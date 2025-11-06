Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 06/11/2025 08:15 GMT+7

Đây là một món ngon "mới toanh" ở Cao Bằng, vị ngọt tự nhiên, nói tên khối người bất ngờ, chưa thấy, chưa nếm

+ aA -
Thế Hiển Thứ năm, ngày 06/11/2025 08:15 GMT+7
Giữa những triền núi gió lộng và đồng cỏ xanh ngát nơi vùng cao Bảo Lạc, một món ăn mới-nem ngựa (nem thịt ngựa) có vị ngọt tự nhiên, đang dần tạo dấu ấn trong bản đồ ẩm thực của tỉnh Cao Bằng.
Đó là món nem ngựa-nem làm từ thịt ngựa, sản phẩm được Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Bền vững Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) nghiên cứu và chế biến trong khoảng hai năm trở lại đây, từ nguồn nguyên liệu thịt ngựa chăn thả tự nhiên của bà con các dân tộc địa phương.

Không chỉ là món ăn độc đáo, nem ngựa làm từ thịt ngựa còn là biểu tượng cho tư duy sáng tạo trong sản xuất nông sản kết hợp giữa bản sắc truyền thống và công nghệ chế biến hiện đại, mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế vùng cao.

Ngựa là vật nuôi quen thuộc của người dân vùng cao Bảo Lạc. Chúng được chăn thả tự nhiên trên các triền núi, ăn cỏ rừng, uống nước suối nên thịt săn chắc, thơm ngọt và giàu dưỡng chất.

Từ nguồn nguyên liệu quý ấy, anh Đàm Minh Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Bền vững Bảo Lạc, cùng các thành viên đã thử nghiệm nhiều công thức chế biến trước khi cho ra đời món nem ngựa.

Anh Đàm Minh Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Bền vững cho biết: Từ nguồn nguyên liệu tại địa phương, chúng tôi muốn tạo ra một món ăn vừa giữ được hương vị của núi rừng, vừa đảm bảo vệ sinh, có thể đưa ra thị trường như một sản phẩm đặc sản mới của Bảo Lạc.

Thành phần của nem gồm thịt ngựa, bì ngựa, kết hợp với riềng trồng trên núi cao, tỏi bản địa, tiêu, muối và các gia vị truyền thống.

Riềng vùng cao Bảo Lạc thơm nồng, củ nhỏ, vị cay dịu đây chính là linh hồn tạo nên hương đặc trưng cho món ăn. Ngoài ra, công đoạn chế biến phải được làm hoàn toàn thủ công để giữ đúng hương vị.

Mỗi mẻ nem ngựa đều được làm trong ngày, không dùng chất bảo quản. Sản phẩm được đóng gói hút chân không để có thể bảo quản trong tủ mát.

Khác với nhiều loại nem chua sử dụng thịt sống, nem ngựa được chế biến từ thịt chín để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nem ngựa Bảo Lạc-món ngon "mới toanh" ở tỉnh Cao Bằng được làm từ bì và thịt ngựa đã được làm chín, nem thịt ngựa Cao Bằng có vị ngọt tự nhiên, bắt mắt, lạ miệng.

Thịt ngựa được chọn từ phần đùi, mông, nơi có thớ thịt săn chắc nhất. Sau khi làm sạch, thịt và bì được luộc chín tới, thái mỏng, trộn cùng riềng giã nhỏ, tỏi băm, ớt và tiêu xay.

Mùi riềng thơm cay nồng quyện cùng mùi thịt ngựa đặc trưng khiến người thưởng thức khó quên. Miếng nem có độ giòn nhẹ của bì, độ dai ngọt của thịt, xen lẫn vị cay ấm, chua thanh tự nhiên, tất cả hòa quyện tạo nên hương vị đặc biệt của ẩm thực vùng cao.

Chỉ sau hai năm, nem ngựa Bảo Lạc đã nhanh chóng được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận. Sản phẩm hiện được bán tại các hội chợ nông sản và một số cửa hàng đặc sản, siêu thị tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Nem ngựa Bảo Lạc không chỉ góp phần làm phong phú thêm bản đồ ẩm thực Cao Bằng, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế nông nghiệp vùng cao.

Mỗi gói nem là kết tinh của công sức người dân bản địa, của vùng nguyên liệu tự nhiên, và của nỗ lực sáng tạo trong chế biến.

Từ mô hình sản xuất nhỏ, HTX Nông nghiệp Bền vững Bảo Lạc đang hướng tới xây dựng chuỗi giá trị khép kín, từ chăn nuôi, thu mua, chế biến đến tiêu thụ.

Đây là hướng đi đúng đắn giúp sản phẩm địa phương vừa giữ được hồn quê, vừa đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường hiện đại.

Theo: Báo Cao Bằng

