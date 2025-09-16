Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 16/09/2025 13:00 GMT+7

Điều ít biết về chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 chi chít vết đạn gây chú ý đặc biệt đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính

+ aA -
Hà Tùng Long Thứ ba, ngày 16/09/2025 13:00 GMT+7
Tối 12/9, khi ghé thăm gian trưng bày của VOV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặc biệt chú ý và ấn tượng với chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 chi chít vết đạn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 chi chít vết đạn

Triển lãm Thành tựu đất nước “Hành trình 80 năm vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) đã chính thức bế mạc vào tối qua (15/9). Tuy nhiên, dư âm về một triển lãm quy mô cấp quốc gia, kéo dài 18 ngày, thu hút tới hơn 10 triệu lượt khách tới tham quan thì vẫn còn đồng vọng trong tâm tưởng của rất nhiều người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan và nghe thuyết minh về chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 tại gian trưng bày của VOV. Clip: VOV

Đặc biệt, tại triển lãm này, có rất nhiều hiện vật là những “chứng tích lịch sử” lần đầu tiên được trưng bày để kể câu chuyện hào hùng của dân tộc trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Trong số đó, có chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 chi chít vết đạn tại không gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Chiếc loa “khổng lồ” được đặt tại vị trí trung tâm của gian trưng bày, cũ màu thời gian và trên thân mình còn hằn in chi chít vết đạn lịch sử…. nên rất thu hút sự chú ý của du khách đến tham quan.

Tối 12/9, khi ghé thăm gian trưng bày của VOV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đặc biệt chú ý và ấn tượng với chiếc loa phóng thanh này. Đây là chiếc loa từng đặt tại vĩ tuyến 17, bên cầu Hiền Lương trên ranh giới bờ Bắc vùng giới tuyến sông Bến Hải trong những năm tháng đất nước bị chia cắt.

Phía VOV chia sẻ với Dân Việt, chiếc loa có chiều dài hơn 2,04 m, chiều rộng miệng loa 1,64 m. Loa gồm ba đoạn, hai đoạn đầu tạo thành thân loa, có chiều dài 1,41 m, đoạn cuối là vỏ chứa tổ hợp khuếch đại âm thanh có chiều dài 0,72m. Chiếc loa này có thể phát âm thanh vang xa đến 10km – vượt qua cả tầm phủ sóng của loa Mỹ-Diệm bên kia bờ.

Chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 chi chít vết đạn được trưng bày ở không gian của VOV tại Triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: VOV

“Đây không chỉ là một thiết bị âm thanh mà là “một nhà báo thầm lặng” – đưa tin, truyền cảm xúc, cổ vũ tinh thần, vạch trần tuyên truyền sai lệch của địch. Trong suốt hơn một thập kỷ, chiếc loa ấy cùng hệ thống ô tô phát thanh di động, hoạt động dọc bờ Bắc sông Bến Hải, gần cầu Hiền Lương (Quảng Trị) trong giai đoạn đất nước bị chia cắt (1955-1966) đã làm tròn vai trò “phóng viên chiến tuyến”, góp phần thay đổi nhận thức của binh sĩ phía Nam, cổ vũ phong trào đấu tranh trong lòng địch.

Với công suất 500W, âm thanh có thể vang xa tới 10km, trở thành "tiếng nói chiến đấu" quan trọng trong hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền của miền Bắc, trực tiếp đối đầu với hệ thống tuyên truyền của địch từ phía Nam”, đại diện VOV thông tin thêm.

Khác với các cụm loa cố định, chiếc loa lưu động này linh hoạt di chuyển, phát đi các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền thanh Vĩnh Linh, truyền tải chủ trương của Đảng, tinh thần yêu nước và hình ảnh miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Cùng với thông tin chiến sự còn phát các chương trình văn hóa, văn nghệ: Ca nhạc, kịch, dân ca… góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân và cổ vũ ý chí đấu tranh. Có thời điểm, chương trình phát thanh kéo dài suốt 14-15 giờ mỗi ngày, thậm chí xuyên đêm.

Du khách hào hứng chiêm ngưỡng và nghe thuyết trình về chiếc loa vĩ tuyến 17. Ảnh: VOV

Không chỉ là thiết bị truyền thông, chiếc loa này còn là biểu tượng sống động của cuộc đấu tranh thông tin trong thời chiến, thể hiện vai trò to lớn của truyền thông cách mạng trong việc hun đúc niềm tin, ý chí và tinh thần đại đoàn kết dân tộc - một phần không thể thiếu làm nên thắng lợi của sự nghiệp thống nhất đất nước.

Tiếng loa cứ tiếp tục vang lên 21 năm bên bờ Hiền Lương dưới mưa bom bão đạn cho đến ngày chiến thắng như một minh chứng về một giai đoạn làm báo nói (phát thanh) hào hùng góp phần làm nên khúc tráng ca bên bờ sông giới tuyến.

Hơn 50.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm tại gian trưng bày VOV

Theo thông tin từ VOV, trong 18 ngày Triển lãm thành tựu đất nước mở cửa đón khách tham quan tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, gian trưng bày của VOV đón hơn 50.000 lượt khách. Phần đông du khách đến không gian của VOV đều rất tò mò và thích thú lắng nghe thuyết minh về hành trình của chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 được trưng bày tại đây.

Người dân bật khóc khi nghe lại những file âm thanh tư liệu gốc của VOV. Ảnh: VOV

“Từ ngày khai mạc đến khi bế mạc, gian trưng bày của VOV luôn đông kín khách. Nhiều người xúc động khi đứng trước những hiện vật gắn liền với lịch sử phát thanh – những chiếc loa, chiếc micro, băng ghi âm từng vang lên trong khói lửa chiến tranh, mang tiếng nói của cả dân tộc ra trận tuyến”, đại diện VOV nhấn mạnh.

Vợ cũ Đan Trường ngầm khẳng định chuyện tái hợp sau 4 năm ly hôn?

Tại không gian trưng bày của VOV ở Triển lãm Thành tựu đất nước, điểm thu hút đặc biệt là khu vực Thanh âm lịch sử, nơi chiều sâu không gian và thời gian được tái hiện trọn vẹn. Đây là nơi khách tham quan được lắng đọng trong 12 dấu mốc thời gian lịch sử qua âm thanh (âm thanh quý và gốc): tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, lời hiệu triệu Toàn quốc kháng chiến, khúc ca chiến thắng Điện Biên Phủ, bản tin giải phóng Sài Gòn 30/4/1975, Nghệ sĩ Nhân dân Tuyết Mai - giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam trong bản tin chiến thắng 30/4/1975; Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thanh âm kiên cường của cả nước trong đại dịch Covid-19 và âm thanh của trí tuệ, sáng tạo, hội nhập trong thời đại mới. Đây là những file âm thanh gốc được lưu giữ tại kho băng thuộc Trung tâm Sản xuất và lưu trữ chương trình (Đài TNVN).

Sinh ra đúng vào ngày 19/8/1945 tại Thái Lan, gần vào ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, bà Vương Ngọc Khánh đã được nghe kể lại về thời khắc lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Khi đến tuổi thanh niên, nghe theo lời kêu gọi, bà Khánh đã trở về nước và trở thành giáo viên, góp sức mình xây dựng tổ quốc.

Biểu cảm của các du khách nhí khi trải nghiệm tại gian trưng bày VOV.

Khi biết sẽ có những trải nghiệm trở về thời khắc lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Khánh đã nhờ con cháu đưa đến triển lãm từ rất sớm để được “sống lại” trong thời gian hào hùng.

"Ngày tôi sinh ra ở nước ngoài, tôi đã được nghe kể Bác đọc tuyên ngôn độc lập. Giờ được nghe lại tiếng nói của Bác, tôi thấy rất tự hào và yêu thương Bác, yêu thương tổ quốc Việt Nam nhiều hơn gấp bội. Tôi nghe theo tiếng gọi của tổ quốc về đây học tập, xây dựng tổ quốc Việt Nam”, bà Khánh xúc động chia sẻ.

