Ngày 14/7, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, xác nhận sau khi nhận được phản ánh của Báo Dân Việt, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu thi công sửa chữa đèn trang trí cầu An Lạc, còn gọi là cầu dây văng. Những ngày qua, đèn trang trí cây cầu bắc qua sông Hiếu đã sáng trở lại.

Đèn trang trí cầu An Lạc đã sáng trở lại sau khi được khắc phục sự cố. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Trần Quốc Thông (37 tuổi, trú phường Đông Hà), cho biết rất phấn khởi khi đèn trang trí cầu An Lạc được bật sáng trở lại, tạo không gian, điểm nhấn cho cảnh quan đôi bờ sông Hiếu.

“Không những tôi mà nhiều người rất vui khi cầu An Lạc lung linh về đêm. Hi vọng cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, bảo trì, duy trì bật đèn trang trí cầu An Lạc” – anh Thông chia sẻ.

Trước đó ngày 7/7, Báo Dân Việt đăng bài viết “Đèn trang trí cầu An Lạc 200 tỷ ở Quảng Trị "tắt lịm" sau 1 tháng bàn giao.

Bài viết phản ánh người dân 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nói riêng, dư luận nói chung tỏ ra không hài lòng khi đèn trang trí cầu An Lạc không được bật sáng.

Trước đó, đèn trang trí cầu An Lạc gặp sự cố, "tắt lịm" khiến dư luận không hài lòng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích Đông Hà cho biết, tháng 3/2025, đơn vị chính thức tiếp nhận hệ thống đèn trang trí cầu An Lạc từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị bàn giao để quản lý.

Dù chỉ được bật vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, nhưng đến tháng 4/2025, đèn trang trí cầu An Lạc đã gặp sự cố, không hoạt động.

Được biết, cầu An Lạc có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, kết cấu mặt đường 4 làn xe cơ giới, trụ tháp hình búp sen cao 74m. Đèn trang trí được bật sáng giúp tăng vẻ đẹp của cầu An Lạc vào ban đêm, trở thành điểm nhấn cho đôi bờ sông Hiếu.

Mỗi tối thứ 7, chủ nhật, đèn trang trí cầu An Lạc được bật sáng từ 19h đến 23h, tiêu thụ 17kW/h. Nếu bật sáng liên tục vào các đêm, số tiền chi trả cho đèn trang trí cầu An Lạc khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, dự án đường 2 đầu cầu An Lạc – giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng đang được triển khai, nhưng gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng.