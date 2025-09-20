'Địa ngục đẫm máu' ở Gaza City: Israel tung cảnh báo rợn người; Lữ đoàn al-Qassam của Hamas đáp trả sốc

Quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ lớn vào Thành phố Gaza và trong nhiều ngày đã yêu cầu người dân di chuyển về phía nam. Ảnh Eyad BABA

Trong nhiều ngày qua, Israel đã dội bom dữ dội nhằm chiếm Gaza City - gần hai năm sau khi cuộc chiến bùng nổ, biến vùng đất này thành đống đổ nát và đẩy thành phố vào tình trạng nạn đói do Liên Hợp Quốc tuyên bố.

Cuộc tấn công diễn ra ngay trước thời điểm nhiều chính phủ phương Tây, trong đó có Anh và Pháp, dự kiến sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc tuần tới.

Cư dân chạy loạn giữa bom đạn

Chiến dịch tấn công trên bộ của Israel bắt đầu hôm thứ Ba tuần này. Từ đó đến nay, quân đội Israel liên tục kêu gọi người dân rời về phía nam, song nhiều người Palestine cho biết việc di tản vượt quá khả năng chi trả và họ cũng không biết phải đi đâu.

“Chúng tôi đã cố gắng sơ tán về phía nam nhiều ngày nay nhưng không tìm được phương tiện đi lại. Sáng sớm nay chúng tôi mới tìm được cách rời đi, đã thu dọn đồ đạc và chờ hàng giờ, nhưng đến giờ vẫn chưa ai tới, tài xế cũng không trả lời", Khaled al-Majdalawi, 32 tuổi, một người Palestine tản cư ở phía tây Gaza City chia sẻ.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc cuối tháng 8, khoảng 1 triệu người vẫn sống tại Gaza City và khu vực lân cận. Quân đội Israel cho rằng khoảng 480.000 người đã rời đi kể từ cuối tháng 8, trong khi cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza – lực lượng cứu hộ thuộc quyền Hamas – đưa ra con số 450.000.

Ngày 19/9, người phát ngôn quân đội Israel bằng tiếng Ả Rập thông báo đóng cửa tuyến sơ tán tạm thời mở suốt 48 giờ trước đó, khẳng định con đường duy nhất ra phía nam là qua tuyến Al-Rashid chạy dọc Địa Trung Hải.

“Lực lượng (quân đội) sẽ tiếp tục hoạt động với sức mạnh chưa từng có chống lại Hamas và các tổ chức khủng bố khác,” Avichay Adraee đăng trên X, kêu gọi người dân nắm lấy cơ hội và rời đi.

Israel yêu cầu người Palestine tập trung tại “khu vực nhân đạo” ở Al-Mawasi ven biển, nơi họ tuyên bố có viện trợ, y tế và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, chính khu vực được coi là “an toàn” này nhiều lần bị Israel tấn công, với lý do có mục tiêu Hamas.

Bà Nivin Ahmed, 50 tuổi, kể rằng, bà và 7 người thân phải đi bộ hơn 15 km từ Gaza City đến Deir el-Balah ở trung tâm Gaza.

“Chúng tôi kiệt sức đến mức phải bò. Con trai út khóc vì mệt. Chúng tôi thay nhau kéo chiếc xe đẩy nhỏ chở ít đồ đạc”, bà nói.

Mona Abdel Karim, 36 tuổi, cho biết gia đình bà đã ngủ hai đêm trên đường Al-Rashid vì không tìm được phương tiện. “Tôi như sắp phát điên. Chúng tôi không thể đi bộ được – bố mẹ chồng tôi già yếu, bệnh tật, còn bọn trẻ thì quá yếu để đi”, bà nói.

Hình ảnh do truyền thông quốc tế ghi lại tại tuyến đường ven biển hôm 19/9 cho thấy hàng dài người Palestine đi bộ hoặc chất đồ đạc trên những chiếc xe cũ kỹ, rời bỏ phía sau là khói lửa và gạch vụn.

Pháo kích và giao tranh dữ dội

Người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự Gaza Mahmud Bassal báo cáo có “pháo kích và đấu súng lẻ tẻ” tại khu Tel al-Hawa ở tây nam Gaza City, cùng với các đợt pháo và UAV tấn công ở phía tây bắc.

