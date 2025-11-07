Diễn viên Hiền Mai gay gắt đề nghị xử lý nghiêm, phạt thật nặng các vụ bạo lực học đường

Diễn viên Hiền Mai lên tiếng về vấn nạn bạo lực học đường

Những vụ việc liên quan đến bạo lực học đường nổi lên gần đây khiến nhiều bậc phụ huynh và người làm công tác giáo dục rất lo lắng. Nghệ sĩ Hiền Mai cũng bày tỏ sự lo lắng của mình. Nữ nghệ sĩ đề nghị người dân đồng lòng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có những quy định nghiêm khắc hơn trong việc xử lý những vụ bạo lực học đường.

Diễn viên Hiền Mai để nghị phải xử lý thật nghiêm những vụ bạo lực học đường bằng những quy định mới. Ảnh: FBNV

“Tôi đề nghị người dân đồng lòng ký vào một bản kiến nghị đề nghị Nhà nước nhanh chóng ra luật mới thật nghiêm khắc, trừng trị thật nặng những kẻ côn đồ, phạt nặng bạo lực học đường. Mong trả lại cho con em chúng ta một môi trường sống và học tập thực sự yên lành”, diễn viên Hiền Mai bày tỏ.

Trước đó, diễn viên Hiền Mai khi xem clip nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh đã rất lo lắng. Cô nói rằng: “Cho mấy bạn bạo lực nghỉ học thì sẽ sinh ra nhiều vấn nạn, mà cho đi học thì sợ dạy không nổi”.

Nữ diễn viên nêu quan điểm rằng: “Theo tôi, cứ cho đi học, nhưng học xong thì giờ rảnh bắt phạt lao động chân tay, làm đủ thứ việc nặng… cho chừa. Lần thế lần sau sợ ngay. Chứ bạo lực học đường bây giờ nhiều quá, đáng lo sợ quá, không xử lý được là mệt cho xã hội lắm.

Đề nghị ngành giáo dục, Nhà nước xử lý thật nghiêm, trừng phạt thật nặng các vụ bạo lực học đường. Phải tăng cường giáo dục thế hệ trẻ ngay từ những vụ việc như thế này".

Ca sĩ Jimmii Nguyễn cho rằng, các bậc phụ huynh phải gần con hơn nữa. Ảnh: FBNV

Đồng quan điểm với nghệ sĩ Hiền Mai, ca – nhạc sĩ Jimmii Nguyễn cũng cho rằng, thế hệ trẻ bây giờ xem phim bạo lực của nước ngoài và nhiều trò game hành động nên đã có những sự lệch chuẩn trong suy nghĩ, hành vi.

“Chúng ta hãy bỏ thời gian xem phim cùng các con, giải thích và chia sẻ tại sao đúng, tại sao sai. Chuyện trò và làm bạn với con mình để chúng kể cho ta nghe những gì chúng nghe và thấy ở trường. Có vậy, chúng ta có thể can thiệp trước khi sự việc xảy ra. Chúng ta cứ mãi lo kiếm tiền, tạo dựng địa vị, vị trí trong xã hội, đổ lỗi bận bịu với công việc quên trách nhiệm làm cha mẹ.

Đương nhiên, điều còn lại vẫn là đạo đức của xã hội và nó còn tuỳ thuộc theo những người đang nắm trách nhiệm”, ca – nhạc sĩ Jimmii Nguyễn nói.

Trong khi đó, MC Hoài Trinh bày tỏ rằng, theo dõi 3 vụ bạo lực học đường gây xôn xao gần đây, cô thấy rằng, các học sinh chưa ý thức được hậu quả; bị nhiễm thói xấu độc một cách vô thức, hành động vô thức và từng bị phạt nhưng không đủ sức răn đe, có sợ nhưng không hiểu, chưa chịu trách nhiệm cụ thể về cái sai của mình.

“Vì vậy, rất quan trọng ở việc định hướng lại và giáo dục tâm thức, hành vi từ vỡ lòng cho nhóm đối tượng này. Trường hợp đau lòng nhất là cậu bé đã tử vong, không biết nhóm học sinh và phụ huynh sẽ bị xử lý thế nào, nhằm đủ sức răn đe mà vẫn không huỷ hoại tương lai của các con (tức cần được giáo dưỡng đúng cách).

Nhóm nữ sinh nếu không bị phát hiện kịp thời, có thể hậu quả cũng nặng nề như bé trai, vì vậy cũng cần có biện pháp xử lý đến nơi đến chốn.

Trường hợp cậu bé ném bạn xuống hồ xử phạt cần nghiêm khắc hơn, nhất là nếu thủ phạm không ăn năn hối hận”, MC Hoài Trinh chia sẻ.