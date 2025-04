Diễn biến bất động sản công nghiệp phía Nam ra sao trong quý 2?

Bất động sản công nghiệp tăng trưởng ổn định

Những năm gần đây, bất động sản công nghiệp vẫn là "điểm sáng" của thị trường khi là phân khúc dẫn đầu về việc thu hút nguồn vốn, đặc biệt là dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services – FERI), các tháng đầu năm 2025, phân khúc bất động sản công nghiệp được tiếp sức bởi các chính sách thu hút đầu tư hiệu quả của nhà nước. Theo đó, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ từ quý 4/2024 sang quý 1/2025, thể hiện qua những số liệu đầy triển vọng.

Cụ thể, nguồn cung phân khúc này vẫn duy trì ổn định khi khu vực miền Nam đạt khoảng 28.100 ha. Dự báo, nguồn cung trong tương lai sẽ tăng nhẹ, đến từ các dự án đang được triển khai trong hiện tại.

Bất động sản công nghiệp vẫn là "điểm sáng" của thị trường. Ảnh: Gia Linh

Về nguồn cầu, nếu không chịu tác động thuế quan cao đột biến, mức độ quan tâm có xu hướng tăng từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng lượng vốn FDI đổ vào lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng. Tỷ lệ lấp đầy được duy trì ổn định khoảng 92%. Dự báo, trong năm 2025, tỷ lệ lấp đầy sẽ tiếp tục tăng nhẹ ở cả hai miền.

Giá thuê bất động sản công nghiệp duy trì ở mức ổn định cho đến tăng nhẹ. Cụ thể, giá thuê bình quân tại miền Nam ổn định theo quý và đạt khoảng 190 USD/m2/kỳ hạn còn lại. Các địa phương đẩy mạnh công tác quy hoạch, tiến độ xây dựng phát triển khu công nghiệp, dự kiến có thêm 221 khu công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Trong khi đó, theo dữ liệu của CBRE, thị trường đất công nghiệp miền Nam duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định ở mức 89%. Thị trường nhà kho và nhà xưởng xây sẵn cũng ghi nhận nhiều diễn biến tích cực, với tỷ lệ lấp đầy lần lượt đạt 72% và 89% trong quý I/2025.

Cùng với tỷ lệ lấp đầy cao, giá thuê đất công nghiệp trung bình tại các thị trường cấp 1 ở miền Nam (không bao gồm TP.HCM do hiện tại các khu công nghiệp đạt 100% tỷ lệ lấp đầy và không có đất chào thuê từ chủ đầu tư khu công nghiệp) đạt 170 USD/m2/kỳ hạn còn lại, tiếp tục tăng nhẹ 2% so với quý trước và cao hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thuê xưởng ổn định tại mức 5-5,1 USD/m2/tháng; giá thuê kho tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái và 2,6% so với quý trước, đạt 4,8 USD/m2/tháng.

Bất động sản công nghiệp sẽ toả sáng nếu không biến động về thuế quan

Bà Thanh Phạm, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của CBRE tại TP.HCM cho biết: “Các giao dịch thuê đất công nghiệp, kho xưởng xây sẵn trong ba năm trở lại đây tại thị trường phía Nam chủ yếu đến từ các doanh nghiệp trong nước với đa dạng các ngành nghề như vận tải, logistics, sản xuất vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử, thực phẩm, sản xuất đồ gỗ, ecommerce và bán lẻ.

Theo chuyên gia Đinh Minh Tuấn, việc thay đổi thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam có thể làm giảm dòng vốn FDI và bất động sản khu công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.

Bất động sản công nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh trong trường hợp Mỹ không áp thuế quan đối ứng ở mức cao đối với Việt Nam. Ảnh: Gia Linh

Các công ty đa quốc gia có thể giảm hoặc tạm hoãn kế hoạch mở rộng nhà máy tại Việt Nam do chi phí xuất khẩu sang Mỹ tăng cao. Điều này làm giảm nhu cầu thuê đất, nhà xưởng và giá thuê khu công nghiệp có thể giảm, tồn kho tăng và khu công nghiệp mới bị trì hoãn. Tuy nhiên, dù thị trường thay đổi nhưng bất động sản vẫn là nơi dòng tiền trú ẩn an toàn và thu hút nhà đầu tư.

Các chuyên gia thị trường bất động sản công nghiệp dự kiến sẽ duy trì trạng thái ổn định trong quý 2/2025, và sẽ được cải thiện trong trường hợp Mỹ không áp thuế quan đối ứng ở mức cao đối với Việt Nam.

Nguồn cung bất động sản công nghiệp dự báo không có nhiều biến động do chưa có dự án mới nào đi vào hoạt động, phần lớn vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý và triển khai theo kế hoạch. Nguồn cầu dự kiến vẫn duy trì sự ổn định, với tỷ lệ lấp đầy duy trì mức 92%. Về giá thuê, thị trường có thể chứng kiến những biến động nhẹ, với giá thuê trung bình ở miền Nam là 192 USD/m2/kỳ hạn còn lại. Tỷ lệ lấp đầy được dự báo sẽ tiếp tục ổn định.