Theo số liệu từ các bệnh viện Gaza mà AFP liên hệ, hỏa lực Israel ngày 19/9 đã giết chết ít nhất 33 người trên toàn lãnh thổ, trong đó 18 người tại Gaza City.

Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đang dùng xe tăng, UAV vũ trang và không kích để “dỡ bỏ cơ sở hạ tầng khủng bố, tiêu diệt tay súng và phát hiện kho vũ khí” trong thành phố.

Do bị hạn chế tiếp cận và kiểm duyệt truyền thông, AFP cho biết không thể tự xác minh thông tin từ cả phía Hamas lẫn Israel.

Cuộc tấn công do Mỹ hậu thuẫn diễn ra cùng lúc Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel phạm tội “diệt chủng” tại Gaza, cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nhiều quan chức cấp cao đã kích động hành vi này. Israel bác bỏ, gọi báo cáo là “xuyên tạc và sai sự thật”.

Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 7/10/2023, khi Hamas tấn công Israel khiến 1.219 người thiệt mạng, đa số là dân thường. Chiến dịch trả đũa của Israel từ đó đã giết chết ít nhất 65.174 người Palestine, cũng phần lớn là dân thường, theo số liệu của Bộ Y tế Gaza mà Liên Hợp Quốc coi là đáng tin cậy.

Hamas tuyên bố sốc và cảnh báo “kháng cự dữ dội”

Hamas tuyên bố việc quân đội Israel (IDF) mở cuộc tấn công trên bộ vào Gaza City đồng nghĩa với việc Israel sẽ không nhận lại được bất kỳ con tin nào – dù còn sống hay đã chết.

Trong thông cáo, lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cảnh báo: “Các tù binh của các người hiện đang được phân tán trong các khu dân cư của Gaza City, và chúng tôi sẽ không quan tâm đến sinh mạng của họ chừng nào ông Netanyahu vẫn quyết định giết họ. Việc khởi động chiến dịch tội ác này và mở rộng nó có nghĩa là các người sẽ không nhận lại bất kỳ tù binh nào, dù còn sống hay đã chết. Số phận của họ sẽ giống như Ron Arad".

Al-Qassam còn tuyên bố: “Gaza sẽ trở thành nghĩa địa cho binh lính của các người".

Lời cảnh báo nhắc lại vụ Ron Arad – một sĩ quan không quân Israel bị bắt cóc ở Lebanon năm 1986. Dù Israel đã nhiều lần tìm cách giải cứu, Arad được cho là đã chết trong khi bị giam cầm, và đến năm 2016 Israel chính thức công bố ông tử vong từ năm 1988.



Trước đó trong ngày, Bassem Naim – quan chức cấp cao trong Cục chính trị Hamas, người từng bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc không kích tại Doha – đã lần đầu xuất hiện trên truyền hình Qatar kể từ sau vụ tấn công.

Trả lời phỏng vấn kênh Al Araby, ông Naim tuyên bố: “Chiến dịch ở Gaza City sẽ vấp phải sự kháng cự dữ dội. Cái chết và sự tàn phá mà kẻ thù muốn gieo rắc trên đường phố Gaza cũng sẽ giáng xuống đầu binh lính của nó. Bất cứ ai làm hại người dân chúng tôi trong chiến dịch này cũng đồng thời gây nguy hiểm cho các con tin – cả những người còn sống lẫn đã chết".

Ông cũng cáo buộc Israel lợi dụng tiến trình đàm phán làm bình phong cho hành động quân sự: “Israel đã lừa dối tất cả, giả vờ tham gia thương lượng để che đậy tội ác của mình".

Trước đó, kênh N12 đưa tin tối 17/9 rằng, các quan chức an ninh Israel đã thừa nhận trong các cuộc gặp riêng với gia đình con tin rằng họ không có thông tin chính xác về vị trí hiện tại của những người này.

Lời thừa nhận này trái ngược với các phát biểu công khai trước đó từ lãnh đạo chính trị lẫn quân sự, vốn khẳng định chiến dịch ở Gaza đang được tiến hành “cẩn trọng” tại những khu vực nghi có con tin. Một số gia đình tham dự cuộc họp cho biết bức tranh thực tế mà họ được nghe hoàn toàn khác biệt, thậm chí bất định.

Theo N12, một quan chức quốc phòng cấp cao nói thẳng: “Quân đội không thể xác nhận nơi giam giữ các con tin".