Để chó, mèo thả rông cắn người, chủ nuôi phải trả toàn bộ chi phí

UBND TP.HCM vừa phê duyệt “Chương trình giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn giai đoạn 2026 – 2030”, với mục tiêu siết chặt quản lý chăn nuôi, nâng cao năng lực phòng chống dịch và bảo đảm an toàn dịch bệnh trên toàn địa bàn.

Theo chương trình, thành phố đặt mục tiêu giám sát định kỳ hằng năm tối thiểu 80% các trang trại chăn nuôi giống quy mô lớn đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Công tác quản lý đàn chó, mèo sẽ được thực hiện chặt chẽ, phấn đấu quản lý trên 90% số hộ nuôi và tiêm vắc xin phòng dại đạt trên 90% tổng đàn.

Địa phương có thể thành lập đội bắt chó mèo thả rông, cưỡng chế tiêm vắc xin. Ảnh: C.H

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu xây dựng xã Củ Chi an toàn dịch bệnh lở mồm long móng. Xây dựng 20 xã, phường an toàn bệnh dại trên chó, mèo và 5 xã, phường an toàn bệnh cúm gia cầm – Niu-cát-xơn.

Các năm tiếp theo, sẽ duy trì các vùng đã được công nhận, đồng thời mỗi năm xây dựng mới 1–2 xã an toàn bệnh lở mồm long móng; 10 xã an toàn bệnh dại và 5 xã an toàn bệnh cúm gia cầm – Niu-cát-xơn. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu không có người tử vong do bệnh dại và toàn bộ các trang trại giống quy mô lớn đạt an toàn đối với bệnh lở mồm long móng và cúm gia cầm.

Chương trình đề ra hàng loạt biện pháp quản lý đàn gia súc, gia cầm, trong đó yêu cầu các cơ sở chăn nuôi theo dõi sức khỏe vật nuôi thường xuyên, cách ly khi có dấu hiệu nghi ngờ và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y. Thành phố khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn, tự động hóa nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.



Đối với thú cưng, chương trình yêu cầu chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm khai báo việc nuôi chó, mèo với UBND cấp xã, cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình.

Chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; không phóng uế bừa bãi nơi công cộng. Nếu để chó, mèo thả rông cắn người, phải chi trả những chi phí liên quan cho người bị chó, mèo cắn theo quy định. Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

UBND cấp xã lập danh sách quản lý hộ nuôi, cập nhật số liệu định kỳ và xử lý nghiêm các trường hợp không tiêm vắc xin dại. Căn cứ thực tế, địa phương có thể thành lập đội bắt chó mèo thả rông, cưỡng chế tiêm vắc xin.

"Chương trình giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn giai đoạn 2026 – 2030” kỳ vọng nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh động vật, giảm thiểu rủi ro lây lan sang người và hướng tới nền chăn nuôi an toàn, bền vững trên địa bàn TP.HCM.