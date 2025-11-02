Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Cát tặc hút ở đâu, đất lở ở đó, một nông dân bị mất 60ha chuối xuất khẩu "khóc ròng"

Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn
Theo dữ liệu của Dân Việt, tổng tài sản tự doanh của 20 công ty chứng khoán lớn đã tăng gần 28%, vượt 269.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Dòng tiền này đang đổ vào cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu, phản ánh niềm tin vào triển vọng thị trường. Khi các “tay chơi” như SSI, VNDirect và VIX dẫn đầu cuộc đua, tự doanh đang trở thành động lực mới định hình dòng vốn và xu hướng giao dịch toàn thị trường.