Định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, BSR khẳng định vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu

Theo bảng xếp hạng giá trị thương hiệu, BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, đứng ở vị trí thứ 7 trong TOP 25 doanh nghiệp được xếp hạng, chỉ sau các Tập đoàn và thương hiệu lớn như Vinamilk (2.360,4 triệu USD), Hàng tiêu dùng Masan (1.109,8 triệu USD), Tập đoàn FPT (755,4 triệu USD), Sabeco (488,5 triệu USD), Petrolimex (403 triệu USD) và Cảng hàng không Việt Nam (311,3 triệu USD).

Trong hệ sinh thái Petrovietnam, có 3 thương hiệu tham gia xét hạng, gồm BSR (201,7 triệu USD), PVOIL (132,3 triệu USD) và Đạm Phú Mỹ (76,4 triệu USD). So với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực năng lượng thuộc Petrovietnam, BSR khẳng định được sức mạnh thương hiệu vững chắc, đồng thời giữ vị thế quan trọng trong ngành năng lượng quốc gia.

25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố.

BSR được thành lập năm 2008, với nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất - công trình lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Ngay từ khi đi vào vận hành thương mại năm 2009, BSR đã được xác định là “trái tim” của ngành công nghiệp lọc hóa dầu quốc gia, đóng vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh năng lượng.

Hơn 16 năm hoạt động, BSR đã trưởng thành mạnh mẽ, từ một đơn vị non trẻ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức đến nay đã trở thành doanh nghiệp đầu tàu của Petrovietnam trong lĩnh vực năng lượng, lọc hóa dầu, cung cấp ổn định trên 30% nhu cầu xăng dầu cả nước. Đó là nền tảng quan trọng giúp BSR xây dựng uy tín thương hiệu bền vững, được Forbes Việt Nam vinh danh ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng năm 2025.

Theo thống kê, từ năm 2009 đến hết tháng 6/2025, NMLD Dung Quất đã nhập 1.354 chuyến dầu thô với sản lượng hơn 110 triệu tấn; sản lượng sản xuất trên 100 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu đạt trên 1,74 triệu tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 238 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 52,1 nghìn tỷ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng sản xuất của BSR đạt trên 3,84 triệu tấn sản phẩm các loại; doanh thu hơn 69 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 7,3 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.451 tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường dầu khí biến động khó lường, kết quả này cho thấy năng lực quản trị, điều hành linh hoạt, tối ưu hóa sản xuất, quản trị rủi ro và mở rộng thị trường. BSR là một trong 3 doanh nghiệp được Petrovietnam ghi nhận và biểu dương là đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm về sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính.

BSR là đơn vị tiên phong trong công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm, BSR đã duy trì vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định ở công suất cao, có thời điểm đạt 124%. Các phân xưởng chủ chốt đều được tối ưu hóa: CDU tăng công suất từ 114% lên 118%, RFCC vận hành ổn định ở mức 110%, phân xưởng sản xuất xăng máy bay (KTU) tăng lên tới 140% nhằm tận dụng lợi thế giá bán xăng máy bay Jet-A1 tăng cao.

Song song, BSR đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, triển khai mô hình “nhà máy số” với khả năng điều hành dữ liệu theo thời gian thực. Việc ứng dụng công nghệ số vào quản trị và sản xuất không chỉ nâng cao hiệu suất vận hành, mà còn đưa thương hiệu BSR tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế về quản lý công nghiệp hiện đại.

Một yếu tố quan trọng khác góp phần nâng tầm thương hiệu BSR chính là sự tiên phong trong công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm. Đầu tháng 6/2025, BSR đã xuất bán thành công lô sản phẩm thương mại đầu tiên của Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm năng lượng xanh, thân thiện với môi trường của BSR. Tiếp nối thành công đó, ngày 8/7/2025, BSR tiếp tục ra mắt và xuất bán sản phẩm lưu huỳnh dạng hạt (Sulfur Pastilles) - đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực nghiên cứu, cải tiến công nghệ và hiện thực hóa chiến lược phát triển các sản phẩm phụ từ quá trình lọc hóa dầu.

Thương hiệu và sản phẩm của BSR luôn được quảng bá và truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các nền tảng số, OOH,…

Và gần đây nhất, BSR đã tổ chức xuất bán 420m³ dầu DO cho Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào (PVOIL Lào) - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Việc mở rộng xuất khẩu sang thị trường Lào là bước đi chiến lược, khẳng định năng lực cung ứng linh hoạt của BSR và hiệu quả kết nối trong chuỗi giá trị của Petrovietnam. Thành công của việc xuất bán sản phẩm sang Lào sẽ được BSR nhân rộng, xây dựng thị trường, khách hàng bền vững ở Lào và các thị trường lân cận.

Không chỉ dừng lại ở những thành tựu hiện tại, BSR đang triển khai Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, tăng công suất từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày. Đây là dự án mang tính chiến lược, giúp BSR nâng cao khả năng chế biến đa dạng dầu thô, sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn môi trường cao, đồng thời tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.