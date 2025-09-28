Thái Lan và Campuchia đấu khẩu tại LHQ về tranh chấp biên giới, Thái Lan tuyên bố phải sửa bài phát biểu

Ảnh ghép Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng LHQ hôm 27/9. Ảnh: Khaosod.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow lên án Campuchia bóp méo sự thật, nói Bangkok phải sửa bài phát biểu vì “những phát ngôn đáng tiếc” của phía Phnom Penh trước đó. Ông chỉ ra thương vong của binh sĩ và dân thường Thái do pháo, rocket và mìn từ Campuchia, khẳng định các ngôi làng Campuchia nêu đều nằm trên lãnh thổ Thái Lan - nơi từng mở cửa đón người tị nạn Campuchia từ thập niên 1970.

Ngược lại, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cáo buộc Thái Lan cưỡng chế di dời dân Campuchia, dùng bản đồ đơn phương, xâm phạm lãnh thổ và bắn vào lực lượng Campuchia. Ông bác bỏ việc quân Campuchia nổ súng trước, cho rằng Thái Lan mới là bên tấn công ở khu vực An Ses ngày 27/9.

Phía Thái Lan tố Campuchia huy động dân vượt biên, dùng UAV giám sát trái phép và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Malaysia. Trong khi đó, Phnom Penh khẳng định mình không khiêu khích.

Ngoại trưởng Thái cho biết ông đã gặp người đồng cấp Campuchia tại New York và tham dự tham vấn bốn bên do Mỹ tổ chức nhưng thất vọng khi phát ngôn công khai của Phnom Penh trái ngược với trao đổi kín.

Dù lời lẽ gay gắt, Thái Lan vẫn kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng đối thoại hòa bình và cơ chế hiện có.

Trong khi đó Ngoại trưởng Campuchia cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp giải quyết vấn đề này để giảm bớt căng thẳng.

Trên thực địa, trong sự cố ngày 27/9, Campuchia cáo buộc lực lượng vũ trang Thái Lan đã bắn súng cối vào một căn cứ quân sự Campuchia ở tỉnh Preah Vihear.

Cùng ngày, quân đội Thái Lan cho biết quân đội của họ đã đáp trả theo các quy trình nghiêm ngặt sau khi lực lượng Campuchia bắn vũ khí hạng nhẹ và súng phóng lựu về phía các vị trí của Thái Lan.

Campuchia kêu gọi Thái Lan tôn trọng lệnh ngừng bắn một cách thiện chí, như đã thỏa thuận hồi tháng 7.