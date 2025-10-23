Lương viên chức mới nhất, lương viên chức 2025 đến khi cải cách tiền lương

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 22/10, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Đáng chú ý, tại đây, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng theo vị trí việc làm đối với viên chức được tiếp tục thực hiện theo bảng lương hiện hành cho đến khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Như vậy, trước khi chính thức thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2025, đội ngũ viên chức vẫn được áp dụng bảng lương, tiền thưởng hiện hành.

Lương viên chức mới nhất, lương viên chức 2025 được tính theo Thông tư 07/2024/TT-BNV như sau: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Trong đó:

Mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP

Hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo các phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Bảng lương viên chức năm 2025 mới nhất như sau:

Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)

Bậc Hệ số Bảng lương (đơn vị: đồng) Bậc 1 6,2 14.508.000 Bậc 2 6,56 15.350.400 Bậc 3 6,92 16.192.800 Bậc 4 7,28 17.035.200 Bậc 5 7,64 17.877.600 Bậc 6 8,0 18.720.000

Viên chức loại A3 nhóm A3.2

Bậc Hệ số Bảng lương Bậc 1 5,75 13.455.000 Bậc 2 6,11 14.297.400 Bậc 3 6,47 15.139.800 Bậc 4 6,83 15.982.200 Bậc 5 7,19 16.824.600 Bậc 6 7,55 17.667.000

Viên chức loại A2 nhóm A2.1

Bậc Hệ số Bảng lương Bậc 1 4,4 10.296.000 Bậc 2 4,74 11.091.600 Bậc 3 5,08 11.887.200 Bậc 4 5,42 12.682.800 Bậc 5 5,76 13.478.400 Bậc 6 6,1 14.274.000 Bậc 7 6,44 15.069.600 Bậc 8 6,78 15.865.200

Viên chức loại A2 nhóm A2.2

Bậc Hệ số Bảng lương Bậc 1 4,0 9.360.000 Bậc 2 4,34 10.155.600 Bậc 3 4,68 10.951.200 Bậc 4 5,02 11.746.800 Bậc 5 5,36 12.542.400 Bậc 6 5,7 13.338.000 Bậc 7 6,04 14.133.600 Bậc 8 6,38 14.929.200

Viên chức loại A1

Bậc Hệ số Bảng lương Bậc 1 2,34 5.475.600 Bậc 2 2,67 6.247.800 Bậc 3 3,0 7.020.000 Bậc 4 3,33 7.792.200 Bậc 5 3,66 8.564.400 Bậc 6 3,99 9.336.600 Bậc 7 4,32 10.108.800 Bậc 8 4,65 10.881.000 Bậc 9 4,98 11.653.200

Viên chức loại B

Bậc Hệ số Bảng lương Bậc 1 1,86 4.352.400 Bậc 2 2,06 4.820.400 Bậc 3 2,26 5.288.400 Bậc 4 2,46 5.756.400 Bậc 5 2,66 6.224.400 Bậc 6 2,86 6.692.400 Bậc 7 3,06 7.160.400 Bậc 8 3,26 7.628.400 Bậc 9 3,46 8.096.400 Bậc 10 3,66 8.564.400 Bậc 11 3,86 9.032.400 Bậc 12 4,06 9.500.400

Viên chức loại C - nhóm C1

Bậc Hệ số Bảng lương Bậc 1 1,65 3.861.000 Bậc 2 1,83 4.282.200 Bậc 3 2,01 4.703.400 Bậc 4 2,19 5.124.600 Bậc 5 2,37 5.545.800 Bậc 6 2,55 5.967.000 Bậc 7 2,73 6.388.200 Bậc 8 2,91 6.809.400 Bậc 9 3,09 7.230.600 Bậc 10 3,27 7.651.800 Bậc 11 3,45 8.073.000 Bậc 12 3,63 8.494.200

Viên chức loại C - nhóm C2

Bậc Hệ số Bảng lương Bậc 1 2,0 4.680.000 Bậc 2 2,18 5.101.200 Bậc 3 2,36 5.522.400 Bậc 4 2,54 5.943.600 Bậc 5 2,72 6.364.800 Bậc 6 2,9 6.786.000 Bậc 7 3,08 7.207.200 Bậc 8 3,26 7.628.400 Bậc 9 3,44 8.049.600 Bậc 10 3,62 8.470.800 Bậc 11 3,8 8.892.000 Bậc 12 3,98 9.313.200

Viên chức loại C - nhóm C3

Bậc Hệ số Bảng lương Bậc 1 1,5 3.510.000 Bậc 2 1,68 3.931.200 Bậc 3 1,86 4.352.400 Bậc 4 2,04 4.773.600 Bậc 5 2,22 5.194.800 Bậc 6 2,4 5.616.000 Bậc 7 2,58 6.037.200 Bậc 8 2,76 6.458.400 Bậc 9 2,94 6.879.600 Bậc 10 3,12 7.300.800 Bậc 11 3,3 7.722.000 Bậc 12 3,48 8.143.200



