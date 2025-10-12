Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Thủ tục thực hiện thế nào?

Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ông nội tôi là người gốc Trung Quốc, sinh sống tại Việt Nam từ thời chiến tranh và đã mất trước khi đất nước giải phóng.

Cha tôi sinh ra và lớn lên tại xã Hàm Nhơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (sau khi sáp nhập là phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng). Trong tất cả các giấy tờ tùy thân và bằng cấp học tập từ nhỏ của chị em tôi đều ghi quê quán theo cha là Hàm Nhơn, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, khi tôi làm thẻ căn cước, phần quê quán trên thẻ lại ghi là Trung Quốc.

Tôi xin hỏi, việc ghi quê quán là Trung Quốc trên thẻ căn cước của tôi có đúng quy định hay không? Tôi hiện là viên chức, vậy việc thay đổi quê quán của tôi và gia đình như vậy có ảnh hưởng đến hồ sơ công tác và chế độ hưu trí hay không?

Tôi cũng mong muốn được điều chỉnh lại quê quán để thống nhất với các giấy tờ trước đây. Xin hỏi, tôi có thể thực hiện việc này hay không, và thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì?

(Bạn đọc Lâm Minh Liêm hỏi).

Cổng TTĐT Bộ Công an trả lời bạn đọc về việc điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Bộ Công an.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trả lời:

Theo quy định hiện hành tại Luật Căn cước năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thông tin “quê quán” không thể hiện trên Thẻ căn cước, mà chỉ được thu thập và cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Trường hợp công dân muốn điều chỉnh thông tin quê quán trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trình tự và thủ tục được thực hiện theo khoản 3 Điều 6 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 26/5/2024 của Chính phủ, cụ thể như sau:

“3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị của công dân:

a) Công dân đề nghị điều chỉnh thông tin qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan Công an nơi gần nhất;

b) Hồ sơ đề nghị gồm Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước;

c) Trường hợp cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ không phải là nơi công dân cư trú thì phải chuyển ngay hồ sơ đến Công an cấp xã, cấp huyện (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) nơi công dân thường trú hoặc tạm trú để giải quyết;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Trưởng Công an cấp xã hoặc cấp huyện nơi công dân cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nếu từ chối, phải trả lời và nêu rõ lý do.”

Như vậy, trong trường hợp của bạn, việc thông tin quê quán ghi là Trung Quốc có thể là do dữ liệu gốc trong Cơ sở dữ liệu dân cư được cập nhật theo nguồn gốc ông nội. Bạn hoàn toàn có thể đề nghị điều chỉnh lại phần quê quán để thống nhất với các giấy tờ khác, bằng cách nộp Phiếu đề nghị qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc trực tiếp tại Công an xã, phường nơi cư trú để được xem xét, giải quyết.