Ngày 21/2, trên mạng mạng xã hội lan truyền một video dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh hỗn chiến ở đầu cầu Kỳ Cùng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo video, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 20/2, một người đàn ông chở theo con nhỏ đứng bên vệ đường đoạn đầu cầu Kỳ Cùng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Khi đang ôm hôn con nhỏ, người đàn ông tỏ ra bức xúc với nhóm thanh niên đi xe máy trên đường nên lao ra quát tháo. Sau đó, người đàn ông để con nhỏ ngồi trên xe máy, rồi một mình lao vào hỗn chiến với đám thanh niên. Rất may mắn, cháu bé vẫn an toàn trong suốt vụ việc.

Điều tra vụ hỗn chiến giữa đêm ở cầu Kỳ Cùng, Lạng Sơn. Ảnh cut từ clip



Trong video nghe rất rõ âm thanh của cháu bé liên tục gọi bố ơi, và tiếng người dân hô hoán can ngăn. Cuộc hỗn chiến chỉ kết thúc khi người dân hô hoán Công an tới, đám thanh niên cầm hung khí nhảy lên xe máy rồi tẩu thoát.



Qua trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện đã giao Công an thành phố Lạng Sơn điều tra xác minh vụ việc. Bước đầu lực lượng Công an đã xác minh được một đối tượng tham gia vào sự việc ẩu đả trên. Khi hoàn tất công tác điều tra sẽ đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.