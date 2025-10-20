Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Nhà nông
Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:26 GMT+7

Nuôi thành công thứ chim quý hiếm mào đỏ mỏ nhọn, y chang nuôi gà ở cồn cát Quảng Bình, nếu bán là hết cả đàn

+ aA -
Hương Trà Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:26 GMT+7
Để đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã tận dụng vùng đất cát ven biển xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình) triển khai thí điểm mô hình nuôi chim trĩ lấy trứng ứng dụng công nghệ cao.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Anh nông dân này ở Tuyên Quang trồng lúa kiểu gì mà hễ xát gạo bán là đắt hàng như tôm tươi?

Chim trĩ được xác định là loài nuôi có tiềm năng kinh tế, nhanh thu, chất lượng thịt và trứng cao, phù hợp với yêu cầu thị trường. Đây là loài chim thích nghi tốt với việc được nuôi trong chuồng trại trên đất cát ven biển....

Để đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tận dụng vùng đất cát ven biển xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) triển khai thí điểm mô hình nuôi chim trĩ lấy trứng ứng dụng công nghệ cao.

Thực tế, chăn nuôi trên địa bàn xã Đức Trạch còn manh mún, thiếu kỹ thuật, hiệu quả kinh tế thấp do bị các loại dịch bệnh xâm nhập thường xuyên.

Chăm sóc bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thịt và trứng chim trĩ đạt chất lượng cao tại mô hình thí điểm nuôi chim trĩ quý hiếm ứng dụng công nghệ cao tại vùng đất cát ven biển xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình).

Chợ làng tấp nập mùa nước nổi An Giang, chỉ bán một loại hàng hóa, có cả con động vật ngoại lai ăn hại này

Chính quyền và người dân địa phương vẫn loay hoay trong việc tìm hướng đi mới trong chăn nuôi. Nuôi chim trĩ lấy trứng trên vùng đất cát xã Đức Trạch là mô hình mới mang tính đột phá, vừa khai thác tiềm năng đất cát và đa dạng hóa sinh kế, giải quyết việc làm cho người dân khu vực ven biển.

Mô hình được triển khai trên diện tích 170m² chuồng trại (ngay trong khuôn viên Đồn BP) với quy mô 150 con chim trĩ giống 4 tháng tuổi (trong đó 140 con mái, 10 con trống).

Qua quá trình chăm đàn cho thấy, chim trĩ thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và môi trường tự nhiên nơi đây, sinh trưởng ổn định, ít dịch bệnh. Điểm mạnh thúc đẩy thành công mô hình là khả năng tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, phổ biến, dễ kiếm tại địa phương, như: Thức ăn kết hợp giữa cám, thóc và các loại rau xanh (rau muống, rau lang, thân chuối băm nhỏ).

Nhờ vậy, chi phí chăn nuôi giảm đáng kể, trong khi hiệu quả kinh tế thu được cao. Hiện, trứng chim trĩ có giá bán giao động từ 10.000-12.000 đồng/quả; với sản lượng ước tính khoảng 16.800 quả trứng mỗi năm, hứa hẹn đem lại nguồn thu ổn định nếu mô hình được nhân rộng.

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật "khổng lồ" 2.300 tuổi này

Việc Đồn BP Lý Hòa đi đầu trong triển khai mô hình nuôi chim trĩ lấy trứng không chỉ thể hiện sự năng động trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, mà còn khẳng định vai trò đồng hành với người dân trong chuyển giao kỹ thuật, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng cát ven biển.

Mô hình phù hợp với xu hướng nông nghiệp sạch, ít tác động đến môi trường, chi phí thấp và nhân rộng đại trà rất phù hợp. Qua đó, mở ra hướng sản xuất nông nghiệp mới bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Anh Phạm Xuân Ninh, Đồn BP Lý Hòa cho biết: “Từ thời điểm bắt đầu triển khai đến nay, chúng tôi đã tiến hành theo dõi sát sao các chỉ số sinh trưởng, khả năng thích nghi của đàn chim trĩ.

Chim trĩ là loài chim quý hiếm phù hợp nuôi quy mô chuồng trại. Mô hình thí điểm nuôi chim trĩ lấy trứng ứng dụng công nghệ cao thực hiện tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình).

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật

Qua thực tiễn khẳng định, giống chim được lựa chọn (chim trĩ đỏ) với sức thích nghi khá tốt trong điều kiện khí hậu và môi trường của vùng cát ven biển Quảng Bình.

