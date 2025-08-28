Bộ Công an kêu gọi cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM ra đầu thú

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Quá trình điều tra vụ án, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 với Đào Thị Hương Lan (SN 1960), cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Cựu Giám đốc Đào Thị Hương Lan từng bị khám nhà, phong tỏa tài khoản có 50.000 USD.

C03 yêu cầu bị can Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Đào Thị Hương Lan không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Đào Thị Hương Lan đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an biết để phối hợp tiếp nhận.

Ngoài vụ án trên, bà Đào Thị Hương Lan còn liên quan vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của nhóm ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Dương Thị Bạch Diệp và 8 đồng phạm.

Nhóm này bị cáo buộc có sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (Quận 3 cũ) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng gây thiệt hại của nhà nước hơn 186 tỷ đồng. Ông Tài, bà Diệp và đồng phạm đã bị xét xử năm 2021 nhưng bà Lan bỏ trốn từ trước năm 2019.

