Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 14:35 GMT+7

Diễn viên Hiền Mai gay gắt đề nghị xử lý nghiêm, phạt thật nặng các vụ bạo lực học đường

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ sáu, ngày 07/11/2025 14:35 GMT+7
Diễn viên Hiền Mai cho rằng, Nhà nước phải nhanh chóng ra luật mới thật nghiêm khắc để phạt thật nặng nạn bạo lực học đường.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Diễn viên Hiền Mai lên tiếng về vấn nạn bạo lực học đường

Những vụ việc liên quan đến bạo lực học đường nổi lên gần đây khiến nhiều bậc phụ huynh và người làm công tác giáo dục rất lo lắng. Nghệ sĩ Hiền Mai cũng bày tỏ sự lo lắng của mình. Nữ nghệ sĩ đề nghị người dân đồng lòng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có những quy định nghiêm khắc hơn trong việc xử lý những vụ bạo lực học đường.

Diễn viên Hiền Mai để nghị phải xử lý thật nghiêm những vụ bạo lực học đường bằng những quy định mới. Ảnh: FBNV

“Tôi đề nghị người dân đồng lòng ký vào một bản kiến nghị đề nghị Nhà nước nhanh chóng ra luật mới thật nghiêm khắc, trừng trị thật nặng những kẻ côn đồ, phạt nặng bạo lực học đường. Mong trả lại cho con em chúng ta một môi trường sống và học tập thực sự yên lành”, diễn viên Hiền Mai bày tỏ.

Trước đó, diễn viên Hiền Mai khi xem clip nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh đã rất lo lắng. Cô nói rằng: “Cho mấy bạn bạo lực nghỉ học thì sẽ sinh ra nhiều vấn nạn, mà cho đi học thì sợ dạy không nổi”.

Nữ diễn viên nêu quan điểm rằng: “Theo tôi, cứ cho đi học, nhưng học xong thì giờ rảnh bắt phạt lao động chân tay, làm đủ thứ việc nặng… cho chừa. Lần thế lần sau sợ ngay. Chứ bạo lực học đường bây giờ nhiều quá, đáng lo sợ quá, không xử lý được là mệt cho xã hội lắm.

Đề nghị ngành giáo dục, Nhà nước xử lý thật nghiêm, trừng phạt thật nặng các vụ bạo lực học đường. Phải tăng cường giáo dục thế hệ trẻ ngay từ những vụ việc như thế này".

Ca sĩ Jimmii Nguyễn cho rằng, các bậc phụ huynh phải gần con hơn nữa. Ảnh: FBNV

Đồng quan điểm với nghệ sĩ Hiền Mai, ca – nhạc sĩ Jimmii Nguyễn cũng cho rằng, thế hệ trẻ bây giờ xem phim bạo lực của nước ngoài và nhiều trò game hành động nên đã có những sự lệch chuẩn trong suy nghĩ, hành vi.

Nguyễn Hùng phim “Mưa đỏ” bất ngờ đoạt giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam”

“Chúng ta hãy bỏ thời gian xem phim cùng các con, giải thích và chia sẻ tại sao đúng, tại sao sai. Chuyện trò và làm bạn với con mình để chúng kể cho ta nghe những gì chúng nghe và thấy ở trường. Có vậy, chúng ta có thể can thiệp trước khi sự việc xảy ra. Chúng ta cứ mãi lo kiếm tiền, tạo dựng địa vị, vị trí trong xã hội, đổ lỗi bận bịu với công việc quên trách nhiệm làm cha mẹ.

Đương nhiên, điều còn lại vẫn là đạo đức của xã hội và nó còn tuỳ thuộc theo những người đang nắm trách nhiệm”, ca – nhạc sĩ Jimmii Nguyễn nói.

Trong khi đó, MC Hoài Trinh bày tỏ rằng, theo dõi 3 vụ bạo lực học đường gây xôn xao gần đây, cô thấy rằng, các học sinh chưa ý thức được hậu quả; bị nhiễm thói xấu độc một cách vô thức, hành động vô thức và từng bị phạt nhưng không đủ sức răn đe, có sợ nhưng không hiểu, chưa chịu trách nhiệm cụ thể về cái sai của mình.

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng có mối lương duyên gì với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc “Mãi mãi tuổi 20”?

