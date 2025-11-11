ĐHCĐ bất thường FLC: Doanh thu 1.800 tỷ đồng từ bất động sản, hé lộ kế hoạch phát triển nhà ở xã hội

Bất động sản vẫn là “xương sống” của hệ sinh thái FLC

Tại ĐHCĐ bất thường, lãnh đạo tập đoàn cho biết bất động sản tiếp tục là trụ cột chiến lược trong định hướng phục hồi và phát triển. Hiện FLC đang triển khai và nghiên cứu hơn 50 dự án tại 11 địa phương, tập trung ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Một số dự án trọng điểm đã bước vào giai đoạn tăng tốc, trong đó Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc được cấp phép từ tháng 3/2025 và mở bán từ tháng 6. Dự án này dự kiến bàn giao sớm hơn kế hoạch khoảng nửa năm.

Tại Quảng Bình, FLC Quảng Bình Hotel & Villas - tổ hợp khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng quy mô 433 phòng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Tính đến cuối quý 3/2025, FLC đã bàn giao 2.301/3.173 căn hộ tại các dự án trọng điểm và hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho phần lớn khách hàng đủ điều kiện.

FLC tổ chức đại hội cổ đông bất thường, công bố kế hoạch tăng tốc tái cấu trúc và mở rộng đầu tư.

Song hành phát triển nhà ở xã hội và hoàn tất nghĩa vụ tài chính

Không chỉ đẩy mạnh các dự án thương mại, FLC cho biết đang xúc tiến nghiên cứu và phát triển nhà ở xã hội - một lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp tại Hà Nội, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành khác.

Về tài chính, tập đoàn đã nộp ngân sách gần 276 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm và đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế còn lại trong quý 2/2026. Ban điều hành khẳng định, tuân thủ nghĩa vụ tài chính và minh bạch hóa hoạt động là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược tái cấu trúc tổng thể.

Cùng lúc, FLC cũng mở rộng hợp tác đầu tư, M&A với các dự án có pháp lý minh bạch và tiềm năng sinh lời cao, qua đó tối ưu hiệu quả vốn và bảo đảm tiến độ bàn giao cho khách hàng.

Ảnh: Phối cảnh dự án FLC Hausman

Ngoài mảng bất động sản, doanh thu mảng khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng đạt 441 tỷ đồng trong 9 tháng. Doanh nghiệp dự kiến tăng doanh thu lên 700 tỷ đồng trong năm 2025, thông qua mở rộng hợp tác quốc tế và các chương trình xúc tiến tại Hàn Quốc, Trung Quốc.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, FLC dự kiến ưu tiên nguồn lực cho những dự án có pháp lý hoàn thiện, thanh khoản tốt như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sadec, FLC Hilltop Gia Lai… Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu mô hình nhà ở xã hội gắn với đô thị xanh, hạ tầng đồng bộ, giá bán hợp lý, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội. Doanh thu từ mảng bất động sản giai đoạn này được ước đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Một nội dung khác cũng được cổ đông FLC quan tâm, đặt ra tại đại hội, đó là việc tiếp nhận Bamboo Airways.

Theo đại diện FLC, chủ trương của FLC đồng ý tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được đưa ra trên cơ sở xem xét hết sức thận trọng, toàn diện, và các thủ tục tuân thủ đúng quy định pháp luật.



CEO FLC nhấn mạnh tập đoàn nhận thức rõ ràng rằng việc tiếp nhận hãng hàng không trong bối cảnh FLC đang tái cấu trúc toàn diện là một quyết định không hề dễ dàng.

Tại đại hội lần này, HĐQT FLC trình cổ đông xem xét nhiều nội dung đáng chú ý như miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính đến hết năm 2025, cùng chủ trương xử lý các tồn đọng trong hoạt động đầu tư và tài chính.



Đại diện FLC nhấn mạnh, đại hội bất thường lần này là bước khởi động cho giai đoạn phục hồi mới, với trọng tâm ổn định hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và khôi phục niềm tin thị trường.