Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con
Cuộc nói chuyện giữa đêm đã mang lại nhiều thay đổi.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 22/10, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Đáng chú ý, tại đây, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng theo vị trí việc làm đối với viên chức được tiếp tục thực hiện theo bảng lương hiện hành cho đến khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.
Như vậy, trước khi chính thức thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2025, đội ngũ viên chức vẫn được áp dụng bảng lương, tiền thưởng hiện hành.
Trong đó:
Mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP
Hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo các phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bảng lương viên chức năm 2025 mới nhất như sau:
Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
|Bậc
|Hệ số
|Bảng lương (đơn vị: đồng)
|Bậc 1
|6,2
|14.508.000
|Bậc 2
|6,56
|15.350.400
|Bậc 3
|6,92
|16.192.800
|Bậc 4
|7,28
|17.035.200
|Bậc 5
|7,64
|17.877.600
|Bậc 6
|8,0
|18.720.000
Viên chức loại A3 nhóm A3.2
|Bậc
|Hệ số
|Bảng lương
|Bậc 1
|5,75
|13.455.000
|Bậc 2
|6,11
|14.297.400
|Bậc 3
|6,47
|15.139.800
|Bậc 4
|6,83
|15.982.200
|Bậc 5
|7,19
|16.824.600
|Bậc 6
|7,55
|17.667.000
Viên chức loại A2 nhóm A2.1
|Bậc
|Hệ số
|Bảng lương
|Bậc 1
|4,4
|10.296.000
|Bậc 2
|4,74
|11.091.600
|Bậc 3
|5,08
|11.887.200
|Bậc 4
|5,42
|12.682.800
|Bậc 5
|5,76
|13.478.400
|Bậc 6
|6,1
|14.274.000
|Bậc 7
|6,44
|15.069.600
|Bậc 8
|6,78
|15.865.200
Viên chức loại A2 nhóm A2.2
|Bậc
|Hệ số
|Bảng lương
|Bậc 1
|4,0
|9.360.000
|Bậc 2
|4,34
|10.155.600
|Bậc 3
|4,68
|10.951.200
|Bậc 4
|5,02
|11.746.800
|Bậc 5
|5,36
|12.542.400
|Bậc 6
|5,7
|13.338.000
|Bậc 7
|6,04
|14.133.600
|Bậc 8
|6,38
|14.929.200
Viên chức loại A1
|Bậc
|Hệ số
|Bảng lương
|Bậc 1
|2,34
|5.475.600
|Bậc 2
|2,67
|6.247.800
|Bậc 3
|3,0
|7.020.000
|Bậc 4
|3,33
|7.792.200
|Bậc 5
|3,66
|8.564.400
|Bậc 6
|3,99
|9.336.600
|Bậc 7
|4,32
|10.108.800
|Bậc 8
|4,65
|10.881.000
|Bậc 9
|4,98
|11.653.200
Viên chức loại B
|Bậc
|Hệ số
|Bảng lương
|Bậc 1
|1,86
|4.352.400
|Bậc 2
|2,06
|4.820.400
|Bậc 3
|2,26
|5.288.400
|Bậc 4
|2,46
|5.756.400
|Bậc 5
|2,66
|6.224.400
|Bậc 6
|2,86
|6.692.400
|Bậc 7
|3,06
|7.160.400
|Bậc 8
|3,26
|7.628.400
|Bậc 9
|3,46
|8.096.400
|Bậc 10
|3,66
|8.564.400
|Bậc 11
|3,86
|9.032.400
|Bậc 12
|4,06
|9.500.400
Viên chức loại C - nhóm C1
|Bậc
|Hệ số
|Bảng lương
|Bậc 1
|1,65
|3.861.000
|Bậc 2
|1,83
|4.282.200
|Bậc 3
|2,01
|4.703.400
|Bậc 4
|2,19
|5.124.600
|Bậc 5
|2,37
|5.545.800
|Bậc 6
|2,55
|5.967.000
|Bậc 7
|2,73
|6.388.200
|Bậc 8
|2,91
|6.809.400
|Bậc 9
|3,09
|7.230.600
|Bậc 10
|3,27
|7.651.800
|Bậc 11
|3,45
|8.073.000
|Bậc 12
|3,63
|8.494.200
Viên chức loại C - nhóm C2
|Bậc
|Hệ số
|Bảng lương
|Bậc 1
|2,0
|4.680.000
|Bậc 2
|2,18
|5.101.200
|Bậc 3
|2,36
|5.522.400
|Bậc 4
|2,54
|5.943.600
|Bậc 5
|2,72
|6.364.800
|Bậc 6
|2,9
|6.786.000
|Bậc 7
|3,08
|7.207.200
|Bậc 8
|3,26
|7.628.400
|Bậc 9
|3,44
|8.049.600
|Bậc 10
|3,62
|8.470.800
|Bậc 11
|3,8
|8.892.000
|Bậc 12
|3,98
|9.313.200
Viên chức loại C - nhóm C3
|Bậc
|Hệ số
|Bảng lương
|Bậc 1
|1,5
|3.510.000
|Bậc 2
|1,68
|3.931.200
|Bậc 3
|1,86
|4.352.400
|Bậc 4
|2,04
|4.773.600
|Bậc 5
|2,22
|5.194.800
|Bậc 6
|2,4
|5.616.000
|Bậc 7
|2,58
|6.037.200
|Bậc 8
|2,76
|6.458.400
|Bậc 9
|2,94
|6.879.600
|Bậc 10
|3,12
|7.300.800
|Bậc 11
|3,3
|7.722.000
|Bậc 12
|3,48
|8.143.200
