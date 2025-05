Đề nghị kỷ luật BTV Thành ủy Long Xuyên, BTV Huyện ủy Châu Phú, An Giang và hàng loạt nguyên cán bộ lãnh đạo

Ngày 10/5, tin từ Tỉnh ủy An Giang cho biết, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa tổ chức cuộc họp do ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì. Tại kỳ họp, BTV Tỉnh uỷ An Giang đã kết luận những vi phạm, khuyết điểm cần phải xem xét, xử lý kỷ luật đối với BTV Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2015 -2020, 2020-2025 và BTV Huyện uỷ Châu Phú nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015 , 2015-2020, 2020-2025 và nhiều đảng viên.

Cụ thể, đối với BTV Thành ủy Long Xuyên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát nên không phát hiện kịp thời để UBND TP.Long Xuyên, các cơ quan thuộc UBND TP.Long Xuyên vi phạm pháp luật liên quan dự án nâng cấp mở rộng đường Ấp chiến lược (Khóm Bình Đức 1 - phường Bình Đức TP.Long Xuyên), đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng, dự án Khu Tây Đại học An Giang...

BTV Tỉnh uỷ An Giang đề nghị xem xét, kỷ luật Ban thường vụ TP.Long Xuyên 2015 -2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hàng loạt đảng viên. Ảnh: HC

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Thành ủy Long Xuyên để những vi phạm kéo dài, chậm được phát hiện đã gây hậu quả nhiều tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ TP.Long Xuyên bị xử lý kỷ luật; cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can là cán bộ, đảng viên.

Qua đó, BTV Tỉnh uỷ An Giang kết luận: Vi phạm, khuyết điểm của BTV Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín, gây dư luận bức xúc, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đối với BTV Huỷ ủy Châu Phú, theo BTV Tỉnh ủy An Giang, trong các nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025, BTV Huyện ủy thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát để UBND, cơ quan thuộc UBND huyện có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến Dự án khu dân cư Vịnh tre...

Từ đó, BTV Tỉnh ủy An Giang kết luận vi phạm, khuyết điểm của BTV Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2000 - 2005, 2010 - 2015 đã làm ảnh hưởng uy tín, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Vi phạm, khuyết điểm của BTV Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2015 - 2020 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật và vi phạm, khuyết điểm của BTV Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải được kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

BTV Huyện uỷ Châu Phú và hàng loạt đảng viên giai đoạn 2005-2025 bị xem xét, kỷ luật. Ảnh: HC

Ngoài ra, BTV Tỉnh uỷ An Giang còn kết luận vi phạm, khuyết điểm của hàng loạt đảng viên nguyên là Bí Thư, Phó Bí thư Thành uỷ Long Xuyên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, UTV Thành uỷ... TP.Long xuyên nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Cụ thể xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Thành Thái, bà Đặng Thị Hoa Rây, ông Ngọc Chi, Võ Thiện Hảo, ông Bùi Văn Tặng; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các ông, bà: Đỗ Tấn Kiết, Nguyễn Ngọc Vệ, Nguyễn Phú, Lê Kỳ Quang, Đoàn Thị Hương Hà, Võ Thị Xuân Kiều, Vương Mai Trinh, Lý Thùy Giang, Cao Hoàng Huy.

Bên cạnh, BTV Tỉnh uỷ An Giang kết luận 16 đảng viên nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ Châu Phú; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, BQL Dự án... huyện Châu Phú giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2025 có vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể xem xét, kỷ luật đối với các ông, bà: Lê Cẩm Bình, Nguyễn Văn Bé Tám, Nguyễn Thanh Lâm, Lý Văn Thắng, Lưu Vĩnh Nguyên, Vương Bình Thạnh, Lê Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Võ Thanh Tráng, Trần Thanh Nhã, Lê Hồng Anh, Trần Văn Đảo, Nguyễn Phước Nên, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Tấn Bồng, Nguyễn Phước Lăng

BTV Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên nêu trên.

Giao BTV Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan cảnh sát Điều tra sớm làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với Dự án khu dân cư Vịnh Tre, huyện Châu Phú theo quy định pháp luật.