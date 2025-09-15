Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

VOV giành giải xuất sắc tại Giải ABU 2025

Tối 14/9, trong khuôn khổ Đại hội đồng ABU lần thứ 62 diễn ra tại Ulaanbaatar (Mông Cổ), Giải ABU đã tổ chức lễ trao giải cho các chương trình truyền hình, phát thanh và nội dung số xuất sắc nhất từ các tổ chức thành viên của ABU.

Theo đó, Giải ABU là một cuộc thi báo chí quốc tế có sức ảnh hưởng và uy tín trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) tổ chức để tôn vinh các chương trình truyền hình, phát thanh và nội dung số xuất sắc nhất từ các tổ chức thành viên của ABU.

Tác phẩm phát thanh “Sự hối hận muộn màng” của VOV đã được trao giải xuất sắc thể loại Thông điệp Xã hội. Ảnh: VOV

Giải ABU hướng tới các tác phẩm có cách làm mới, chất lượng cao, nội dung phong phú và truyền tải thông điệp nhân văn, mang tính toàn cầu.

Tại Lễ trao Giải ABU 2025, trong số gần 320 tác phẩm dự thi từ các đài phát thanh, truyền hình lớn trong khu vực (như Tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG, Đài NHK Nhật Bản, Đài KBS Hàn Quốc, Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia, Đài Phát thanh Truyền hình Hong Kong (Trung Quốc)...), tác phẩm "Sự hối hận muộn màng" của nhóm tác giả Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng ở thể loại Thông điệp Xã hội.

Với thời lượng 1 phút 29 giây, thông điệp “Sự hối hận muộn màng” là một lời cảnh tỉnh với các bậc cha mẹ: Hãy hành động trước khi quá muộn! Hãy nói không với tảo hôn! Hãy để trẻ em được sống đúng với lứa tuổi của mình, được học tập, vui chơi và trưởng thành trong tình yêu thương đúng nghĩa.

Đoàn đại biểu VOV tham dự Lễ trao Giải ABU năm 2025. ​Ảnh: VOV

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Bùi Thị Hương Giang - đại diện nhóm tác giả chia sẻ: "Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng danh giá của ABU. Xin cảm ơn ABU đã tổ chức một cuộc thi ý nghĩa dành cho các tổ chức thành viên.

Hãy chung tay cùng VOV để ngăn chặn nạn tảo hôn và bảo vệ trẻ em. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, các bạn đồng nghiệp và gia đình đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công tác. Một lần nữa tôi xin cảm ơn vì giải thưởng danh giá này”.

Hằng năm, giải thưởng ABU thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi của các tổ chức Phát thanh truyền hình quốc gia lớn như: Hãng NHK Nhật Bản, KBS Hàn Quốc, BBC Anh, CMG Trung Quốc, ABC Úc, AIR Ấn Độ, TRT Thổ Nhĩ Kỳ, RRI Indonesia, Mediacorp Singapore, VOA Mỹ, RTHK Hong Kong (Trung Quốc), VTV Việt Nam…

Giải ABU vinh danh 17 giải thưởng chính thức bao gồm: 7 giải xuất sắc phát thanh, 7 giải xuất sắc truyền hình, 1 giải xuất sắc Nội dung số, 1 Giải đặc biệt của Ban Giám khảo hạng mục phát thanh, 1 Giải đặc biệt của Ban Giám khảo hạng mục truyền hình. Mỗi tác phẩm đoạt giải chính thức sẽ nhận được: 1 cúp, 1 bằng khen và 1000 USD do ABU trao tặng.

Vào tháng 3 hằng năm, ABU sẽ thông báo cho các đài thành viên ABU gửi dự thi Giải ABU ở 3 hạng mục phát thanh, truyền hình và Nội dung số. Theo thể lệ, mỗi đài thành viên chỉ được gửi một tác phẩm dự thi ở mỗi thể loại của hạng mục phát thanh, truyền hình và 02 tác phẩm cho hạng mục Nội dung số.

Hạng mục phát thanh có 7 thể loại gồm: Kịch ngắn (dưới 10) hoặc kịch dài (16-60 phút); podcast (10-60 phút); phóng sự tài liệu (dưới 60 phút); phóng sự thời sự (dưới 10 phút); thông điệp xã hội (dưới 90 giây); tính cách người dẫn chương trình (30 phút); Giải quan điểm với chủ đề của năm (dưới 60 phút).

Hạng mục truyền hình có 7 thể loại gồm: Kịch (dưới 90 phút); phóng sự chuyên đề (dưới 60 phút); chương trình giải trí (dưới 60 phút); chương trình thiếu nhi (10 – 60 phút); phóng sự thời sự (dưới 10 phút); chương trình thể thao (dưới 60 phút); Giải quan điểm với chủ đề của năm (dưới 60 phút).

Hạng mục Nội dung số: Là chương trình phát thanh, truyền hình mở rộng, được đăng tải trên nền tảng Internet và / hoặc là một chương trình độc lập sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật số (dưới 60 phút).