Đặc biệt, trải nghiệm thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng nơi công chúng có thể “xuyên không” về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945. Lần đầu tiên, người dân được hoá thân thành nhân chứng lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Lần đầu tiên được hoà mình vào mùa thu lịch sử 2/9/1945 qua lăng kính VR. Lần đầu tiên được chìm đắm trong không gian cảm xúc, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

BTV Hoài Anh: "Lời căn dặn của mẹ khiến tôi phải cố gắng gấp 20 lần bình thường"

Bà Trần Thị Hồng (68 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ: “Tôi nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm thấy mình như được sống lại trong những ngày thơ ấu như thế, cảm thấy mình vô cùng tự hào và sung sướng khi là người Việt Nam và được hưởng rất nhiều hạnh phúc do cha ông để lại. Cho nên ngày nay các con cháu phải giữ lấy và biết ơn người đã đi trước”.

Trong tổng thể triển lãm quy mô lớn, gian trưng bày VOV nổi bật bởi sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Thông qua cách trưng bày sáng tạo, VOV không chỉ kể lại hành trình 80 năm bằng hiện vật, hình ảnh, mà còn mở ra những trải nghiệm đa giác quan: nghe, nhìn, chạm và tương tác. Người tham quan không chỉ đến để xem, mà để sống cùng câu chuyện.

Tham khảo thêm

Vợ cũ Đan Trường ngầm khẳng định chuyện tái hợp sau 4 năm ly hôn?

Vợ cũ Đan Trường ngầm khẳng định chuyện tái hợp sau 4 năm ly hôn?

Trước giờ Triển lãm Thành tựu đất nước đóng cửa, Bộ VHTTDL ra văn bản có 3 yêu cầu

Trước giờ Triển lãm Thành tựu đất nước đóng cửa, Bộ VHTTDL ra văn bản có 3 yêu cầu

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

BTV Hoài Anh: 'Lời căn dặn của mẹ khiến tôi phải cố gắng gấp 20 lần bình thường'

BTV Hoài Anh: "Lời căn dặn của mẹ khiến tôi phải cố gắng gấp 20 lần bình thường"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi gây sốt

Lucas, con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, đã trúng tuyển vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí
Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Cục Điện ảnh khẳng định cảnh thiêu sống tù binh trong "Mưa đỏ" không vi phạm Luật Điện ảnh

Văn hóa - Giải trí
Cục Điện ảnh khẳng định cảnh thiêu sống tù binh trong 'Mưa đỏ' không vi phạm Luật Điện ảnh

Trước giờ Triển lãm Thành tựu đất nước đóng cửa, Bộ VHTTDL ra văn bản có 3 yêu cầu

Văn hóa - Giải trí
Trước giờ Triển lãm Thành tựu đất nước đóng cửa, Bộ VHTTDL ra văn bản có 3 yêu cầu

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên "ôm trọn" các chi tiết lịch sử lên phim?

Văn hóa - Giải trí
Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên 'ôm trọn' các chi tiết lịch sử lên phim?

Đọc thêm

Trung Quốc thiếu rác, dư nhà máy xử lý
Xã hội

Trung Quốc thiếu rác, dư nhà máy xử lý

Xã hội

Nhiều nhà máy đốt rác tại Trung Quốc rơi vào tình trạng dôi dư công suất do lượng rác thải sinh hoạt giảm mạnh, dẫn đến hoạt động ngừng trệ hoặc vận hành không hiệu quả trong suốt năm 2025.

Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục hấp bánh tráng, canh chua dọc mùng
Tiêu dùng

Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục hấp bánh tráng, canh chua dọc mùng

Tiêu dùng

Ở miền Trung, bữa cơm tối không đơn thuần là để lấp đầy chiếc bụng đói sau một ngày dài. Đó là khoảnh khắc sum vầy, là chỗ neo bình yên, là hương vị quê nhà gói gọn trong mâm cơm đủ món không cầu kỳ, mà vẫn trọn vẹn yêu thương.