Với thiết kế chuồng trại phù hợp và chế độ chăm sóc đúng kỹ thuật, chim phát triển nhanh hơn, ít mắc bệnh, hoạt động linh hoạt và có dấu hiệu sinh sản ngày càng ổn định”.

Về khó khăn, ban đầu người nuôi có thể gặp trở ngại trong khâu xử lý nền chuồng trên cát nhằm bảo đảm thoát nước và tránh ẩm thấp vào mùa mưa.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng lớp lót sinh học kết hợp rải lớp đệm lót bằng mùn cưa và trấu sẽ cải thiện được môi trường sống cho chim, đồng thời giữ gìn vệ sinh và phòng dịch hiệu quả.

Đây là một kinh nghiệm quý nếu mô hình được nhân rộng ra các khu vực tương tự. Với diện tích đất cát dồi dào nhưng trước nay ít được khai thác hiệu quả, việc chuyển đổi mục đích sử dụng sang phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ là một hướng đi hoàn toàn phù hợp, bền vững và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đây, loại hoa quý tộc tuôn bông cản chả kịp, trồng thành công ở Bình Phước (trước sáp nhập Đồng Nai), có nhà thu tiền tỷ

Hiện nay, chim trĩ là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng cả về thịt và trứng. Nếu được đầu tư đúng mức, đặc biệt trong khâu con giống và quy trình chăm sóc, mô hình sẽ tạo thêm việc làm tại chỗ, góp phần ổn định đời sống và an sinh xã hội cho vùng nông thôn ven biển.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Thanh Nam, với kết quả bước đầu khả quan, mô hình nuôi chim trĩ lấy trứng tại Đồn BP Lý Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm mẫu để có thể nhân rộng ra ở xã Đức Trạch và huyện Bố Trạch.

Mô hình không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra hướng đi mới trong đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tận dụng hiệu quả tiềm năng đất cát ven biển.

Nếu được hỗ trợ đúng mức về kỹ thuật, thị trường và xây dựng thương hiệu, trứng chim trĩ có thể phát triển thành đặc sản mang bản sắc địa phương, kết hợp với du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp.

Đây hứa hẹn sẽ là hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu chuyển đổi sinh kế tại địa phương.

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?

Việc triển khai mô hình tại Đồn BP Lý Hòa cũng có ý nghĩa chiến lược trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển, đảo, tạo điểm nhấn cho chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Chim trĩ loài chim thuộc họ gà, dễ nuôi, có khả năng thích nghi cao với nhiều điều kiện môi trường, đặc biệt phù hợp với khí hậu và địa hình cát trắng của vùng biển Quảng Bình. Thịt và trứng chim trĩ không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn được thị trường ưa chuộng với giá bán cao hơn hẳn các loại gia cầm truyền thống. Theo đông y, trứng chim trĩ có công dụng bổ ngũ tạng, ích khí, rất tốt cho người cần phục hồi sức khỏe.

Theo: Báo Quảng Bình

Tham khảo thêm

Làm chuồng kỳ lạ, nuôi con thú bay như chim hoang dã ở Kiên Giang, lạ hơn là chả phải cho ăn, chỉ hứng lấy phân

Làm chuồng kỳ lạ, nuôi con thú bay như chim hoang dã ở Kiên Giang, lạ hơn là chả phải cho ăn, chỉ hứng lấy phân

Làm chuồng kỳ dị nuôi loài thú bay như chim, thu 45 triệu/tháng

Làm chuồng kỳ dị nuôi loài thú bay như chim, thu 45 triệu/tháng

Ở Bình Phước, dân đang nuôi loại gà gì mà thấy con nào cũng khỏe, đẻ liên tục, thu hồi vốn nhanh?

Ở Bình Phước, dân đang nuôi loại gà gì mà thấy con nào cũng khỏe, đẻ liên tục, thu hồi vốn nhanh?

Xôn xao ở Đắk Lắk về loại quả đứng thứ nhất về độ hot, sầu riêng chỉ đứng thứ hai, thực hư thế nào?

Xôn xao ở Đắk Lắk về loại quả đứng thứ nhất về độ hot, sầu riêng chỉ đứng thứ hai, thực hư thế nào?

