Khi yêu cầu ESG trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, chứng nhận xanh là yếu tố quyết định giá trị của văn phòng hiện đại. Việc quản lý vận hành tòa nhà cũng cần bám sát các tiêu chuẩn xanh để đảm bảo lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư và người sử dụng.
“Tấm vé vàng” giúp nâng cao giá trị văn phòng

Các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế ngày càng coi ESG là yếu tố trọng yếu trong hoạch định chiến lược và ra quyết định kinh doanh, với mục tiêu chung hướng tới “Net Zero”. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn văn phòng xanh trở thành một phần tất yếu trong lộ trình phát triển bền vững.

Theo CBRE Việt Nam, nhu cầu của khách thuê không chỉ dừng lại ở việc tìm một không gian làm việc đạt chuẩn, mà còn hướng đến môi trường làm việc thân thiện, tiện nghi và hỗ trợ tốt cho sức khỏe. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các giao dịch chuyển địa điểm tới các tòa nhà mới chất lượng cao đã chiếm ưu thế, đạt 65% tổng diện tích thuê văn phòng tại Hà Nội.

Khảo sát do CBRE thực hiện vào tháng 3/2025 cũng cho thấy, những tòa nhà được cấp chứng chỉ xanh có tỷ lệ lấp đầy cao hơn 2% so với trung bình thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Điều này phản ánh rõ xu hướng khách thuê ngày càng ưu tiên trải nghiệm xanh gắn liền với hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng. Chứng chỉ xanh từ chỗ là “nên có” ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc, đặc biệt với các công ty đa quốc gia.

Chính sự thay đổi trong nhu cầu này đang thúc đẩy các chủ đầu tư nâng chất lượng văn phòng không chỉ về hạ tầng xanh mà còn về chất lượng dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà, để bảo đảm khách thuê thực sự cảm nhận được giá trị khác biệt.

Bà Phạm Thị Quỳnh, Giám đốc QLVH khu Văn phòng TTTM Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) cho biết: “Để một tòa nhà xanh thực sự khác biệt, chủ đầu tư không chỉ cần hạ tầng đạt chuẩn mà còn phải mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách thuê. Khi đó, giá trị tài sản sẽ được gia tăng bền vững, đồng thời khách hàng gắn bó lâu dài hơn”.

Với những tòa nhà đã đi vào vận hành, chuyên gia này cho rằng việc chuyển đổi sang mô hình xanh đòi hỏi chủ đầu tư phải tập trung vào các giải pháp cải tạo phù hợp. Quan trọng là lựa chọn bộ tiêu chí chứng chỉ xanh tương ứng với định hướng phát triển của doanh nghiệp để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả lâu dài.

Điểm chạm vận hành nâng tầm trải nghiệm khách thuê

Nếu hạ tầng xanh và chứng chỉ công trình là “tấm hộ chiếu” khẳng định giá trị bền vững, thì quản lý tòa nhà chính là yếu tố quyết định trải nghiệm hàng ngày của khách thuê. Những “điểm chạm” tưởng chừng nhỏ bé như lễ tân, an ninh, vệ sinh… lại là nơi gây dựng thiện cảm, nuôi dưỡng sự gắn bó lâu dài với tòa nhà.

Là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi định hướng phát triển bền vững, công ty quản lý bất động sản TNPM - thành viên của ROX Key - đã xây dựng hệ thống quản lý vận hành bất động sản đạt chuẩn quốc tế (ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018), đồng thời tích hợp nhiều giải pháp công nghệ thông minh.

Tại các dự án văn phòng tiêu biểu như ROX Tower Nguyễn Chí Thanh, ROX Tower Nguyễn Công Trứ, Khu liên cơ quan Vân Hồ… TNPM cung ứng dịch vụ vận hành kỹ thuật, lễ tân, an ninh, cây xanh, cảnh quan môi trường… theo quy trình bài bản và linh hoạt, phù hợp từng đặc thù dự án.

Đối với các tòa nhà có chứng chỉ công trình xanh, TNPM tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm soát năng lượng, từ hệ thống chiếu sáng, thông gió đến thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước và cảnh quan sử dụng cây trồng chịu hạn, tái sử dụng nước mưa...

Bà Phạm Thị Quỳnh nhấn mạnh: “Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm kết hợp cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến sẽ góp phần mang lại hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp cho tòa nhà văn phòng - đặc biệt là tòa nhà xanh. Điều quan trọng là khách thuê cảm nhận được sự thoải mái, tiện lợi trong từng chi tiết nhỏ của trải nghiệm hàng ngày”.

Trong 5 năm trở lại đây, TNPM đã tiên phong ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý vận hành như FM, CRM, Car Parking, An ninh thông minh… Những công nghệ này không chỉ giúp tối ưu nhân lực, tiết kiệm chi phí, mà còn nâng cao tính minh bạch và trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, TNPM còn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có tư duy dịch vụ và tinh thần chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng kỳ vọng về một nơi làm việc mơ ước, nơi mỗi người lao động đều có những trải nghiệm đẹp và chất đầy cảm xúc.

Trong dòng chảy toàn cầu, ESG đang định hình lại chuẩn mực phát triển cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Văn phòng xanh vì thế không chỉ là biểu tượng của sự bền vững, mà còn là giải pháp nâng cao sức khỏe, hiệu suất làm việc và tối ưu chi phí dài hạn. Đồng hành cùng xu thế này, những đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp như TNPM sẽ là “cánh tay nối dài” giúp chủ đầu tư gia tăng giá trị tài sản, kiến tạo trải nghiệm khác biệt cho khách thuê, và đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững trên thị trường.