Tỷ phú Khánh Hòa-một người làm giàu từ 50 con tôm hùm giống, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

Tỷ phú Khánh Hòa-một người làm giàu từ 50 con tôm hùm giống, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Chỉ với 50 con tôm hùm giống ban đầu do nông dân Trương Văn Lay (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) tự đi đánh bắt, sau thời gian nuôi tôm hùm bài bản, tăng số lượng theo từng năm và mang lại nguồn thu nhập tốt. Đến nay, ông Trương Văn Lay là một trong các tỷ phú Khánh Hòa nuôi tôm hùm, làm giàu từ biển và được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Tuyên Quang: Xác minh thông tin phản ánh giá dịch vụ ở thôn Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần
Xã hội

Tuyên Quang: Xác minh thông tin phản ánh giá dịch vụ ở thôn Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần

Xã hội

Trước thông tin phản ánh giá cả dịch vụ tại thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) đắt gấp 3 lần, UBND xã Lũng Cú đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh.

TP.HCM tăng cường chuyển đổi số hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường chuyển đổi số hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong Chương trình xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025.

Bắt 2 tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng clip phản cảm, gây rối
Chuyển động Sài Gòn

Bắt 2 tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng clip phản cảm, gây rối

Chuyển động Sài Gòn

Công an đã bắt giữ 2 chủ tài khoản tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng clip phản cảm, gây rối trật tự công cộng.

Ô tô 7 chỗ tông vào xe máy, tông nát hơn 10m giải phân cách, 3 người bị thương
Chuyển động Sài Gòn

Ô tô 7 chỗ tông vào xe máy, tông nát hơn 10m giải phân cách, 3 người bị thương

Chuyển động Sài Gòn

Tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Trường Chinh, thuộc phường Tân Bình, TP.HCM, khi một chiếc ô tô 7 chỗ bất ngờ gây tai nạn, khiến 3 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Danh sĩ nào từ chối cả Quang Trung và Gia Long, khi chết khiến vua Minh Mạng tiếc thương?
Đông Tây - Kim Cổ

Danh sĩ nào từ chối cả Quang Trung và Gia Long, khi chết khiến vua Minh Mạng tiếc thương?

Đông Tây - Kim Cổ

Phạm Quý Thích là một danh sĩ tài năng, có phí phách và đặc biệt là không ham chốn quan trường.

Marina Bayfront District – Khi đặc quyền “Front Row” trở thành phong cách sống bên vịnh Hạ Long
Kinh tế

Marina Bayfront District – Khi đặc quyền “Front Row” trở thành phong cách sống bên vịnh Hạ Long

Kinh tế

BIM Land chính thức giới thiệu Marina Bayfront District – trung tâm của Bán đảo 3, Khu đô thị Halong Marina. Được định vị là “quận thời thượng” mới bên vịnh Hạ Long, dự án kế thừa trọn vẹn tinh thần “Front Row” – đặc quyền hàng ghế đầu bên di sản thiên nhiên thế giới.

Giải đáp cặn kẽ ý kiến nhiều người hỏi: Viettel lấy tiền đâu ra để làm vũ khí?
Kinh tế

Giải đáp cặn kẽ ý kiến nhiều người hỏi: Viettel lấy tiền đâu ra để làm vũ khí?

Kinh tế

 Đằng sau các tổ hợp tên lửa, radar, UAV tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua là cơ chế kinh doanh hiệu quả của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Bí quyết tạo nên một chiếc thang máy gia đình đẹp và sang trọng
Doanh nghiệp

Bí quyết tạo nên một chiếc thang máy gia đình đẹp và sang trọng

Doanh nghiệp

Một chiếc thang máy gia đình đẹp không chỉ dừng lại ở công năng di chuyển mà còn là một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ và phong cách của chủ nhân. Nó có khả năng trở thành tâm điểm của không gian nội thất, nơi công nghệ và nghệ thuật giao thoa. Để tạo nên một sản phẩm thực sự ấn tượng, cần có sự kết hợp tinh tế của nhiều yếu tố từ thiết kế tổng thể đến từng chi tiết vật liệu.

