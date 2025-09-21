Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 21/09/2025 08:25 GMT+7

Đây là cách trồng hoa, trồng rau, trồng quả kiểu mới, giúp nông dân Lào Cai cầm nhiều tiền hơn

Hoàng Hữu Chủ nhật, ngày 21/09/2025 08:25 GMT+7
Từ chỗ chỉ quen với tập quán canh tác tự cung tự cấp, dựa nhiều vào thiên nhiên, hiện nay người dân vùng cao Lào Cai đã tiếp cận khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước chuyển sang sản xuất chuyên canh hàng hóa.
Có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp để trồng, phát triển các loại cây, rau, củ theo hướng công nghệ cao, nhưng trước đây, bà con nông dân vùng cao Lào Cai chưa biết tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế.

Những năm gần đây, nhờ sự kêu gọi cũng như vận động của chính quyền địa phương, nhiều mô hình kinh tế theo hướng công nghệ cao đã được phát triển, góp phần thay đổi tư duy sản xuất trong nhân dân.

Cánh đồng hoa hồng Nậm Khắt, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Năm 2024, ông Nguyễn Văn Mùi thuê lại 3 ha đất ở thôn Lả Khắt, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai và đầu tư 5 tỷ đồng làm nhà màng cùng hệ thống tưới tiêu để trồng cà chua và ớt, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Nhờ được đầu tư bài bản, chăm sóc đúng quy trình, kiểm soát phân bón, nước tưới nghiêm ngặt nên sản phẩm cà chua và ớt của trang trại nhà ông Mùi không chỉ nâng cao năng suất trên cùng diện tích mà còn hạn chế được sâu bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách trồng và chăm sóc thông thường.

Trang trại trồng ớt, cà chua của gia đình ông Mùi ở thôn Lả Khắt, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tuy nhiên, để vận hành được quy trình này, ông Nguyễn Văn Mùi phải thuê 20 lao động làm việc tại trang trại. Các lao động này đều là người dân địa phương, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hái và đó cũng là cách để người dân nơi đây thay đổi tư duy và thói quen làm việc.

Ông Nguyễn Văn Mùi, chủ trang trại cà chua, ớt ở thôn Lả Khắt, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai chia sẻ: Ở Púng Luông có khí hậu mát mẻ do có độ cao trên 1.300 mét so với mực nước biển, do đó rất phù hợp để trồng hoa cũng như các loại cây ăn quả. Hơn hết, tôi đến đây do thấy người dân nơi đây không có việc làm, có đất, có khí hậu thuận lợi nhưng chưa biết khai thác để canh tác, tạo thu nhập tương xứng.

Vườn cà chua được trồng theo hướng công nghệ cao cho chất lượng quả tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Ảnh: Hoàng Hữu.

"Khi đi tham quan, học tập ở Đà Lạt, Sa Pa hay Mộc Châu, tôi thấy ở đây có thể trồng các loại rau, quả có thể cạnh tranh tốt. Tôi trồng thử nghiệm 2 ha cà chua và ớt, sang năm tôi sẽ nâng diện tích lên 4 ha. Tôi đã từng sống và làm tại Đà Lạt 4 năm, tôi thấy ở Púng Luông này hoàn toàn có thể trồng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, có thể cây trồng còn phát triển tốt hơn". Ông Mùi chia sẻ.

Sau nhiều năm bươn chải đã giúp anh Lý A Vàng ở bản Pú Nhu – Háng Sung, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai học hỏi được nhiều kiến thức về canh tác nông nghiệp. Năm 2024, anh Vàng quyết định thuê 1 ha đất để trồng cà tím, sau 1 năm cho lợi nhuận 80 triệu đồng. Năm 2025 này, anh mạnh dạn thuê thêm 1 ha đất để tiếp tục trồng cà tím và dưa chuột - những mặt hàng nông sản phổ thông nhưng lại dễ được thị trường đón nhận.

Anh Lý A Vàng (áo hồng) đã thay đổi tư duy sản xuất, thuê đất của người dân địa phương để trồng cà tím và dưa chuột. Ảnh: Hoàng Hữu.

"Qua thời gian tìm hiểu các loại cây trồng ở địa phương, tôi thấy người dưới xuôi lên đây thuê đất trồng được thì tôi cũng muốn thử nghiệm. Bước đầu đến nay mô hình của tôi có thể nói cũng thành công". Anh Vàng cho hay.

Có việc làm, được tiếp cận với kiến thức khoa học, kỹ thuật, những mô hình kinh tế mới đã làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân vùng cao Lào Cai. Nhiều diện tích cây trồng kém năng suất đã được thay thế bằng cây ăn quả, cây dược liệu hoặc trồng rau, củ, quả cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hiện 150 ha cánh đồng Nậm Khắt, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai đã trở thành vùng chuyên canh, trong đó có 70 ha trồng hoa hồng; 80 ha trồng rau, củ, quả và nấm ăn, nấm dược liệu. Các trang trại, vùng trồng này đã tạo ra khối lượng lớn hàng hóa chất lượng cao cung ứng cho thị trường.

Những quả cà chua chất lượng cao do người dân vùng cao Lào Cai trồng và chăm sóc. Ảnh: Hoàng Hữu.

Chia sẻ với phóng viên, ông Thào A Phềnh, Phó Chủ tịch UBND xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai cho biết: Trước đây, tư duy sản xuất của bà con nông dân vùng cao Púng Luông còn manh mún, sản xuất không tập trung. Chính quyền địa phương cũng xác định và quy hoạch những khu, vùng cho bà con xây dựng, trồng những loại cây phù hợp.

"Hơn nữa, trước đây bà con chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sau khi đi làm thuê tại các trang trại ngay tại địa phương, người dân ở đây đã biết áp dụng vào sản xuất tại gia đình. Đến nay, trên địa bàn xã có nhiều hộ đã áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã học được vào sản xuất trên chính mảnh đất của gia đình mình". Phó Chủ tịch UBND xã Púng Luông nói.

Thay đổi tư duy sản xuất, người dân vùng cao tỉnh Lào Cai đã nâng giá trị cây trồng trên cùng diện tích đất canh tác so với trước đây. Ảnh: Hoàng Hữu.

Có thể thấy, thay đổi trong tư duy sản xuất đã và đang tạo nên bức tranh kinh tế mới cho các địa bàn vùng cao của tỉnh Lào Cai. Nhờ đó, người dân cũng có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