Cho 2 loài cây đặc sản 'chung nhà' ở Hậu Giang, hóa ra lại hay, cây nào cũng ra trái ngon, thu tiền tỷ

Cho 2 loài cây đặc sản "chung nhà" ở Hậu Giang, hóa ra lại hay, cây nào cũng ra trái ngon, thu tiền tỷ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sự thật về một cụ già U70 có tên “Mệ Huyền Quảng Trị” bán đặc sản online, cả làng biết, chỉ người thiên hạ bất ngờ

“Mệ Huyền Quảng Trị” là từ khóa được nhiều người dùng mạng xã hội tìm kiếm để xem video hài hước và mua những món ăn đặc sản. Mệ Huyền – cụ bà U70 do chị Trần Thị Huyền (43 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) diễn xuất để tạo tiếng cười cho người xem, đồng thời thu hút khách hàng mua đặc sản do mình làm ra.

Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng

Nhà nông
Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM

Nhà nông
Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp khiến cả làng phục sát đất này vốn là anh thợ sửa xe năm xưa, có máy 23 trong 1

Nhà nông
Nông dân sáng chế máy nông nghiệp khiến cả làng phục sát đất này vốn là anh thợ sửa xe năm xưa, có máy 23 trong 1

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở

Nhà nông
Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở

Đọc thêm

Thực hư thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau tai nạn khiến 1 người tử vong
Tin tức

Thực hư thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau tai nạn khiến 1 người tử vong

Tin tức

Cảnh sát cho biết thông tin tài xế nhảy cầu sau va chạm giao thông là không chính xác. Người này hiện đang làm việc với Công an phường Long Biên.

Vừa tỉnh giấc, nông dân Tây Ninh hoảng hốt vì nước ngập trắng vườn
Nhà nông

Vừa tỉnh giấc, nông dân Tây Ninh hoảng hốt vì nước ngập trắng vườn

Nhà nông

Đầu tư toàn bộ vốn vay vào 2ha trồng dừa, ổi, nuôi cá tai tượng, sáng ngủ dậy, anh nông dân ở Tây Ninh như người mất hồn khi khu vườn nước ngập trắng xóa.

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trang trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ đưa ra thị trường?
Nhà nông

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trang trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ đưa ra thị trường?

Nhà nông

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ cung ứng ra thị trường?. Nhiều hộ chăn nuôi lợn ở Đồng Nai đang tất bật tái đàn, tăng đàn để kịp nguồn cung cho thị trường Tết 2026. Chuồng trại được cải tạo, con giống được chọn kỹ, ai cũng kỳ vọng vụ nuôi lợn ở Đồng Nai sẽ trúng lớn.

Thiên tai, bão lũ nhắc nhở ta điều gì?
Kính đa tròng

Thiên tai, bão lũ nhắc nhở ta điều gì?

Kính đa tròng

Không thể nói rằng thiên tai là điều bất ngờ. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, với trung bình 6 - 8 cơn bão mỗi năm. Nhưng điều đáng lo hơn là, dù biết trước, chúng ta vẫn bị động...

Nước lũ tuột ầm ầm, dân Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An) đắp bờ bao, gia cố đê, 2 sông nào báo động triều cường?
Nhà nông

Nước lũ tuột ầm ầm, dân Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An) đắp bờ bao, gia cố đê, 2 sông nào báo động triều cường?

Nhà nông

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh ngày 20/10 phát cảnh báo lũ khẩn cấp, cấp độ rủi ro trên sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây ở Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An).

Từ Hội thề Lũng Nhai đến Hội thề Đông Quan: Sự khởi đầu và kết thúc chiến tranh hiếm có
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hội thề Lũng Nhai đến Hội thề Đông Quan: Sự khởi đầu và kết thúc chiến tranh hiếm có

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu gọi Hội thề Lũng Nhai là sự mở đầu thì Hội thề Đông Quan là sự kết thúc của cuộc khởi nghĩa và kháng chiến chống Minh của quân dân Đại Việt. Một sự khởi đầu và kết thúc tuyệt đẹp, thể hiện tư tưởng nhân nghĩa, nhân văn, cốt cách và tầm cao văn hóa giữ nước của người Việt. Cách mở đầu và kết thúc chiến tranh như vậy trong lịch sử quân sự thế giới thật hiếm có.

Con động vật hoang dã này bay giỏi, ham bắt gà con vừa được cứu hộ thành công ở Hải Phòng, đó là loài gì?
Nhà nông

Con động vật hoang dã này bay giỏi, ham bắt gà con vừa được cứu hộ thành công ở Hải Phòng, đó là loài gì?

Nhà nông

Con động vật hoang dã bay giỏi, ham bắt gà con này là diều hoa Miến Điện (dân gian gọi là con diều hâu) thuộc họ đại bàng- Accipitridae). Hạt Kiểm lâm khu vực II, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng vừa cứu hộ một cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela) thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp tái thả an toàn về môi trường tự nhiên.