Ruby Coastal City: Quần thể biệt thự biển và sân gôn kiến tạo chuẩn sống thượng lưu tại Hải Phòng
Nhà đất

Ruby Coastal City: Quần thể biệt thự biển và sân gôn kiến tạo chuẩn sống thượng lưu tại Hải Phòng

Nhà đất

Tọa lạc tại trung tâm kinh tế - giao thương và du lịch ven biển Đồ Sơn, Ruby Coastal City kiến tạo không gian sống thượng lưu dành riêng cho giới tinh hoa.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Cần xây dựng cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch'
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Cần xây dựng cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch"

Tin tức

"Từ nay đến 2030, chúng ta phấn đấu dự phòng công suất tối thiểu 15%, giảm tổn thất điện năng đáng kể; tăng tỷ trọng năng lượng sạch phù hợp quy hoạch; xây dựng các cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, có lộ trình vững chắc", Tổng Bí thư nêu rõ.

V.League 2025/2026 có thay đổi quan trọng
Thể thao

V.League 2025/2026 có thay đổi quan trọng

Thể thao

Giải V.League 2025/2026 sẽ chỉ có 1,5 suất xuống hạng thay vì 2 suất như dự kiến, điều này nhằm điều chỉnh lại sự cạnh tranh trong giải đấu. Quyết định được đưa ra bởi VPF và VFF, cùng với một số thay đổi khác về suất lên, xuống hạng cho giải Hạng Nhất Quốc gia.

Việt Nam và 'cơ hội vàng' tỷ USD từ làn sóng vốn đầu tư quốc tế rót vào chuyển đổi xanh
Kinh tế

Việt Nam và "cơ hội vàng" tỷ USD từ làn sóng vốn đầu tư quốc tế rót vào chuyển đổi xanh

Kinh tế

Hàng tỷ USD từ các định chế tài chính hàng đầu thế giới đang dồn dập đổ vào các dự án chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh tại Việt Nam, biến các nỗ lực giảm thiểu carbon và chống biến đổi khí hậu thành một động lực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Robot đào hầm “Táo bạo” nặng 850 tấn đang làm gì bên trong ga tàu điện ngầm Cát Linh?
Ảnh

Robot đào hầm “Táo bạo” nặng 850 tấn đang làm gì bên trong ga tàu điện ngầm Cát Linh?

Ảnh

Robot đào hầm TBM số 2 mang tên “Táo bạo” xuất phát từ ga S9 - Kim Mã từ tháng 2/2025, đã khoan hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1.353m/2.592m để tới ga S10 - Cát Linh.

TP.HCM đề xuất mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng
Dân sinh

TP.HCM đề xuất mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng

Dân sinh

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục rà soát và công bố khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Ký ức Hà Nội: Nhìn từ tập thể cũ để thấy diện mạo mới của Thủ đô
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Nhìn từ tập thể cũ để thấy diện mạo mới của Thủ đô

Bạn đọc

Tôi vẫn còn nhớ những năm tháng tuổi thơ sống trong căn nhà tập thể cũ kỹ của Ban Tôn giáo chính phủ nằm đối diện con mương Phan Kế Bính. Vốn dĩ ban đầu con phố nhỏ ấy mang tên ngõ Liễu Giai, sau mới chính thức được “thay tên đổi họ” thành phố Phan Kế Bính.

Cấp bách tháo điểm nghẽn ngành điện, kêu gọi tư nhân tham gia toàn diện vào năng lượng
Kinh tế

Cấp bách tháo điểm nghẽn ngành điện, kêu gọi tư nhân tham gia toàn diện vào năng lượng

Kinh tế

Nhìn nhận nguy cơ thiếu điện cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số là hiện hữu, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho rằng, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị có tư duy đột phá, chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho ngành trong thời gian tới.

Vết đốt bé tí ở 'vùng kín' chỉ ra thủ phạm gây sốt cao, khó thở kéo dài, điều trị mãi không đỡ
Xã hội

Vết đốt bé tí ở "vùng kín" chỉ ra thủ phạm gây sốt cao, khó thở kéo dài, điều trị mãi không đỡ

Xã hội

Bệnh nhân sốt cao kéo dài, khó thở, đi khám được chẩn đoán viêm phổi nhưng điều trị kháng sinh mạnh cũng không đỡ, cho đến khi tìm thấy vết đốt nhỏ tẹo ở vùng kín.

