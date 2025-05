Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng "vào cuộc" làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Mới đây, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Trong đó, VinSpeed chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).

Cùng với đó, 80% số còn lại (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng), VinSpeed đề xuất vay vốn nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Theo thông tin từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed được thành lập từ tháng 5/2025, trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Lĩnh vực chính của doanh nghiệp này là xây dựng công trình đường sắt.

VinSpeed có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng (hiện là tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của VinSpeed) góp 3.060 tỷ, sở hữu 51% cổ phần.

VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: AI khởi tạo

Các cổ đông sáng lập khác gồm: Tập đoàn Vingroup góp 600 tỷ, sở hữu 10% cổ phần; Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam góp 2.100 tỷ, sở hữu 35% cổ phần. Ngoài ra, bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup góp 180 tỷ đồng, sở hữu 3% cổ phần. Bên cạnh đó, 2 người con trai của ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh mỗi người góp 30 tỷ đồng, sở hữu 0,5% cổ phần/người.

Trước đó, tháng 10/2024, Tập đoàn Đèo Cả đã gửi văn bản kiến nghị lên Chính phủ, đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.



Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Nhà nước hỗ trợ tổ chức cho doanh nghiệp Việt Nam học tập kinh nghiệm của doanh nghiệp lớn nước ngoài về triển khai các công trình quy mô lớn; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, ngành liên quan tiêu chuẩn, định mức chuyên ngành để áp dụng cho các công trình ngành giao thông, đặc biệt là công trình đường sắt tốc độ cao.

"Việc tổ chức thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam cần tách thành hai hợp phần: Hợp phần 1 bao gồm các hạng mục cầu, đường, hầm cần giao cho doanh nghiệp trong nước thực hiện tương tự các dự án đường bộ cao tốc vừa qua; Hợp phần 2 bao gồm phần đầu máy toa xe, hệ thống thông tin tín hiệu… giao cho doanh nghiệp trong nước liên danh với doanh nghiệp nước ngoài", tập đoàn Đèo Cả kiến nghị.

Theo báo cáo tài chính quý I/2025, Đèo Cả ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 173 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 51% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu tiếp tục cho thấy tính ổn định cao, với khoảng 70% – tương đương hơn 526 tỷ đồng – đến từ hoạt động thu phí tại các dự án BOT.

Tuy nhiên, chi phí tài chính trong quý cũng tăng 5,94%, chủ yếu đến từ chi phí lãi vay, phản ánh phần nào áp lực tài chính vẫn hiện hữu trong quá trình mở rộng đầu tư.

Doanh nghiệp sẵn sàng cho "cuộc chơi lớn"

Tại tọa đàm “Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Cơ hội để kinh tế tư nhân bứt phá trong kỷ nguyên mới” do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, ông Hồ Đức An – Giám đốc Kỹ thuật, Công ty CP FECON cho biết, để sẵn sàng cho "cuộc chơi lớn", FECON đã triển khai 4 nhóm hành động chiến lược.

Thứ nhất, FECON tham gia vào quá trình phát triển các chuỗi cung ứng, các nhà cung cấp phục vụ trong nước và quốc tế. Thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng các nhà máy sửa chữa thiết bị và các nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Thứ ba, FECON đã cử cán bộ, kỹ sư đi học hỏi trực tiếp tại nước ngoài, tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và các khóa về quản lý dự án quy mô lớn để học hỏi kinh nghiệm từ các nước bạn trên thế giới.

Thứ tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi tri thức để hiểu rõ về tính chất và yêu cầu kỹ thuật của đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời chuẩn bị cho việc chuyển giao công nghệ thi công, đặc biệt là công nghệ thi công tiên tiến, để thực hiện dự án một cách nhanh nhất.

"Tham gia một dự án như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không chỉ là chuyện trúng thầu hay hoàn thành gói việc. Nó là cơ hội để các doanh nghiệp Việt trưởng thành trong hệ sinh thái công nghiệp hạ tầng", ông An nhấn mạnh.

Doanh nghiệp sẵn sàng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Ảnh: AI khởi tạo

Theo báo cáo tài chính quý I/2025 của Công ty Cổ phần FECON, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 821 tỷ đồng, tăng đáng kể 34% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng doanh thu chưa đủ bù đắp các khoản chi phí, khiến doanh nghiệp vẫn báo lỗ ròng gần 7 tỷ đồng. Mức lỗ này không cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 7 tỷ đồng ghi nhận trong quý I/2024. Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kém khả quan này là do áp lực từ chi phí vận hành và tài chính.

Về kế hoạch cả năm 2025, FECON đặt mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu hợp nhất kỷ lục 5.000 tỷ đồng, tăng 48% so với thực hiện năm 2024. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, gấp 6,6 lần và là mức cao nhất kể từ năm 2020.

Ở nhóm vật liệu xây dựng, Tập đoàn Hòa Phát đang nổi lên là một ứng viên có thể hưởng lợi đáng kể từ dự án. Tập đoàn có thể cung cấp được sắt xây dựng vào các công trình và có kế hoạch nghiên cứu cung ứng thép đường ray, thép dự ứng lực... Tính đến hết năm 2024, Hòa Phát đáp ứng 38% nhu cầu thép xây dựng và nhu cầu 27% ống thép trong nước.

Trước đó, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2025 với doanh thu dự kiến 170.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 15.000 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm trước. Kết thúc quý 1/2025, Hòa Phát đạt 37.950 tỷ đồng doanh thu và 3.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 22% và 17% so với cùng kỳ 2024.

Liên quan đến việc sản xuất thép ray, Hòa Phát sẽ đặt nhà máy tại nhà máy tại Dung Quất với vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long tự tin sẽ sản xuất thành công sản phẩm thép ray và nhiều thép chất lượng cao, nhằm thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ về sản xuất, cung cấp đầy đủ các loại thép cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. HCM và nhiều dự án khác.

Theo ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng đường sắt Việt Nam cho biết, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng hiện đã xây dựng và trình 24 chính sách.



12 chính sách kế thừa gồm các nội dung quen thuộc như huy động nguồn lực, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, khai thác quỹ đất, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, an toàn giao thông… Trong đó, khai thác quỹ đất dọc tuyến và phát triển công nghiệp phụ trợ được nhấn mạnh là yếu tố then chốt tạo động lực cho dự án và bù đắp chi phí đầu tư công.



6 chính sách điều chỉnh liên quan đến bố trí vốn hoặc thời gian thi công, điều hành đội thi công. Lý do là Luật Đấu thầu vừa được sửa đổi năm 2024. Về đề xuất thực hiện phân chia dự án thành phần, sẽ thực hiện ngay từ bước nghiên cứu tiền khả thi, không phải sau khi phê duyệt chủ trương.



2 chính sách mới là điểm nổi bật trong nhóm chính sách mới là đề xuất cho phép sử dụng vốn ODA mà không phải nộp thuế đối với một số dịch vụ kỹ thuật đặc thù, mở rộng khả năng hợp tác với các đối tác nước ngoài.