Lê Giang “cứng người” trước bản sao có giọng điệu, cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình
Văn hóa - Giải trí

Lê Giang “cứng người” trước bản sao có giọng điệu, cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Lê Giang “cứng người”, kinh ngạc trước bản sao có giọng điệu và cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình trong “A.I là ai?”.

Vụ phá rừng tại Lạng Sơn: Sở NNMT nêu rõ các vi phạm, đề nghị xem xét khởi tố hình sự
Bạn đọc

Vụ phá rừng tại Lạng Sơn: Sở NNMT nêu rõ các vi phạm, đề nghị xem xét khởi tố hình sự

Bạn đọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NNMT) Lạng Sơn nêu rõ nhiều vi phạm trong vụ phá rừng tự nhiên, san gạt, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp từ phản ánh trên Báo điện tử Dân Việt.

Châu Âu gặp cơn ác mộng chính trị vì Nga
Điểm nóng

Châu Âu gặp cơn ác mộng chính trị vì Nga

Điểm nóng

Liên minh châu Âu coi cuộc gặp dự kiến ​​giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Budapest là "một sự xúc phạm", hãng thông tấn Tây Ban Nha El Pais trích dẫn nguồn tin giấu tên.

6 vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng trong diện luân chuyển công tác theo quy định
Bạn đọc

6 vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng trong diện luân chuyển công tác theo quy định

Bạn đọc

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ các vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng phải luân chuyển công tác. Theo đó, có 6 vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng phải xem xét luân chuyển.

Bà chủ quán bánh cuốn nổi tiếng Sài Gòn có 365 chiếc áo dài, mặc không đụng hàng ngày nào
Chuyển động Sài Gòn

Bà chủ quán bánh cuốn nổi tiếng Sài Gòn có 365 chiếc áo dài, mặc không đụng hàng ngày nào

Chuyển động Sài Gòn

Thoạt nghe có vẻ thật lạ nhưng bà Loan - chủ quán bánh cuốn Tây Hồ nổi tiếng tại TP.HCM luôn mặc áo dài để đón khách. Thậm chí, bà tiết lộ sở hữu đến 365 chiếc áo dài khác nhau, để mỗi ngày mặc một bộ, không đụng hàng ngày nào.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nói về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu
Kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nói về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu

Kinh tế

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu. Tuy nhiên, địa phương sẽ luôn nỗ lực hỗ trợ nguồn cát san lấp cho các dự án cao tốc và công trình trọng điểm khác ở ĐBSCL.

Người sống giản dị lúc trẻ, khi nghỉ hưu lại là người hạnh phúc nhất
Gia đình

Người sống giản dị lúc trẻ, khi nghỉ hưu lại là người hạnh phúc nhất

Gia đình

Ai cũng mong những năm tháng sau khi nghỉ hưu sẽ là quãng đời bình yên, thảnh thơi và đáng tận hưởng. Thế nhưng, thực tế không phải ai cũng có được điều đó.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con đi học
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con đi học

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Cự Khê (Hà Nội) cho biết, sau sự việc phát hiện trứng cút bốc mùi tại bếp ăn trường học, cuộc sống của các gia đình bị ảnh hưởng. Có người phải cho con nghỉ học vì không sắp xếp được công việc, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con.

Chồng cũ Britney Spears ra hồi ký kể chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ phản ứng 'lạ'
Văn hóa - Giải trí

Chồng cũ Britney Spears ra hồi ký kể chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ phản ứng "lạ"

Văn hóa - Giải trí

Kevin Federline sắp phát hành cuốn hồi ký hé lộ nhiều chi tiết riêng tư về cuộc hôn nhân 3 năm với Britney Spears, khiến “công chúa nhạc pop” bức xúc lên tiếng phản đối.

Nóng chiến trường Ukraine: Gần như toàn bộ Donbass 'đã bị Nga chiếm giữ'
Điểm nóng

Nóng chiến trường Ukraine: Gần như toàn bộ Donbass 'đã bị Nga chiếm giữ'

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine nên đóng băng tiền tuyến hiện tại ở Donbass, lưu ý rằng Moscow đang kiểm soát gần như toàn bộ khu vực này.

