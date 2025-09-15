Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 15/09/2025

De Heus ký kết hợp tác triển khai Dự án nuôi tôm tuần hoàn quy mô 1.000ha tại Cà Mau

Thiên Hương Thứ hai, ngày 15/09/2025
Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Công ty TNHH De Heus Việt Nam và các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học (công nghệ RAS-IMTA), với quy mô dự án lên tới 1.000ha.
Được biết, đây là giai đoạn 2 của dự án, tiếp nối thành công từ giai đoạn thí điểm trước đó.

Ứng dụng công nghệ mới giúp giảm rủi ro dịch bệnh, giảm phát thải

Trong những năm gần đây, tỉnh Cà Mau ngày càng chú trọng phát triển mô hình nuôi tôm công nghiệp. Nhờ áp dụng hệ thống máy móc hiện đại, những đầm tôm có thể nuôi thâm canh, siêu thâm canh, mang đến triển vọng mới cho ngành tôm với năng suất cao vượt bậc.

Đặc biệt là sau khi sáp nhập với Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau mới trở thành “thủ phủ” nuôi tôm của cả nước với diện tích khoảng 420.000ha, đứng đầu cả nước về sản lượng tôm.

Cùng với đó, những rủi ro thị trường và yêu cầu khắt khe từ các thị trường xuất khẩu cao như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản đặt ra những thách thức không nhỏ. Để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế (ASC, BAP), mô hình nuôi tôm truyền thống khó có thể đảm bảo các yếu tố an toàn sinh học, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường.

Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai thí điểm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học (công nghệ RAS-IMTA).

Ở giai đoạn 1, dự án thí điểm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học (công nghệ RAS-IMTA) được thực hiện với quy mô 100ha. Ảnh: D.H

Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với TS.Nguyễn Nhứt (công tác tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, tác giả công nghệ RAS-IMTA) cố vấn và trực tiếp triển khai công nghệ.

Công ty TNHH Khoa học Nuôi trồng Thủy sản SAEN chịu trách nhiệm về công nghệ cho dự án trong khi Công ty TNHH De Heus và các đối tác phụ trách triển khai trên địa bàn tỉnh. Hai doanh nghiệp đã hỗ trợ nguồn lực quan trọng cho dự án như: công nghệ, tài chính, nhân lực và chuyên gia kỹ thuật, trực tiếp đồng hành cùng người nuôi trong suốt quá trình thực hiện.

Dự án ứng dụng công nghệ nuôi tuần hoàn RAS kết hợp mô hình đa loài IMTA, phù hợp với biến đổi khí hậu, giảm chi phí đầu tư, giảm phát thải và giúp nâng cao năng suất.

Ở giai đoạn 1, dự án được thực hiện với quy mô 100ha, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực như năng suất cao, giảm rủi ro dịch bệnh, thân thiện với môi trường và phù hợp với phát triển tăng trưởng xanh và bền vững chuỗi giá trị ngành tôm.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh bằng công nghệ tuần hoàn IMTA-RAS được thực hiện trên quy mô lớn tại Cà Mau. Ảnh: D.H

Theo đánh giá từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, giai đoạn 1 đã mang lại kết quả nổi bật như: mô hình cho tỷ lệ sống trung bình đạt 85-90%, năng suất 40-50 tấn/ha/vụ, mật độ nuôi từ 250-300 con/m². Đặc biệt, toàn bộ nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp.

Ngoài hiệu quả môi trường, mô hình còn giảm phát thải CO2 xuống dưới 5 kg CO2/kg tôm - yếu tố quan trọng trong xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như EU, Mỹ. Đồng thời, sản phẩm đạt các chứng nhận quốc tế như ASC, BAP, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Đặc biệt là mô hình nuôi không xả thải, được đánh giá là mô hình phát triển bền vững ở hiện tại, phù hợp với xu hướng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đưa con tôm Cà Mau đạt chuẩn quốc tế

Sau thành công ban đầu này, để tiếp tục nhân rộng mô hình, từ năm 2025, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu xây dựng và triển khai dự án với quy mô 1.500ha, trong đó Công ty De Heus sẽ đồng hành tiếp tục nhân rộng mô hình với diện tích 1.000ha, dự kiến triển khai từ năm 2025 đến 2030.

Lễ ký kết MoU giai đoạn 2 của dự án đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình biến mô hình này thành nền tảng để phát triển ngành tôm bền vững trên toàn tỉnh, hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu đạt các chứng nhận quốc tế ASC, BAP phục vụ xuất khẩu.

Ở giai đoạn này, De Heus tiếp tục đồng hành cùng các đối tác để hoàn thiện chuỗi giá trị ngành tôm.

Lễ ký kết hợp tác "Chương trình hỗ trợ ứng dụng công nghệ RAS-IMTA trong nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn" quy mô 1.000ha giữa De Heus Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau. Ảnh: D.H

Cụ thể, De Heus đảm nhận vai trò toàn diện từ cung cấp thức ăn tôm chất lượng cao, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại trại, đến tư vấn và hỗ trợ người nuôi trong việc tích hợp và chuyển đổi sang mô hình xử lý nước tuần hoàn. Mục tiêu là tối ưu hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đặc biệt, công ty đang phát triển công cụ đo lường lượng phát thải tại trang trại, giúp thu thập dữ liệu minh bạch – nền tảng để nâng cao giá trị con tôm Việt Nam, hướng tới xuất khẩu vào các thị trường khó tính như châu Âu.

Ngoài ra, De Heus còn hỗ trợ kết nối với các ngân hàng – hợp tác xã – doanh nghiệp – nông hộ nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình sử dụng vốn tín dụng xanh, phát triển chuỗi liên kết với các đối tác. Đặc biệt, De Heus cũng phối hợp cùng các doanh nghiệp chế biến để bao tiêu đầu ra cho chuỗi cá – tôm, đảm bảo sản phẩm từ mô hình có thị trường ổn định.

Ông Johan Van Den Ban – Tổng Giám đốc De Heus tại Việt Nam và khu vực châu Á – chia sẻ: “Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, giúp ngành tôm Cà Mau xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, dự án phù hợp với định hướng toàn cầu và tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn De Heus về giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng nguyên liệu bền vững và xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch. Chúng tôi tin rằng thông qua việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và mô hình kinh tế tuần hoàn, dự án sẽ thúc đẩy ngành tôm Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm với môi trường”.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là Công viên di sản ASEAN, có các động vật hoang dã, cây quý hiếm này đây

Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18), diễn ra tại Malaysia vào đầu tháng 9-2025, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN. Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai quản lý trên 100 ngàn hécta, có gần 1.900 loài động vật và hơn 600 loài thực vật đang sinh sống và phát triển...

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI
16

Nhà nông
Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI

Hai xã mới của tỉnh Vĩnh Long có 5 cây cổ thụ hoành tráng được công nhận là cây Di sản Việt Nam

Nhà nông
Hai xã mới của tỉnh Vĩnh Long có 5 cây cổ thụ hoành tráng được công nhận là cây Di sản Việt Nam

Trồng "cây tiền tỷ" ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Trồng 'cây tiền tỷ' ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông
20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

