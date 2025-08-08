Thửa đất ở tại trung tâm TP. Huế tối thiểu là 60 m2

UBND TP. Huế mới ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tách, hợp thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn.

Đối với đất ở, quyết định này quy định các phường Thuận An, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Hóa Châu và Dương Nỗ diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60 m2.

TP.Huế đã ban hành quy định mới về tách thửa đất, hợp thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Ảnh: T.H.

Các phường Hương Trà, Kim Trà, Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú và các xã Phú Vang, Hưng Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, A Lưới 2, diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa là 80 m2.

Phường Phong Quảng và các xã Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vinh, Phú Hồ, Vinh Lộc, Lộc An, Bình Điền diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 100 m2.

Các xã Long Quảng, Nam Đông, A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa là 120 m2.

Về kích thước cạnh của thửa đất, quyết định mới này quy định kích thước cạnh mặt tiền thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4 m đối với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m.

Kích thước cạnh mặt tiền thửa đất lớn hơn hoặc bằng 5 m đối với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19 m. Kích thước chiều sâu thửa đất lớn hơn hoặc bằng 5 m.

Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung, các phường Thuận An, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Hóa Châu, Dương Nỗ, thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 200 m2.

Các phường Hương Trà, Kim Trà, Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú và các xã Phú Vang, Hưng Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, A Lưới 2 diện tích tối thiểu là 300 m2.

Phường Phong Quảng và các xã Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vinh, Phú Hồ, Vinh Lộc, Lộc An, Bình Điền diện tích tối thiểu là 400 m2. Các xã Long Quảng, Nam Đông, A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 diện tích tối thiểu là 500 m2.

Đối với đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác, các phường Thuận An, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Hóa Châu, Dương Nỗ, thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 400 m2.

Các phường Hương Trà, Kim Trà, Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú và các xã: Phú Vang, Hưng Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, A Lưới 2 diện tích tối thiểu 600 m2.

Phường Phong Quảng và các xã Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vinh, Phú Hồ, Vinh Lộc, Lộc An, Bình Điền diện tích tối thiểu 800 m2. Các xã Long Quảng, Nam Đông, A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 diện tích tối thiểu 1.000 m2.

Đối với đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố, thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 5.000 m2.

Trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ về tách thửa đất, hợp thửa đất theo đúng quy định nhưng đến trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa giải quyết thì tiếp tục giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất đúng quy định theo quyết định số 67/2024/QĐ-UBND...