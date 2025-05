Hoạt động giám sát, phản biện giúp Hội Nông dân An Giang chủ động kiến nghị chính sách hỗ trợ nông dân

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã chủ động, phối hợp tổ chức giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện các đề án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang có những kiến nghị xác đáng, kịp thời đề xuất cụ thể đối với UBND tỉnh An Giang.