“Vì vậy, rất quan trọng ở việc định hướng lại và giáo dục tâm thức, hành vi từ vỡ lòng cho nhóm đối tượng này. Trường hợp đau lòng nhất là cậu bé đã tử vong, không biết nhóm học sinh và phụ huynh sẽ bị xử lý thế nào, nhằm đủ sức răn đe mà vẫn không huỷ hoại tương lai của các con (tức cần được giáo dưỡng đúng cách).

Nhóm nữ sinh nếu không bị phát hiện kịp thời, có thể hậu quả cũng nặng nề như bé trai, vì vậy cũng cần có biện pháp xử lý đến nơi đến chốn.

Trường hợp cậu bé ném bạn xuống hồ xử phạt cần nghiêm khắc hơn, nhất là nếu thủ phạm không ăn năn hối hận”, MC Hoài Trinh chia sẻ.

Tham khảo thêm

Trịnh Minh Hiền: “Tôi xúc động tột cùng khi Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài nói không cần cát-sê”

Trịnh Minh Hiền: “Tôi xúc động tột cùng khi Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài nói không cần cát-sê”

Nghệ sĩ Nhân dân học tại Hồng Kông từ bé, mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương, từng là Giám đốc đoàn hát nổi tiếng đất Bắc

Nghệ sĩ Nhân dân học tại Hồng Kông từ bé, mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương, từng là Giám đốc đoàn hát nổi tiếng đất Bắc

Nguyễn Hùng phim “Mưa đỏ” bất ngờ đoạt giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam”

Nguyễn Hùng phim “Mưa đỏ” bất ngờ đoạt giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam”

4 cơ quan báo chí, 1 nghệ sĩ được trao giải “Cảm hứng Việt” tại Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá” là ai?

4 cơ quan báo chí, 1 nghệ sĩ được trao giải “Cảm hứng Việt” tại Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá” là ai?

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng có mối lương duyên gì với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc “Mãi mãi tuổi 20”?

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng có mối lương duyên gì với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc “Mãi mãi tuổi 20”?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đăng tải đoạn video trò chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái Ý Lan.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Văn hóa - Giải trí
Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Con trai NSƯT Kiều Hưng: “Cha tôi ra đi trong tiếng nhạc của ca khúc “Tình ca”

Văn hóa - Giải trí
Con trai NSƯT Kiều Hưng: “Cha tôi ra đi trong tiếng nhạc của ca khúc “Tình ca”

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025

Văn hóa - Giải trí
Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025

Đoàn Di Băng và ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt

Văn hóa - Giải trí
Đoàn Di Băng và ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt

Đọc thêm

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Doanh nghiệp

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Doanh nghiệp

Chiều ngày 06/11/2025, tại Trụ sở chính Agribank, Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ đã được xây dựng hơn 20 năm, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cả hai bên trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cao thủ của Nhật Nguyệt thần giáo kết bái huynh đệ với Lệnh Hồ Xung là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ của Nhật Nguyệt thần giáo kết bái huynh đệ với Lệnh Hồ Xung là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Lệnh Hồ Xung không chỉ ghi dấu ấn với Độc cô cửu kiếm và tính cách phóng khoáng, mà còn bởi mối quan hệ huynh đệ đặc biệt với Hướng Vấn Thiên.

Bắt nhóm người giả danh bác sĩ khám chữa bệnh, lừa hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang
Chuyển động Sài Gòn

Bắt nhóm người giả danh bác sĩ khám chữa bệnh, lừa hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam nhóm người giả danh bác sĩ, thực hiện khám chữa bệnh, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang.

Hàng nghìn mô hình VAC sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, có HTX ở Hải Phòng làm 'gạo ruộng rươi' bán đi 20 tỉnh, thành phố
Nhà nông

Hàng nghìn mô hình VAC sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, có HTX ở Hải Phòng làm "gạo ruộng rươi" bán đi 20 tỉnh, thành phố

Nhà nông

Ngày 6/11, tại Viện Nghiên cứu Ngô (xã Đan Phượng, Hà Nội), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Giải pháp phát huy và nâng cao hiệu quả kinh tế VAC”.

Thảo nguyên hoa – “tọa độ sống ảo” đẹp như châu Âu trong lòng Hà Nội
Ảnh

Thảo nguyên hoa – “tọa độ sống ảo” đẹp như châu Âu trong lòng Hà Nội

Ảnh

Giữa không gian bát ngát sắc hồng, tím, trắng, ai đến đây cũng như được “thả hồn” vào thiên nhiên, quên đi ồn ào phố thị.

Hình ảnh nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk tan hoang sau bão số 13
Media

Hình ảnh nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk tan hoang sau bão số 13

Media

Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk bị sập, tốc mái, cây cối ngã đổ, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 180 tỷ đồng.

Nước mua gạo của Việt Nam nhiều nhất vừa công bố một kế hoạch mới về lúa gạo, muốn mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan
Nhà nông

Nước mua gạo của Việt Nam nhiều nhất vừa công bố một kế hoạch mới về lúa gạo, muốn mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan

Nhà nông

Sau khi gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) lại công bố kế hoạch mở cửa nhập khẩu gạo một tháng vào tháng 1/2026, trước khi khôi phục lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026.

Di tích nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài, lãnh đạo TP Huế phê bình đơn vị quản lý
Văn hóa - Giải trí

Di tích nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài, lãnh đạo TP Huế phê bình đơn vị quản lý
10

Văn hóa - Giải trí

Lãnh đạo UBND TP Huế phê bình đơn vị quản lý và chính quyền địa phương trước việc để di tích Tháp Chăm Phú Diên nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài.

Bộ trưởng Tài chính thông tin vốn 'khủng' xây cảng Trần Đề và dự kiến giao doanh nghiệp vận hành cảng Hòn Khoai
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính thông tin vốn "khủng" xây cảng Trần Đề và dự kiến giao doanh nghiệp vận hành cảng Hòn Khoai

Kinh tế

Đề cập đến các nội dung đại biểu Quốc hội nêu về xây dựng cảng Trần Đề (TP. Cần Thơ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng phải chi 2-3 tỷ USD để làm dự án này “ra tấm, ra món”.

TP.HCM báo cáo chính thức công tác quản lý đường thủy nội địa gồm những gì?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM báo cáo chính thức công tác quản lý đường thủy nội địa gồm những gì?

Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo tổng thể gửi Bộ Xây dựng về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tập trung vào những nỗ lực hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, phổ biến an toàn giao thông.

Em chồng cưới vợ, ngay đêm tân hôn tôi phát hiện ra bí mật khiến tôi điêu đứng, khó đối diện với nhà chồng
Gia đình

Em chồng cưới vợ, ngay đêm tân hôn tôi phát hiện ra bí mật khiến tôi điêu đứng, khó đối diện với nhà chồng

Gia đình

Bình thường tôi chẳng quan tâm, nhưng do phần đầu tin nhắn hiển thị ngay...

Biển Baltic tràn ngập 'tàu ma' quân sự
Điểm nóng

Biển Baltic tràn ngập "tàu ma" quân sự

Điểm nóng

Tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat trích dẫn thông tin từ Cơ quan Giao thông và Vận tải Phần Lan (Traficom) cho biết nhiều tín hiệu từ "tàu ma" - các tàu chiến NATO được cho là đang ở nơi khác - đã được phát hiện ở Biển Baltic.

Đà Nẵng đón 21 công ty lữ hành Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát du lịch
Xã hội

Đà Nẵng đón 21 công ty lữ hành Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát du lịch

Xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết đoàn 21 doanh nghiệp lữ hành từ Đài Loan (Trung Quốc) vừa kết thúc chuyến khảo sát 6 ngày (từ 2-7/11) về các sản phẩm và dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

ĐT Indonesia chốt 5 ứng viên cho “ghế nóng”: Có cựu HLV ĐT Italia
Thể thao

ĐT Indonesia chốt 5 ứng viên cho “ghế nóng”: Có cựu HLV ĐT Italia

Thể thao

Sau sự ra đi của HLV Patrick Kluivert, Chủ tịch PSSI Erick Thohir xác nhận danh tính tân HLV trưởng ĐT Indonesia sẽ được công bố vào tháng 11, sau khi chốt danh sách 5 ứng viên cuối cùng đến từ nhiều quốc gia.

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng kỷ vật quý về Bác Hồ
Văn hóa - Giải trí

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng kỷ vật quý về Bác Hồ

Văn hóa - Giải trí

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn đã hiến tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh các bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác. Việc hiến tặng thể hiện sự trân trọng và mong muốn các tài liệu, hiện vật được bảo quản, phát huy giá trị lâu dài tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ và lan tỏa di sản vô giá về Người.

Sập bờ taluy cao 5 mét ở Đà Lạt (Lâm Đồng) sau 1 ngày mưa liên tục
Tin tức

Sập bờ taluy cao 5 mét ở Đà Lạt (Lâm Đồng) sau 1 ngày mưa liên tục

Tin tức

Sau 1 ngày mưa liên tục, một bờ taluy cao 5 mét tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ đổ sập, vùi lấp 1 phần căn nhà bên dưới.

Bão Melissa quét qua Cuba, Jamaica, Liên Hợp quốc đang đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả tại 2 quốc gia Caribe này
Nhà nông

Bão Melissa quét qua Cuba, Jamaica, Liên Hợp quốc đang đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả tại 2 quốc gia Caribe này

Nhà nông

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 6/11, Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc (LHQ) tại Cuba đã khởi động kế hoạch hành động nhằm huy động khoảng 75 triệu USD hộ trợ Chính phủ Cuba phục hồi khu vực miền Đông sau bão Melissa quét qua, ước tính đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người.

Đề xuất ưu tiên đàn ông 2 con, không có vợ mua nhà ở xã hội: Bộ Y tế nói gì trước lo ngại 'lách luật'?
Tin tức

Đề xuất ưu tiên đàn ông 2 con, không có vợ mua nhà ở xã hội: Bộ Y tế nói gì trước lo ngại "lách luật"?

Tin tức

Theo đại diện Cục Dân số (Bộ Y tế), Dự thảo Luật Dân số không thêm đối tượng mới mà chỉ bổ sung một tiêu chí ưu tiên xét duyệt sớm hơn cho phụ nữ sinh đủ hai con hoặc nam giới có hai con đẻ mà không có vợ, nhằm giúp các gia đình này sớm an cư.

Ô nhiễm không khí ở đô thị, thành phố: Cần có lộ trình quản lý mô tô, xe máy, ô tô, dịch chuyển sử dụng năng lượng xanh
Nhà nông

Ô nhiễm không khí ở đô thị, thành phố: Cần có lộ trình quản lý mô tô, xe máy, ô tô, dịch chuyển sử dụng năng lượng xanh

Nhà nông

Theo các chuyên gia, để hạn chế ô nhiễm không khí cần có lộ trình cụ thể để kiểm soát khí thải từ ô tô, xe gắn máy, ô tô, đồng thời dịch chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo...

Lý do Phương Oanh bùng nổ
Văn hóa - Giải trí

Lý do Phương Oanh bùng nổ

Văn hóa - Giải trí

Phân cảnh đối chất giữa Mỹ Anh và “tiểu tam” trong "Gió ngang khoảng trời xanh" gây chú ý. Với cảnh này, Phương Oanh có màn trình diễn thuyết phục sau thời gian bị hoài nghi.

Đường ray “treo lơ lửng” sau mưa lũ, giao thông đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn
Giao thông - Xây dựng

Đường ray “treo lơ lửng” sau mưa lũ, giao thông đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn

Giao thông - Xây dựng

Ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) khiến mưa lũ lớn làm xói lở nghiêm trọng tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu gian Vân Canh - Phước Lãnh. Nền đường bị cuốn trôi sâu đến 9m, “treo lơ lửng” đường ray trên không, buộc ngành đường sắt phải tạm dừng chạy tàu và trung chuyển hành khách bằng ô tô.

Con tôm đem về 3,5 - 4 tỷ USD, ngành khuyến nông tìm giải pháp nhân rộng mô hình nuôi tôm sinh thái, thuận thiên
Nhà nông

Con tôm đem về 3,5 - 4 tỷ USD, ngành khuyến nông tìm giải pháp nhân rộng mô hình nuôi tôm sinh thái, thuận thiên

Nhà nông

Ở nơi nào có vuông tôm hay trang trại nuôi tôm, đều sẽ có sự hiện diện của lực lượng khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông để lực lượng này có khả năng cung cấp những thông tin cập nhật nhất, mới nhất và các giải pháp công nghệ hữu ích nhất cho người nuôi.

Điện lực Huế cử Đội xung kích hỗ trợ Điện lực Gia Lai khắc phục lưới điện sau cơn bão số 13
Doanh nghiệp

Điện lực Huế cử Đội xung kích hỗ trợ Điện lực Gia Lai khắc phục lưới điện sau cơn bão số 13
9

Doanh nghiệp

Sáng ngày 7/11/25, Đội xung kích Công ty Điện lực Huế lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).

Ngành đồ uống Việt 'giải mã' thách thức kép: Cạnh tranh nhập khẩu và áp lực xanh hóa
Kinh tế

Ngành đồ uống Việt "giải mã" thách thức kép: Cạnh tranh nhập khẩu và áp lực xanh hóa

Kinh tế

Chuyển đổi xanh và đổi mới công nghệ đã được xác định là chiến lược sống còn để ngành đồ uống Việt Nam bứt phá. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức về chính sách, môi trường và đặc biệt là sự gia tăng áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

Tân binh ĐT Việt Nam - Nguyễn Trần Việt Cường: Cao 1m80, điển trai vạn người mê
Thể thao

Tân binh ĐT Việt Nam - Nguyễn Trần Việt Cường: Cao 1m80, điển trai vạn người mê

Thể thao

Nguyễn Trần Việt Cường là tiền vệ cánh thuộc biên chế Becamex TP.HCM. Chân sút 25 tuổi đã thi đấu chuyên nghiệp 9 năm. Anh vừa được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam.

EVNCPC huy động hơn 1.300 nhân lực khẩn trương khôi phục cấp điện sau bão số 13 (Kalmaegi)
Doanh nghiệp

EVNCPC huy động hơn 1.300 nhân lực khẩn trương khôi phục cấp điện sau bão số 13 (Kalmaegi)

Doanh nghiệp

Sáng 7/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) họp khẩn trực tuyến, huy động toàn lực để khắc phục sự cố, đặt mục tiêu cơ bản khôi phục điện toàn khu vực trong 3 ngày tới.

Thị trường thép Trung Quốc đối mặt áp lực kép: Dư cung và nhu cầu yếu
Nhà đất

Thị trường thép Trung Quốc đối mặt áp lực kép: Dư cung và nhu cầu yếu

Nhà đất

Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm, song giới phân tích cảnh báo đà phục hồi này khó bền vững khi tình trạng dư cung kéo dài và nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu.

Nữ tài xế xe ôm công nghệ bị 4 người chặn đánh nhập viện: Nạn nhân nhận cuộc gọi đe dọa trước đó
Pháp luật

Nữ tài xế xe ôm công nghệ bị 4 người chặn đánh nhập viện: Nạn nhân nhận cuộc gọi đe dọa trước đó

Pháp luật

Chị T.T.H. (37 tuổi) là tài xế xe ôm công nghệ, khi đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị một nhóm 4 người chặn xe, hành hung. Điều đáng chú ý, nạn nhân tiết lộ đã nhận được những cuộc gọi đe dọa với nội dung "không được bán đó nữa", trước khi bị tấn công.

C.P. Việt Nam trồng mới 5 ha rừng ngập mặn tại Vĩnh Long, mở rộng “Hành trình vì một Việt Nam xanh”
Nhà nông

C.P. Việt Nam trồng mới 5 ha rừng ngập mặn tại Vĩnh Long, mở rộng “Hành trình vì một Việt Nam xanh”

Nhà nông

Ngày 5/11, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) phối hợp với Ban Quản lý Rừng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ phát động trồng mới 5 ha rừng ngập mặn tại xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long.

Loại thịt ngọt mềm, rẻ hơn thịt bò, thơm hơn thịt cừu, đem rim mắm thành món ngon vạn người mê
Gia đình

Loại thịt ngọt mềm, rẻ hơn thịt bò, thơm hơn thịt cừu, đem rim mắm thành món ngon vạn người mê

Gia đình

Loại thịt này cũng chứa sắt và kẽm, hai khoáng chất quan trọng cho quá trình tạo máu và tăng cường hệ miễn dịch, lại chế biến được nhiều món ngon.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến