Trước giờ Triển lãm Thành tựu đất nước đóng cửa, Bộ VHTTDL ra văn bản có 3 yêu cầu

Hà Khiết Đan Thứ hai, ngày 15/09/2025 13:44 GMT+7
Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" sẽ dừng đón khách từ 16h, lễ bế mạc sẽ diễn ra vào 20h ngày 15/9.
Triển lãm Thành tựu đất nước sẽ dừng đón khách vào 16h ngày 15/9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tham gia triển lãm về việc chuẩn bị tháo dỡ Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, sau gần 20 ngày mở cửa (từ 28/8), Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập -Tự do -Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đã thu hút hơn 9 triệu lượt khách tham quan. Con số này đã khẳng định sức hút của triển lãm và sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong lẫn ngoài nước.

Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" sẽ dừng đón khách từ 16h ngày 15/9. Ảnh: BTC

Triển lãm đã thể hiện được ý nghĩa tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước suốt 80 năm qua; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững của đất nước thông qua nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Và đúng 16h hôm nay (15/9), Trung tâm Triển lãm Việt Nam dừng mở cửa đón khách để chuẩn bị cho lễ bế mạc diễn ra lúc 20h cùng ngày.

Để công tác triển khai tháo dỡ Triển lãm được tiến hành an toàn, khoa học và thuận lợi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, thực hiện một số nội dung sau:

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan: Thông tin, tuyên truyền trên các bản tin về thời gian kết thúc phục vụ nhân dân tham quan Triển lãm, bắt đầu từ 16h ngày 15/9/2025.

Các đơn vị tham gia trưng bày chủ động phối hợp với Ban Quản lý Trung tâm Triển lãm Việt Nam để triển khai phương án thi công tháo dỡ; bảo đảm an toàn, trật tự, phòng chống cháy nổ, đồng thời tránh tình trạng nhiều đơn vị cùng tiến hành tháo dỡ trong một thời điểm dẫn đến quá tải về lưu lượng người, phương tiện, gây ùn tắc giao thông và mất an toàn.

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam có trách nhiệm cử đầu mối để phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho các đơn vị trong quá trình thi công, tháo dỡ, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và an toàn.

Triển lãm Thành tựu đất nước sẽ khép lại bằng một lễ bế mạc trang trọng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: BTC

Vào 20h tối nay, Triển lãm Thành tựu đất nước sẽ khép lại bằng một lễ bế mạc trang trọng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây không chỉ là nghi thức kết thúc một sự kiện, mà còn là khoảnh khắc tổng kết, tôn vinh và lan tỏa những giá trị mà triển lãm đã mang lại.

Chương trình lễ bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, giúp đông đảo khán giả cả nước có thể theo dõi. Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức sẽ tổng kết, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và trao 35 giải “Không gian trưng bày tiêu biểu” cho các đơn vị tham gia. Đặc biệt, chương trình bế mạc được khép lại bằng một chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Tôi yêu Tổ quốc tôi và màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, thể hiện niềm tự hào dân tộc và chúc mừng thành công vang dội của triển lãm. 

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sau phần lễ được tổ chức trang trọng, một chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi gồm 3 phần: Tổ quốc tôi – Mạch nguồn ngàn năm; Tổ quốc tôi – Nơi triệu trái tim chung nhịp; Tổ quốc tôi – Khát vọng tương lai.

Với những tiết mục nghệ thuật công phu, ấn tượng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giọng ca đầy nội lực với dàn nhạc giao hưởng, Tôi yêu Tổ quốc tôi vừa tái hiện những trang sử hào hùng, vừa tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết, đồng thời khẳng định niềm tin mãnh liệt vào tương lai đất nước.

Đặc biệt, khép lại chương trình là màn trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình do ca sĩ Tùng Dương và Hợp xướng Thăng Long biểu diễn.

Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi gạo cội như NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn, Ban nhạc Bức tường… đến các ban nhạc, giọng ca đương đại như Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Rhyder, (S)Trong Trọng Hiếu, Pia Linh, Double2T, Thu Hằng, Phương Nga...

Với quy mô gần 260.000 m² không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời, triển lãm thu hút đông đảo công chúng, kể cả vào những ngày thường, bởi đây là sự kiện đặc biệt, tái hiện chặng đường 80 năm hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.
Không chỉ trưng bày hiện vật, triển lãm còn có khu vực trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR, mô hình 3D, công nghệ hologram, công nghệ thông tin, tự động hóa, robot, vật liệu mới, khoa học sự sống… cùng nhiều chương trình nghệ thuật phong phú như các buổi ca nhạc quy mô lớn vào buổi tối, hay chiếu phim miễn phí, tạo nên sự hấp dẫn và mới mẻ. Việc miễn phí vé vào cửa giúp triển lãm trở thành hoạt động dễ tiếp cận với mọi tầng lớp nhân dân.

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

