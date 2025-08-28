Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa ra thông báo đã kết thúc điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương có liên quan

Thông báo này được gửi tới UBND tỉnh Khánh Hòa; Quân chủng Phòng không - Không quân; cá nhân, tổ chức là bị hại, đương sự trong vụ án và luật sư.

Ông chủ Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP Hà Nội xét xử tháng 7/2025.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho hay đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Số này gồm 3 cựu lãnh đạo, một cán bộ UBND tỉnh Khánh Hòa: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Hai Thiếu tướng bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục tác chiến.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Đầu tư Đông Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Trước vụ án này, hôm 11/7, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thị Hằng bị TAND TP Hà Nội tuyên lần lượt 30 năm tù và 4 năm 6 tháng tù về các hành vi vi phạm đấu thầu, đưa hối lộ, vi phạm quy định kế toán. Tòa Hà Nội xác định Hậu thâu tóm các dự án tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi (tỉnh cũ), đưa hối lộ hàng loạt quan chức để trục lợi.