Mai Vàng 2025 có những gì mới, nghệ sĩ nào được đề cử?
Văn hóa - Giải trí

Mai Vàng 2025 có những gì mới, nghệ sĩ nào được đề cử?

Văn hóa - Giải trí

Những cái tên như Tùng Dương, Hòa Minzy... hay những concert "Tổ quốc trong tim", "Tự hào là người Việt Nam"... sẽ là những cái tên được mòng chờ ở đề cử tại Giải Mai Vàng lần thứ 31.

Việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và y tế cần nguồn ngân sách rất lớn, Tổng Bí thư chỉ đạo 'nóng'
Tin tức

Việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và y tế cần nguồn ngân sách rất lớn, Tổng Bí thư chỉ đạo "nóng"

Tin tức

Sáng 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải thể chế hóa và tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết, đặc biệt là các nghị quyết về giáo dục đào tạo và y tế.

Đà Nẵng: Đấu giá dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp hơn 3.581 tỷ đồng do Nam Á Bank thu giữ
Nhà đất

Đà Nẵng: Đấu giá dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp hơn 3.581 tỷ đồng do Nam Á Bank thu giữ

Nhà đất

Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (phường Hội An, TP Đà Nẵng) sẽ được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 3.581 tỷ đồng, sau khi bị ngân hàng thu giữ để xử lý nợ.

Mách bạn cách làm bánh Trung thu nhân thập cẩm cực ngon mà không quá khó
Gia đình

Mách bạn cách làm bánh Trung thu nhân thập cẩm cực ngon mà không quá khó

Gia đình

Với cách làm bánh Trung thu nhân thập cẩm dưới đây, bạn có những chiếc bánh đẹp mắt, ngon miệng, còn tạo được niềm vui cho gia đình.

Tổng Bí thư Tô Lâm ấn tượng với thành tựu nghiên cứu, đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm ấn tượng với thành tựu nghiên cứu, đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nhà nông

Bên lề Hội nghị Toàn quốc quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng ngày 16/9/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức triển lãm: "Một số thành tựu nổi bật trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và giáo dục đào tạo". Tại triển lãm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất ấn tượng với không gian giới thiệu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Món quà bất ngờ: Ông Trump tuyên bố truy lùng 'kẻ thù chính' của ông Putin
Điểm nóng

Món quà bất ngờ: Ông Trump tuyên bố truy lùng 'kẻ thù chính' của ông Putin

Điểm nóng

Sau làn sóng phẫn nộ của công chúng sau vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ Charlie Kirk, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc tỷ phú tài chính George Soros, các tổ chức liên kết của ông này và con trai Alexander, đứng sau sự cực đoan hóa giới trẻ trong nước, sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan và việc tổ chức các cuộc bạo loạn.

Hoa hậu được mệnh danh là 'biểu tượng gợi cảm châu Á' và cuộc tình tai tiếng với đại minh tinh
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu được mệnh danh là "biểu tượng gợi cảm châu Á" và cuộc tình tai tiếng với đại minh tinh

Văn hóa - Giải trí

Được mệnh danh là nữ thần tuyệt sắc của làng giải trí Hồng Kông, sở hữu nhan sắc “50 năm mới xuất hiện một lần”, hoa hậu Lợi Trí lại khiến công chúng nhớ tới bởi những cuộc tình nhiều điều tiếng.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, liên minh Trường Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân 'thắng lớn'
Giáo Dục

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, liên minh Trường Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân "thắng lớn"

Giáo Dục

Nhờ ý tưởng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa lộ trình học tập, đội AIthenos - liên quân Trường Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân - đã xuất sắc giành giải Nhất tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi khởi nghiệp FPT Biz Talent 2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng có 15 thành viên
Tin tức

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng có 15 thành viên

Tin tức

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng có 15 thành viên Đoàn Chủ tịch, kết quả vừa được Tiểu Ban Tổ chức, Phục vụ đại hội cho biết.

Tin đọc nhiều

1

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

2

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

3

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

4

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

5

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh