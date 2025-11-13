TP.HCM tăng tốc giải ngân đầu tư công, lên lịch khởi công 4 dự án trọng điểm

Về tiến độ giải ngân, Ban Giao thông (thuộc UBND TP.HCM) cho biết kế hoạch vốn năm 2025 được giao là 17.010 tỷ đồng. Tính đến nay, vốn đã giải ngân đạt 8.649 tỷ đồng, tương đương 50,83% so với kế hoạch vốn được giao.

Như vậy, tỷ lệ giải ngân đến hiện tại chỉ mới hơn 1/2 kế hoạch. Vì vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ.

Tình trạng quá tải trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Dự án mở rộng đường nối cao tốc sẽ khởi công ngày 20/11/2025, góp phần tăng tốc giải ngân đầu tư công. Ảnh: N.Q.

Ban Giao thông cho biết sẽ tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, bao gồm xây dựng tiến độ dự án chi tiết từng dự án, trong đó có kế hoạch giải ngân cụ thể; sẽ phối hợp với các Sở ngành để sớm thẩm định thiết kế dự toán, tổ chức đấu thầu xây lắp; phối hợp với địa phương để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Ngoài ra, Ban Giao thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ban Giao thông đã dự kiến lịch khởi công 4 dự án giao thông trọng điểm nhằm khép kín Vành đai 2 và tăng cường kết nối khu vực cửa ngõ TP.HCM. Theo đó, dự án Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến khởi công vào ngày 20/11.

Ba dự án còn lại sẽ được khởi công trong tháng 12/2025, bao gồm: Dự án Xây dựng Vành đai 2 thành phố, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp; dự án Xây dựng Vành đai 2 thành phố, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng; dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.

Tuy nhiên, tính tới ngày 13/11, ngày cụ thể để khởi công 3 dự án lớn này chưa được lên lịch.

Theo Ban Giao thông, dự án Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được xem là công trình trọng điểm, góp phần tháo gỡ nút thắt cổ chai giao thông khu Đông và tạo trục kết nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai gần. Ban Giao thông đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu XL01, chính thức khởi động giai đoạn thi công mở rộng tuyến đường vốn đang quá tải và thường xuyên ùn tắc.

Theo kế hoạch, tuyến đường dài 3,2 km sẽ được mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe, bề rộng mặt đường đạt 36 m, tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Phạm vi thi công nằm trong khu vực đã giải phóng mặt bằng, giúp rút ngắn thời gian triển khai. Các cầu trên tuyến như cầu Mương Kênh và cầu vượt Đỗ Xuân Hợp cũng sẽ được mở.



