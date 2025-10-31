Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Pháp luật
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 20:41 GMT+7

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam

Đăng Khôi Thứ sáu, ngày 31/10/2025 20:41 GMT+7
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng.
Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng có trụ sở tại số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận có đơn tố cáo Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).

Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Ánh cùng N.M.H (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên tiếng về lùm xùm quanh việc Hương Giang thi Miss Universe 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên tiếng về lùm xùm quanh việc Hương Giang thi Miss Universe 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói lý do cô từ chối trả lời câu hỏi về việc chia sẻ kinh nghiệm cho Hương Giang trước khi tham gia đấu trường Miss Universe 2025.

CĐV 'đội mưa' cháy hết mình với đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

CĐV "đội mưa" cháy hết mình với đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Chiều 31/10, ở Hà Tĩnh thời tiết mưa rét, tuy nhiên người hâm mộ đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn mang theo cờ, kèn, băng rôn... sẵn sàng "tiếp lửa" cho đội nhà.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC

Thế giới

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?
Bạn đọc

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Bạn đọc

Liên quan đến dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cho biết, trách nhiệm để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, hiện nay chưa hoàn thành có nguy cơ gây lãng phí ngân sách Nhà nước ở một số nội dung thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án.

Tin tối (31/10): Malaysia 'tố' FIFA làm giả... bằng chứng
Thể thao

Tin tối (31/10): Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Thể thao

Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng; Mẹ Ronaldo dự khán trận đấu của cháu nội; Vinicius không bị HLV Alonso phạt; Cựu sao Chelsea điều hành CLB padel; Barcelona nhắm mua sao trẻ AC Milan.

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này
Thế giới

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này

Thế giới

Một phi công kỳ cựu của Ukraine cho biết anh chỉ sẵn sàng “bán linh hồn” của mình để sở hữu một loại máy bay duy nhất: chiếc Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn
Chuyển động Sài Gòn

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn

Chuyển động Sài Gòn

Khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho phế liệu rộng khoảng 100m2 nằm trong khu dân cư đông đúc ở phường Bình Hưng Hòa tối 31/10, khiến nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn
Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn

Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang xem xét để đưa ra mức xử phạt đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm.

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
Tin tức

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
9

Tin tức

Trong lúc lội nước lũ đến chợ kiểm tra hàng hóa, 2 người dân ở TP. Huế bị điện giật. Hậu quả, 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ xua tan hoàn toàn vận rủi, tạm biệt nỗi lo thiếu tiền, hướng đến cuộc sống ngày càng thịnh vượng và ổn định.

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tư Mã Ý là một mưu sĩ dù phục vụ dưới trướng của Tào Tháo nhưng ông lại mang trong mình tham vọng to lớn.

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên
Media

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên

Media

Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ra đời, khẳng định hướng đi đúng đắn trong hành trình giảm nghèo đa chiều.

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết
Nhà đất

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết

Nhà đất

FLC bất ngờ đổi địa điểm họp cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, chuyển từ FLC Landmark Tower (Nam Từ Liêm) sang tòa The West - công trình từng mang tên Bamboo Airways Tower, biểu tượng một thời của tập đoàn này.

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh.

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'
Thế giới

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Thế giới

Ủy ban châu Âu (EC ngày 30/10 tuyên bố không loại trừ khả năng khởi kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia – ba quốc gia vẫn giữ nguyên lệnh cấm đơn phương đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp hiệp định thương mại mới giữa EU và Kiev vừa chính thức có hiệu lực.

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 202-KL/TW, ngày 31/10/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?
Nhà nông

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Nhà nông

Trong cuốn Cẩm nang giới thiệu thị trường Campuchia, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, Việt Nam vẫn thị trường xuất khẩu lớn hai của Campuchia tính từ đầu năm 2025, với lượng hàng hóa trị giá gần 3 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam mua tới 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia.

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?
Kinh tế

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?

Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất quy định thống nhất về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là 2 năm.

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà
Thể thao

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Pleiku tại vòng 9 V.League 2025/2026, tiền đạo Brenner toả sáng với cú đúp nhưng Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà 2-2.

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành
Nhà nông

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành

Nhà nông

Tại phường Nam Định, ngày 31/10, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình trước đây) tổ chức Hội nghị bàn giao các Trạm Y tế thuộc 9 Trung tâm Y tế khu vực (trên địa bàn tỉnh Nam Định trước sáp nhập) về UBND cấp xã quản lý, theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/10/2025 và Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục
Nhà nông

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Nhà nông

Anh Bùi Văn Dương, thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) nuôi chim bồ câu Titan xuất xứ từ Thái Lan. Anh kiên trì theo đuổi và nuôi chim bồ câu thành công, mang lại hiệu quả với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội
Xã hội

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội

Xã hội

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) triển khai chương trình School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường tại bốn điểm trường trên địa bàn TP. Hà Nội, mang thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa và lối sống xanh tới hơn 5.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hướng tới hình thành thế hệ công dân trẻ có ý thức và trách nhiệm với tương lai bền vững.

Những con đường mở ra từ lòng dân: Minh chứng của tinh thần 'dân tin - Đảng mạnh' (Bài cuối)
Nhà nông

Những con đường mở ra từ lòng dân: Minh chứng của tinh thần "dân tin - Đảng mạnh" (Bài cuối)

Nhà nông

Từ “tấc đất tấc vàng”, người dân Hưng Yên đã viết nên câu chuyện “tấc đất nghĩa tình”. Hàng vạn hộ dân tự nguyện hiến hàng trăm héc ta đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Không chỉ là hành động đẹp, phong trào ấy còn thể hiện niềm tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công dân trong thời kỳ đổi mới.

Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào
Tin tức

Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào

Tin tức

Mưa lớn kéo dài khiến xã Hùng Sơn bị cô lập hoàn toàn, trụ sở UBND xã xuất hiện nhiều vết nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng
Xã hội

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Xã hội

Dòng sông Ngô Đồng (Ninh Bình) vào mùa thu mang một vẻ đẹp yên bình và thơ mộng đến lạ thường. Con sông uốn lượn mềm mại qua những dãy núi đá vôi sừng sững của vùng Tam Cốc – Bích Động, như một dải lụa xanh thẳm ôm trọn cánh đồng lúa. Tiết trời thu mát mẻ, bầu không khí trong lành và phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa súng đang nở rộ khắp mặt sông.

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Văn hóa - Giải trí

Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung có sự nghiệp vàng son, nhưng đời sống riêng gặp không ít thăng trầm, trắc trở.

Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?
Xã hội

Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?

Xã hội

Tăng lương là việc cần làm ngay nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, cán bộ, công chức và các chuyên gia đều vui mừng ủng hộ.

Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng
Pháp luật

Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng

Pháp luật

Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.

