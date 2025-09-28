Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 28/09/2025 14:32 GMT+7

Thái Lan và Campuchia đấu khẩu tại LHQ về tranh chấp biên giới, Thái Lan tuyên bố phải sửa bài phát biểu

Chủ nhật, ngày 28/09/2025 14:32 GMT+7
Thái Lan và Campuchia đã công khai chỉ trích lẫn nhau tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9, nêu hai phiên bản trái ngược về căng thẳng biên giới đe dọa nền hòa bình mong manh giữa hai nước.
Ảnh ghép Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng LHQ hôm 27/9. Ảnh: Khaosod.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow lên án Campuchia bóp méo sự thật, nói Bangkok phải sửa bài phát biểu vì “những phát ngôn đáng tiếc” của phía Phnom Penh trước đó. Ông chỉ ra thương vong của binh sĩ và dân thường Thái do pháo, rocket và mìn từ Campuchia, khẳng định các ngôi làng Campuchia nêu đều nằm trên lãnh thổ Thái Lan - nơi từng mở cửa đón người tị nạn Campuchia từ thập niên 1970.

Ngược lại, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cáo buộc Thái Lan cưỡng chế di dời dân Campuchia, dùng bản đồ đơn phương, xâm phạm lãnh thổ và bắn vào lực lượng Campuchia. Ông bác bỏ việc quân Campuchia nổ súng trước, cho rằng Thái Lan mới là bên tấn công ở khu vực An Ses ngày 27/9.

Phía Thái Lan tố Campuchia huy động dân vượt biên, dùng UAV giám sát trái phép và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Malaysia. Trong khi đó, Phnom Penh khẳng định mình không khiêu khích.

Ngoại trưởng Thái cho biết ông đã gặp người đồng cấp Campuchia tại New York và tham dự tham vấn bốn bên do Mỹ tổ chức nhưng thất vọng khi phát ngôn công khai của Phnom Penh trái ngược với trao đổi kín.

Dù lời lẽ gay gắt, Thái Lan vẫn kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng đối thoại hòa bình và cơ chế hiện có.

Trong khi đó Ngoại trưởng Campuchia cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp giải quyết vấn đề này để giảm bớt căng thẳng.

Trên thực địa, trong sự cố ngày 27/9, Campuchia cáo buộc lực lượng vũ trang Thái Lan đã bắn súng cối vào một căn cứ quân sự Campuchia ở tỉnh Preah Vihear.

Cùng ngày, quân đội Thái Lan cho biết quân đội của họ đã đáp trả theo các quy trình nghiêm ngặt sau khi lực lượng Campuchia bắn vũ khí hạng nhẹ và súng phóng lựu về phía các vị trí của Thái Lan.

Campuchia kêu gọi Thái Lan tôn trọng lệnh ngừng bắn một cách thiện chí, như đã thỏa thuận hồi tháng 7.

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Ukraine đã bị thiệt hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Nga vào đêm 28-29/9.

"Họ sẽ không sống sót được", đại tá Mỹ cảnh báo về kế hoạch nguy hiểm của châu Âu

'Họ sẽ không sống sót được', đại tá Mỹ cảnh báo về kế hoạch nguy hiểm của châu Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Anh gửi thông điệp táo bạo tới ông Putin

Bộ trưởng Quốc phòng Anh gửi thông điệp táo bạo tới ông Putin

NATO ra tuyên bố mới về cuộc xung đột ở Ukraine

NATO ra tuyên bố mới về cuộc xung đột ở Ukraine

Ukraine giáng 'đòn sấm sét' vào Nga, nhà máy ở Bryansk bốc cháy ngùn ngụt, Belgorod chìm trong bóng tối

Ukraine giáng 'đòn sấm sét' vào Nga, nhà máy ở Bryansk bốc cháy ngùn ngụt, Belgorod chìm trong bóng tối

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh này lá xanh tươi, hoa tinh tế như ngàn sao lấp lánh, còn dễ chăm sóc hơn
Đừng trồng trầu bà, cây cảnh này lá xanh tươi, hoa tinh tế như ngàn sao lấp lánh, còn dễ chăm sóc hơn

Cây cảnh này không chỉ ưa bóng râm, dễ chăm sóc, còn có thể nở những bông hoa hình sao mỏng manh, tinh tế, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu.

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'
Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6h00, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; hồ Hoàn Kiếm 8,00m (vượt mực nước khống chế là 7,70m.

Chelsea đấu với Benfica: “The Blues” sử dụng đội hình trẻ nhất trong lịch sử
Chelsea đấu với Benfica: “The Blues” sử dụng đội hình trẻ nhất trong lịch sử

Trong trận thắng 1-0 của Chelsea trước Benfica tại vòng bảng Champions League, HLV Enzo Maresca tung vào sân đội hình trẻ nhất trong lịch sử “The Blues” ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ xác nhận điều tàu ngầm tới bờ biển Nga
Tổng thống Mỹ xác nhận điều tàu ngầm tới bờ biển Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu trước các tướng lĩnh và đô đốc đã xác nhận rằng ông đã điều động tàu ngầm tới gần bờ biển Nga.

Sản vật miền Tây sông nước: Ra đồng nước nổi đánh bắt cá linh non (Bài 2)
Sản vật miền Tây sông nước: Ra đồng nước nổi đánh bắt cá linh non (Bài 2)

Đầu tháng Bảy âm lịch hằng năm, dòng nước lũ từ thượng nguồn Mekong bắt đầu tràn về, vùng đất tỉnh Long An trước đây, nay là tỉnh Tây Ninh cũng vào mùa sản vật đặc trưng: Cá linh non đầu mùa, mùa bông điên điển. 

Những chi tiết hư cấu nào giúp “Tử chiến trên không” tăng kịch tính?
Những chi tiết hư cấu nào giúp “Tử chiến trên không” tăng kịch tính?

Mở màn với bầu không khí căng thẳng, “Tử chiến trên không” lôi cuốn khán giả vào cuộc chiến sinh tử, đồng thời khơi lên thắc mắc về ranh giới giữa đời thực và điện ảnh.

Mất 2-3 năm đi xin giấy phép cho hàng nông sản xuất khẩu, doanh nghiệp, nông dân vuột mất cơ hội
Mất 2-3 năm đi xin giấy phép cho hàng nông sản xuất khẩu, doanh nghiệp, nông dân vuột mất cơ hội

Là một quốc gia có tiềm năng nông nghiệp to lớn, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội vàng để mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nông nghiệp, HTX cho biết họ vẫn đang đứng trước "mê cung" thủ tục và những rào cản chính sách kém linh hoạt, khiến họ mất đi lợi thế cạnh tranh và lỡ cơ hội nắm bắt đơn hàng.

Phó Chủ tịch UBND xã: Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc mới nhất như thế nào?
Phó Chủ tịch UBND xã: Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc mới nhất như thế nào?

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Ở Phú Thọ có một nơi, dân nuôi 'gà khổng lồ', gà ta thả vườn, nuôi loài thú gặm tre nứa mà giàu lên
Ở Phú Thọ có một nơi, dân nuôi "gà khổng lồ", gà ta thả vườn, nuôi loài thú gặm tre nứa mà giàu lên

Văn Lang là xã thuần nông của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc). Gần đây, Văn Lang nổi lên như một điểm sáng về phát triển kinh tế với nhiều mô hình tiêu biểu như nuôi đà điểu, nuôi dúi, nuôi gà ta thả vườn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chăm đi hát karaoke để giảm cân
Chăm đi hát karaoke để giảm cân

Ngày càng nhiều người trẻ ở Trung Quốc tìm đến các phòng karaoke không chỉ để ca hát mà còn để vận động, đốt cháy calo và giải tỏa áp lực tinh thần.

Tư thế phẫu thuật 'bắt con' đặc biệt của sản phụ bị ung thư giai đoạn 3
Tư thế phẫu thuật "bắt con" đặc biệt của sản phụ bị ung thư giai đoạn 3

Sản phụ bị ung thư vòm họng giai đoạn 3 nhưng vẫn quyết giữ con. Đến khi lên bàn mổ, người mẹ không thể nằm ngửa, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển đối mặt với nhiều nguy cơ.

Liverpool thua Galatasaray, HLV Arne Slot bào chữa thế nào?
Liverpool thua Galatasaray, HLV Arne Slot bào chữa thế nào?

Liverpool đã thất bại 0-1 trước Galatasaray tại lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Arne Slot thừa nhận đội bóng của ông đã mắc những sai lầm và dẫn đến việc thua trận.

Vô khu rừng ở Gia Lai (sau sáp nhập Bình Định), thấy vô số bẫy kẹp, thòng lọng để bắt động vật hoang dã
Vô khu rừng ở Gia Lai (sau sáp nhập Bình Định), thấy vô số bẫy kẹp, thòng lọng để bắt động vật hoang dã

Càng đi sâu vô rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai, rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một thuộc địa bàn Bình Định), “cạm bẫy” động vật hoang dã nhiều hơn, những loại bẫy kẹp, bẫy cạm, thòng lọng…, tất cả được giấu kín dưới lá khô, bụi rậm, thân cây đổ. Chỉ trong một buổi sáng, lực lượng tuần tra đã phát hiện và gỡ bỏ hàng loạt bẫy, kịp thời bảo vệ thú rừng.

Một xã ở Cần Thơ xây nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, biến cánh đồng lúa ST25 thành điểm du lịch hút khách
Một xã ở Cần Thơ xây nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, biến cánh đồng lúa ST25 thành điểm du lịch hút khách

Trong 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Liêu Tú (TP Cần Thơ) đã không ngừng nỗ lực mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Tiếp vận Minh Long (Công ty Minh Long) đã quyết định đầu tư Nhà máy chế biến gạo và triển khai mô hình du lịch canh nông trên tổng diện tích 100ha lúa ST25 hữu cơ tại xã này.

Hà Nội: Khẩn cấp di dời hơn 120 người dân xã Tây Phương trước nguy cơ sạt lở núi
Hà Nội: Khẩn cấp di dời hơn 120 người dân xã Tây Phương trước nguy cơ sạt lở núi

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Tây Phương đang ở mức cao, UBND xã Tây Phương (Hà Nội) đã quyết định di dời khẩn cấp 31 hộ dân, với hơn 120 nhân khẩu đến nơi an toàn trong đêm 30/9.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án

Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án; người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập... là những tin nóng 24 giờ qua.

Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm ở Sơn Trà-Đà Nẵng thoát chết trong gang tấc nhờ điều này bất ngờ xảy ra
Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm ở Sơn Trà-Đà Nẵng thoát chết trong gang tấc nhờ điều này bất ngờ xảy ra

Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa được người dân kịp thời giải cứu sáng 30/9, sau khi mắc bẫy thú khiến chân bị thương không thể di chuyển.

Sáng nay (1/10), diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương - Lắng nghe nông dân nói
Sáng nay (1/10), diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương - Lắng nghe nông dân nói

Hôm nay ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu/tháng, thêm cơ hội cho người lao động
Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu/tháng, thêm cơ hội cho người lao động

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu giúp hàng vạn lao động vừa sức tiếp cận nhà, thay vì “mắc kẹt” giữa thị trường nhà ở xã hội và thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mục tiêu đến 15/11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mục tiêu đến 15/11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chiều 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm "tuyên chiến" với tình trạng này và đến 15/11/2025 phải chấm dứt.

TP. HCM phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí 3 tỷ USD
TP. HCM phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí 3 tỷ USD

UBND TP. HCM vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cho khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên, quy mô gần 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD).

Xem phim tôi nghẹn ngào khi nhớ đến bức thư con viết năm 15 tuổi mà tôi chưa bao giờ dám đọc trọn vẹn
Xem phim tôi nghẹn ngào khi nhớ đến bức thư con viết năm 15 tuổi mà tôi chưa bao giờ dám đọc trọn vẹn

Đừng bao giờ để một đứa trẻ phải sống trong sự im lặng, hoài nghi về tình yêu của bố mẹ.

Hoàng đế Khang Hi tặng tiến sĩ nước Việt Hà Tông Mục 3 chữ “Nhược Xung thiên”, ý nghĩa là gì?
Hoàng đế Khang Hi tặng tiến sĩ nước Việt Hà Tông Mục 3 chữ “Nhược Xung thiên”, ý nghĩa là gì?

Do đối đáp, ứng xử thông minh, Hà Tông Mục được vua Khang Hi rất trọng nể, tự tay viết ba chữ “Nhược Xung thiên”, nghĩa là khen ngợi tính khiêm nhường, trí tuệ thông minh, chí khí cao cả.

Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?
Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?

Nhà khảo cổ hàng đầu Ai Cập Zahi Hawass bật mí, cái chết của Pharaoh Tutankhamun có thể do tai nạn liên quan đến xe ngựa chiến.

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?
5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc từng thừa nhận vì quá ham mê sắc dục dẫn đến bị liệt dương, bị người vợ đầu “cắm sừng”, sinh con cho người đàn ông khác…

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội
Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại một số điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập bất ngờ từ khắp thế giới, Bộ trưởng Mỹ kêu gọi chuẩn bị chiến tranh
Trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập bất ngờ từ khắp thế giới, Bộ trưởng Mỹ kêu gọi chuẩn bị chiến tranh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth công bố chiến lược quân sự mới, đặt trọng tâm vào chuẩn bị và chiến thắng trong chiến tranh.

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp 1 đợt mưa lớn diện rộng
Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp 1 đợt mưa lớn diện rộng

Tin mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến sáng mai, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo đến 6/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Thủ tướng viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình
Thủ tướng viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình

Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

