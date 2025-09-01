Địa chỉ đỏ 48 Hàng Ngang – nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập có gì đặc biệt?

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, tọa lạc giữa lòng phố cổ Hà Nội, không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là chứng nhân của một thời khắc trọng đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tròn 80 năm đã trôi qua, nơi đây vẫn vẹn nguyên những dấu tích thiêng liêng, kể lại câu chuyện về một sự kiện lịch sử vĩ đại và những bí mật ẩn chứa bên trong.