Đổi thẻ căn cước công dân, người dân có cần đến trực tiếp Công an xã, phường?

Không bắt buộc đổi thẻ vì lý do sáp nhập đơn vị hành chính

Thời gian qua, thông tin về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, cấp xã, phường và thực hiện chính quyền 2 cấp đã thu hút sự quan tâm của người dân. Một trong những vấn đề được nhiều người đặt câu hỏi là: Có bắt buộc phải đổi thẻ căn cước công dân nếu tên tỉnh, thành phố nơi cư trú thay đổi hay không?

Người dân không cần tới trực tiếp cơ quan công an để cấp đổi lại thẻ căn cước công dân, chỉ cần thực hiện trực tuyến nếu đã có thông tin sinh trắc học. Ảnh minh hoạ: DV

Theo Luật Căn cước năm 2023, người dân không bắt buộc phải đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân trong trường hợp chỉ thay đổi địa danh hành chính do sáp nhập đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, nếu rơi vào các trường hợp khác như: thẻ CCCD hết hạn, bị hư hỏng, hoặc có thông tin cá nhân cần cập nhật (ví dụ: họ tên, ngày sinh, giới tính…), công dân vẫn cần thực hiện thủ tục đổi thẻ theo quy định.

Theo Điều 10 Nghị quyết 190/2025/QH15, các văn bản, giấy tờ (trong đó có thẻ CCCD) được cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà chưa hết hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng hợp pháp, không cần cấp đổi trừ khi pháp luật có quy định khác.

Cơ quan có thẩm quyền không được yêu cầu người dân làm lại giấy tờ chỉ vì lý do thay đổi địa danh, nếu giấy tờ đó vẫn còn thời hạn.

Các trường hợp cần cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD

Căn cứ Điều 24 Luật Căn cước công dân năm 2023, thẻ CCCD cần được cấp đổi hoặc cấp lại trong các trường hợp sau:

Thẻ bị hư hỏng, không sử dụng được;

Thay đổi hoặc cải chính các thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh;

Thay đổi đặc điểm nhận dạng, xác định lại hoặc chuyển đổi giới tính;

Có sai sót về thông tin in trên thẻ;

Theo yêu cầu của người dân do thông tin địa phương trên thẻ thay đổi sau sáp nhập hành chính;

Đến tuổi phải đổi thẻ (14, 25, 40, 60 tuổi) hoặc thẻ được cấp trong vòng 2 năm trước tuổi phải đổi;

Khi công dân có nhu cầu.

Ví dụ, trong năm 2025, những người sinh năm 2011, 2000, 1985 và 1965 sẽ lần lượt bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60. Đây là các mốc phải đổi thẻ CCCD theo quy định mới, nếu thẻ cũ đã cấp quá thời hạn 2 năm so với mốc tuổi thì bắt buộc phải đổi.

Các bước đổi thẻ CCCD trực tuyến không cần tới trực tiếp

Trước đó, theo hướng dẫn từ ngày 01/5/2025, người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký cấp lại thẻ CCCD qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, không cần đến trực tiếp cơ quan công an nếu không phải thu nhận lại sinh trắc học.

Để đăng ký cấp lại thẻ Căn cước qua cổng dịch vụ công, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để đăng nhập và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Công dân truy cập vào đường link: https://dichvucong.bocongan.gov.vn

Bước 2: Công dân chọn “Đăng nhập” ở góc phải phía trên màn hình

Bước 3: Công dân chọn Đăng nhập bằng “Tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia”

Bước 4: Chọn đăng nhập bằng “Tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân”. Bước 5: Tại màn hình tiếp theo, công dân nhập thông tin số định danh và mật khẩu tài khoản VNeID hoặc quét mã QRCode bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh để đăng nhập.

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công, công dân chọn “Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước”.

Bước 7: Công dân lựa chọn thủ tục “Cấp lại thẻ Căn cước” để nộp hồ sơ.

Bước 8: Ở màn hình hiển thị tiếp theo, hệ thống sẽ tự động điền vào các trường thông tin cơ bản của công dân, công dân nhập vào số điện thoại (nếu hệ thống chưa có thông tin).

Bước 9: Ở màn hình tiếp theo, công dân xem và kiểm tra thông tin tại “Phiếu thu nhận thông tin Căn cước”. Sau khi kiểm tra đúng thông tin công dân chọn “Lưu và thanh toán”. Trường hợp kiểm tra có thông tin sai lệch, công dân liên hệ cơ quan Công an nơi thường trú để điều chỉnh thông tin.

Bước 10: Hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình yêu cầu thanh toán lệ phí cấp lại thẻ Căn cước. Công dân sử dụng tài khoản thanh toán trực tuyến Quét mã QRCode để thanh toán hoặc lựa chọn thanh toán bằng “Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng”, sau đó nhập thông tin tài khoản/thẻ ngân hàng và xác nhận thanh toán.

Sau khi hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Căn cước đến cơ quan Công an nơi công dân đăng ký để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp công dân đến tuổi phải đổi thẻ hoặc có thông tin sinh trắc chưa cập nhật đầy đủ, vẫn cần đến công an để bổ sung dữ liệu.



Sáp nhập đơn vị hành chính không bắt buộc người dân phải đổi thẻ CCCD. Thẻ cũ vẫn có giá trị pháp lý nếu chưa hết hạn. Trường hợp cần cấp lại vì lý do khác, người dân có thể thực hiện nhanh chóng qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an mà không phải đến cơ quan công an, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.