tra tuyến giáp cho người bệnh. Ảnh BVCC

Bác sĩ Thảo khuyến cáo, người dân không xem nhẹ các triệu chứng mệt mỏi kéo dài, đau xương, chuột rút, ăn uống kém. Người lớn tuổi, đặc biệt có tiền sử loãng xương, viêm loét dạ dày nên kiểm tra định kỳ chỉ số canxi và hormone tuyến cận giáp.

Cần thực hiện siêu âm tuyến giáp - cận giáp định kỳ và ngay khi phát hiện tăng canxi máu chưa rõ nguyên nhân. Không tự ý sử dụng thuốc một số loại thuốc lợi tiểu, canxi, vì có thể làm trầm trọng hơn tình trạng tăng canxi máu.