3 Thượng tướng - Ủy viên Trung ương Đảng được kéo dài thời gian giữ chức vụ
Tin tức

3 Thượng tướng - Ủy viên Trung ương Đảng được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Tin tức

2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Võ Minh Lương và Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Hàng chục khối đất, bùn đổ xuống khu mộ Hòa Sơn, người dân lo sạt lở lan rộng
Ảnh

Hàng chục khối đất, bùn đổ xuống khu mộ Hòa Sơn, người dân lo sạt lở lan rộng

Ảnh

Hàng chục khối đất, bùn và đá từ sườn đồi phía tây bất ngờ đổ ập xuống khu vực an táng tại nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng) sau đợt mưa lớn kéo dài khiến người dân lo ngại nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng.

Nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025: Sinh năm 1980, là trưởng khoa ở trường danh tiếng
Xã hội

Nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025: Sinh năm 1980, là trưởng khoa ở trường danh tiếng

Xã hội

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân hiện là Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) và là nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025.

Bóng đá Malaysia sụp đổ?
Thể thao

Bóng đá Malaysia sụp đổ?

Thể thao

Chuyên gia bóng đá Datuk Dr. Pekan Ramli cảnh báo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Thị trường văn phòng TP.HCM khởi sắc nhờ “cú hích” từ ngành logistics
Chuyển động Sài Gòn

Thị trường văn phòng TP.HCM khởi sắc nhờ “cú hích” từ ngành logistics

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường văn phòng TP.HCM quý III/2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét nhờ nhu cầu thuê mạnh từ các doanh nghiệp logistics, công nghệ và thương mại dịch vụ. Phân khúc hạng A tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ lấp đầy tăng mạnh.

Những món càng ăn nhiều ruột càng sạch, tiêu hóa khỏe
Xã hội

Những món càng ăn nhiều ruột càng sạch, tiêu hóa khỏe

Xã hội

Một số thực phẩm như dưa bắp cải, kim chi, sữa chua giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt tốt cho đường ruột.

19 tài xế nữ vi phạm nồng độ cồn trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Tin tức

19 tài xế nữ vi phạm nồng độ cồn trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tin tức

Trong đợt kiểm soát nồng độ cồn ngày 19/10, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 19 phụ nữ vi phạm, chỉ một ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại sao Quách Tĩnh không quy ẩn giang hồ như những đại hiệp khác?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Quách Tĩnh không quy ẩn giang hồ như những đại hiệp khác?

Đông Tây - Kim Cổ

Không giống nhiều đại hiệp khác chọn quy ẩn giang hồ để sống cuộc đời tự do tự tại, Quách Tĩnh gắn bó cả đời với trách nhiệm bảo vệ giang sơn và nghĩa lớn.

Đà Nẵng: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, nhiều xe hư hỏng nặng
Tin tức

Đà Nẵng: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, nhiều xe hư hỏng nặng

Tin tức

Sáng 20/10, trên cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, khiến 2 tài xế bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Cựu sao Benfica B đang khoác áo Ninh Bình FC có gì đặc biệt?
Thể thao

Cựu sao Benfica B đang khoác áo Ninh Bình FC có gì đặc biệt?

Thể thao

Daniel dos Anjos là tiền đạo thuộc biên chế Ninh Bình FC. Chân sút người Brazil từng có thời gian khoác áo CLB Benfica B ở Bồ Đào Nha.

Bé gái 10 tuổi bị bạo hành ở Hà Tĩnh: 'Bố dượng đánh em bằng dây điện và dùng búa đập vào đầu'
Tin tức

Bé gái 10 tuổi bị bạo hành ở Hà Tĩnh: "Bố dượng đánh em bằng dây điện và dùng búa đập vào đầu"

Tin tức

"Bố đánh em bằng dây điện và dùng búa đập vào đầu", đó là lời kể run rẩy của bé gái 10 tuổi ở Hà Tĩnh sau khi được giải cứu khỏi chính ngôi nhà của mình. Sau trận đòn dã man của gã cha dượng, em bị khóa trái trong phòng trọ với chi chít vết thương.

An Giang: Cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô
Tin tức

An Giang: Cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô

Tin tức

Công an xã An Biên phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng đã huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô.

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ kép
Video

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ kép

Video

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ vùng núi có thể xuống dưới 16 độ. Tuy nhiên, cảnh báo nguy hiểm lại là miền Trung. Theo các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh sẽ tương tác với hoàn lưu của bão số 12, tạo ra một "tổ hợp" thời tiết nguy hiểm, gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở trên một nền đất đã bão hòa nước.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

4

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

5

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng