Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 06:20 GMT+7

"Đồ cổ, cổ vật" hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?

+ aA -
Lạc Hà Thứ bảy, ngày 01/11/2025 06:20 GMT+7
Ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai (địa bàn huyện Phú Thiện trước đây), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những "cổ vật, đồ cổ" là “ký ức triệu năm”-gỗ hóa thạch còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Gỗ quý hóa thạch: "Ký ức triệu năm" dưới lòng đất Chư A Thai

Chiều tháng 10, nắng đổ vàng trên mái nhà sàn của ông Rcom Sin (SN 1970, người Jrai, tổ dân phố 3, xã Phú Thiện). Dưới hiên nhà, hàng chục khối gỗ hóa thạch đủ hình dạng, kích cỡ được ông lau chùi cẩn thận, xếp ngay ngắn như những “tác phẩm điêu khắc” kỳ thú của tự nhiên.

Ông Sin hồ hởi ra chào đón khách đến thăm, rồi vui vẻ giới thiệu từng khối gỗ đặc biệt mà ông đã dành nhiều năm để sưu tầm.

“Tôi lớn lên cùng cây lúa, cây mì nhưng đã sớm yêu thích gỗ và đá. Thời bé cơ cực, không nghĩ sau này mình lại được sống cùng đam mê như bây giờ”-ông Sin mở đầu câu chuyện.

Cách nhà ông Sin chừng 15 km là núi Chư A Thai (xã Chư A Thai). Nơi đây từng có rừng nguyên sinh. Hàng trăm triệu năm trước, trong biến động địa chất, cả khu rừng bị vùi sâu dưới tầng bùn đất.

Phần hữu cơ của gỗ mục rữa, được chảy vào thay thế dần bởi các khoáng chất, silic… rồi kết tinh thành đá. Sau hàng triệu năm chôn vùi dưới các lớp trầm tích, do quá trình phong hóa và xói mòn đất đá, dần lộ ra những khối gỗ hóa thạch xuất hiện trên mặt đất.

Núi Chư A Thai, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai (địa bàn huyện Phú Thiện trước đây) nhìn từ trên cao. Ảnh: T.L.

“Theo giới địa chất nhận định, gỗ hóa thạch ở Chư A Thai có cấu trúc thớ gỗ còn nguyên vẹn, được khoáng hóa bằng silica nên có độ cứng như thạch anh tự nhiên. Một số khối lớn nặng tới cả tấn, hoa văn sống động, màu sắc phong phú”-ông Sin cho biết.

Gỗ hóa thạch được người dân phát hiện trên núi Chư A Thai vào năm 2000. Từ đó, người dân trong vùng và cả những người ở xa kéo nhau lên núi, đào bới từng tấc đất để tìm loại gỗ đặc biệt này.

Năm 2005, người dân xã Chư A Thai phát hiện một cây gỗ hóa thạch lộ nguyên gốc, đường kính 1,4 m. Hiện nay, khối gỗ quý hiếm này được đặt trang trọng tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), tạo điểm nhấn độc đáo thu hút du khách gần xa.

Sinh ra trên đất Phú Thiện, ông Rcom Sin từng bôn ba nhiều nơi để mưu sinh. Mãi đến năm 25 tuổi, ông mới trở về quê nhà.

“Hồi đó, nghe tin có người tìm được gỗ hóa thạch trên núi Chư A Thai, tôi liền đi xem thử. Khi tận mắt nhìn thấy những khối gỗ hóa đá óng ánh, tôi bị cuốn hút ngay lập tức. Màu sắc, đường vân, hình khối đều mang vẻ đẹp rất lạ. Từ đó, tôi bắt đầu sưu tầm cho đến nay”-ông Sin nhớ lại.

Ông Rcom Sin,xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai (địa bàn huyện Phú Thiện trước đây) cùng một khối gỗ hóa thạch đã được mài nhãn bóng, lộ những đường vân đẹp mắt. Ảnh: Lạc Hà

Dần dần, việc sưu tầm gỗ hóa thạch trở thành thú chơi, thậm chí là niềm tự hào của nhiều người. Song hiếm ai có đam mê và kiên trì như ông Sin.

Những năm 2000, khi nghề săn gỗ hóa thạch bắt đầu nở rộ, có những khối gỗ đá tùy theo chủng loại, nhìn nhận của người thu mua, người sưu tầm mà được bán với giá từ 50.000 đồng/kg đến vài triệu đồng/kg.

Thời gian đầu, họ hàng trong nhà ông cũng mang cuốc xẻng đi “săn” gỗ hóa thạch. Khi họ tìm được nhiều mà có những những khối nào ưng ý thì ông xin hoặc mua về.

Nhiều người cũng cho rằng ông Sin bị “gàn”, bởi làm quần quật quanh năm trên rẫy nhưng dành dụm được bao nhiêu tiền thì lại dành phần lớn “đổ vào đá”, chỉ để thỏa mãn đam mê sưu tầm và trưng bày tại nhà. Ngắm đá luôn là niềm hứng thú của ông Sin hằng ngày.

Giấc mơ bảo tàng gỗ hóa thạch

Gần 25 năm theo đuổi đam mê, ông Sin đã sở hữu gần 200 khối gỗ hóa thạch đủ kích cỡ, trọng lượng và màu sắc.

Trong căn nhà sàn, ông dành riêng 1 gian nhà rộng khoảng 25 m² để trưng bày. Nhiều khối nặng 5-10 kg được ông thuê thợ mài nhẵn, sáng bóng, giữ nguyên đường vân gỗ đá. Ông cho rằng, chỉ cần nhìn qua là biết khối đá ấy có phải từ vùng Chư A Thai hay không.

“Gỗ vùng này có “hơi thở” riêng. Đặc biệt là ở những thớ đá trong suốt, sắc vàng ngọc. Chỉ dân am hiểu, đam mê sưu tầm mới nhận ra”-ông Sin giải thích.

Ông Rcom Sin (phải) giới thiệu về nhiều khối gỗ hóa thạch mà ông trân trọng gìn giữ nhiều năm qua. Ảnh: Lạc Hà

Trong kho tàng “báu vật” hiện có, ông Sin thích nhất là khối gỗ hóa thạch nặng 1,4 tấn. Đưa tay vuốt ve khối gỗ, ông hào hứng cho hay: “Khối gỗ này tôi mua từ năm 2015, đường kính gần 1,3 m.

Khi nhìn thấy nó lần đầu, tôi quyết định bằng mọi cách phải mang về. Lúc đó, tôi quyết định bán một phần đất ruộng và gom góp thêm được nhiều tiền mới có thể mua lại. Ban đêm, mỗi khi bật đèn pin rọi qua, cả khối gỗ đá như bừng sáng, lung linh những vân thạch màu trắng muốt, đỏ nâu, xám tro”.

Chúng tôi thử “gợi mở” ông Sin về việc khối gỗ hóa thạch quý hiếm này giờ nếu bán lại có lẽ rất nhiều tiền.

Ông vội vàng xua tay, rồi bộc bạch: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cũng đã có nhiều người yêu gỗ đá tìm đến nhà tôi hỏi mua để trưng bày và sử dụng làm đồ mỹ nghệ, nhưng tôi đều từ chối.

Tôi chỉ cho những người cùng đam mê đến ngắm gỗ đá, chia sẻ kinh nghiệm sưu tầm. Với tôi, mỗi khối gỗ hóa thạch là một “bảo vật của đất trời”, là ký ức của rừng cổ Tây Nguyên cần được trân trọng. Nếu mình không giữ, mai này chẳng còn ai biết Chư A Thai từng có những khu rừng nguyên sinh, từng có những gỗ đá đẹp đến thế”.

Gỗ hóa thạch ở vùng Chư A Thai, tỉnh Gia Lai có nhiều màu sắc. Ảnh: Lạc Hà

Đến nay, ông Sin vẫn lặn lội khắp vùng Chư A Thai để tìm thêm những “báu vật” còn sót lại. Ngoài gỗ hóa thạch, ông Sin còn sưu tầm chiêng, ché cổ của người Jrai.

Trong nhà ông hiện có một bộ chiêng và gần 10 chiếc ché cổ. “Cái cái hồn dân tộc mình nằm trong tiếng chiêng và men rượu ghè. Tôi giữ lại cho con cháu, để mai này chúng còn biết về văn hoá của người Jrai”-ông Sin bộc bạch.

Anh Trương Văn Hưng (trú tại tổ dân phố 8, xã Phú Thiện, người đang lưu giữ khoảng 50 khối gỗ hóa thạch) cho biết: “Chú Sin là một trong những người sưu tầm nhiều và hiểu rõ nhất về gỗ hóa thạch ở xã Phú Thiện.

Nhờ chú mà tôi bắt đầu tìm hiểu loại gỗ đặc biệt này. Chú Sin còn được bầu làm Chủ tịch Hội đá quý xã Phú Thiện. Hội có 20 thành viên, thường xuyên giao lưu, cùng nhau tìm hiểu về các loại đá quý, đặc biệt là các loại đá hình thành tại cao nguyên Gia Lai”.

Ông Sin cũng từng được mời đưa gỗ hóa thạch tham gia các triển lãm ở xa, nhưng ông từ chối vì không muốn gỗ hóa thạch rời xa khỏi xã Phú Thiện và vùng núi rừng Chư A Thai. Trên khu đất rẫy rộng 5 ha, ông Sin đang ấp ủ giấc mơ xây dựng một không gian trưng bày gỗ hóa thạch và cổ vật ở vùng cao nguyên.

“Đến lúc mình cần góp phần quảng bá về quê hương, nên muốn dành khoảng 300 m² để trưng bày, đồng thời trồng thêm cây, làm đường đi, tạo không gian xanh phục vụ bà con và du khách có thể đến tham quan.

Những khối gỗ hóa thạch, chiêng, ché cổ khi đó không chỉ là vật sưu tầm giữ trong nhà, mà là chứng nhân “kể chuyện” với du khách về đất, về lịch sử, văn hóa bản địa”-ông chia sẻ.

Gỗ hóa thạch có ý nghĩa về phong thủy, được chế tác thành trang sức mà nhiều người cho rằng mang ý nghĩa tốt cho sức khỏe và tinh thần. Với việc khai thác ồ ạt từ cách đây hơn 20 năm, gỗ hóa thạch ở Chư A Thai ngày càng khó tìm thấy. Người còn lưu giữ được nhiều gỗ hóa thạch càng nhiều năm tuổi thì càng quý hiếm. Tiêu biểu như ông Rcom Sin đã góp phần tôn vinh giá trị tự nhiên độc đáo của vùng đất Phú Thiện xưa-gắn với Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi”.

Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Phú Thiện KSOR LOAN
Theo: Báo Gia Lai

Tham khảo thêm

Làng Việt ở Quảng Ngãi này, vô nhà nào cũng đụng đồ cổ, cổ vật bày la liệt, đếm chả xuể, vớt từ các con tàu đắm xa xưa

Làng Việt ở Quảng Ngãi này, vô nhà nào cũng đụng đồ cổ, cổ vật bày la liệt, đếm chả xuể, vớt từ các con tàu đắm xa xưa

Bày la liệt thùng nhựa nuôi đặc sản ở Bến Tre, nông dân bắt ra toàn con to bự, bán đắt tiền

Bày la liệt thùng nhựa nuôi đặc sản ở Bến Tre, nông dân bắt ra toàn con to bự, bán đắt tiền

Trong khu rừng ở Tây Ninh, cắt trái ngon bày la liệt hàng tấn, giá bán rẻ mạt, lịm dần, có loại bán 1.000 đồng/kg

Trong khu rừng ở Tây Ninh, cắt trái ngon bày la liệt hàng tấn, giá bán rẻ mạt, lịm dần, có loại bán 1.000 đồng/kg

Bất ngờ ở Gia Lai, một đàn chim hoang dã có tên trong sách Đỏ bay rợp trời xanh

Bất ngờ ở Gia Lai, một đàn chim hoang dã có tên trong sách Đỏ bay rợp trời xanh

Sáp nhập tỉnh Kiên Giang, tỉnh An Giang mới có một khu rừng đẹp như phim, chim hoang dã bay la liệt, cá rô biển đặc sản

Sáp nhập tỉnh Kiên Giang, tỉnh An Giang mới có một khu rừng đẹp như phim, chim hoang dã bay la liệt, cá rô biển đặc sản

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Singapore là quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Singapore lưu ý các doanh nghiệp cần xác định gạo Việt Nam không chỉ tiêu thụ tại thị trường Singapore mà còn được các doanh nghiệp Singapore xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới.

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Nhà nông
Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Đây, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập, tuyến đường đẹp mê ly, nhà to, đường rộng

Nhà nông
Đây, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập, tuyến đường đẹp mê ly, nhà to, đường rộng

Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

Nhà nông
Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha

Nhà nông
Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha

Đọc thêm

Xem phim, tôi nhận ra người anh trai này mới là nhân vật đáng yêu nhất, cô gái nào cũng muốn có bên cạnh
Gia đình

Xem phim, tôi nhận ra người anh trai này mới là nhân vật đáng yêu nhất, cô gái nào cũng muốn có bên cạnh

Gia đình

Trong phim Sex Education có một nhân vật ít xuất hiện nhưng lại là người anh trai vững chãi, bảo vệ em gái và gia đình.

Tư Mã Ý lấy hiệu là “Trủng Hổ”, nghe đã lạnh sống lưng, vì sao vậy?
Đông Tây - Kim Cổ

Tư Mã Ý lấy hiệu là “Trủng Hổ”, nghe đã lạnh sống lưng, vì sao vậy?

Đông Tây - Kim Cổ

Tư Mã Ý (179 – 7 tháng 9 năm 251) là nhà chính trị, quân sự phục vụ cho nước Tào Ngụy thời kỳ Tam quốc, đồng thời ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ.

20 vạn quân Tống thảm bại trước Đại Việt, số còn lại rút về được bao nhiêu?
Đông Tây - Kim Cổ

20 vạn quân Tống thảm bại trước Đại Việt, số còn lại rút về được bao nhiêu?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi về nước, nhà Tống kiểm kê thiệt hại. Ngày 16/4/1077, Thái Thừa Hy dâng sớ tâu trình cụ thể. Số quân lính và dân phu 30 vạn trở về không được một nửa. Phí tổn chiến tranh được triều Tống tính ra là 5.190.000 lạng vàng.

Nước lũ dâng nhanh, người dân vùng trũng Hà Tĩnh đưa ô tô, vật nuôi lên cao tránh ngập
Media

Nước lũ dâng nhanh, người dân vùng trũng Hà Tĩnh đưa ô tô, vật nuôi lên cao tránh ngập

Media

Nước lũ dâng cao do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước tại các sông, hồ ở Hà Tĩnh tiếp tục lên nhanh. Trước nguy cơ ngập sâu, người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và các khu trũng thấp tất bật di chuyển tài sản, xe cộ và vật nuôi lên cao để tránh thiệt hại.

Tháng sinh Âm lịch tốt lành, ai sở hữu có đủ năng lực biết mơ ước thành hiện thực, vừa giàu có vừa hạnh phúc
Gia đình

Tháng sinh Âm lịch tốt lành, ai sở hữu có đủ năng lực biết mơ ước thành hiện thực, vừa giàu có vừa hạnh phúc

Gia đình

Những người sinh tháng Âm lịch này thường tận dụng thế mạnh của mình để mang lại sự giàu có bất ngờ và may mắn lâu dài trong cuộc sống.

Bị 'thôi miên' trong triển lãm “Hoạ Cá” của hoạ sĩ Đặng Phương Việt
Nhà nông

Bị "thôi miên" trong triển lãm “Hoạ Cá” của hoạ sĩ Đặng Phương Việt

Nhà nông

Những bức tranh cá của hoạ sĩ Đặng Phương Việt đang trưng bày tại toà nhà Painting Castle, A7-33, Mỹ Gia 2, Tân Phú (TP.HCM), do "vua tiêu" Phan Minh Thông và Phúc Sinh Group tổ chức, khiến người thưởng lãm đi qua nhiều cung bậc cảm xúc của màu sắc. Cùng với ánh sáng, âm nhạc trong không gian nghệ thuật, nhiều người ngắm tranh mà như bị "thôi miên", không thể rời mắt...

Tin bão mới nhất về bão KALMAEGI: Dự bão cơn bão số 13 vào đâu, có thể đạt đến cấp nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất về bão KALMAEGI: Dự bão cơn bão số 13 vào đâu, có thể đạt đến cấp nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI - dự báo cơn bão số 13 đang tăng tốc trên vùng biển Philippines. Trong những ngày tới, bão vẫn tiếp tục mạnh lên, sẽ di chuyển nhanh vào biển Đông.

Tin tối (2/11): Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91
Thể thao

Tin tối (2/11): Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91

Thể thao

Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91; Indonesia sắp nhập tịch cho sao trẻ Hà Lan; Ronaldo thừa nhận tim đập nhanh sau khi lập cú đúp; Con gái Paul Scholes gửi lời cảm ơn cha; M.U lên kế hoạch mua Conor Gallagher vào tháng Giêng.

Phương Tây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về động thái của Nga
Điểm nóng

Phương Tây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về động thái của Nga

Điểm nóng

Việc hiện đại hóa hệ thống tên lửa Iskander đã cho phép Lực lượng Vũ trang Nga vượt qua thành công các hệ thống phòng không của Ukraine, bao gồm cả hệ thống Patriot, theo The National Interest.

Gia Lai họp 'khẩn', sắm thiết bị bay không người lái vận chuyển hàng khẩn cấp, 'trực chiến' bão số 13 (bão Kalmaegi)
Tin tức

Gia Lai họp "khẩn", sắm thiết bị bay không người lái vận chuyển hàng khẩn cấp, "trực chiến" bão số 13 (bão Kalmaegi)

Tin tức

Chiều 2/11, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng 2 Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh, Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông, để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13 -( bão Kalmaegi).

Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng thành 'pháo đài' cho hàng trăm hộ dân tránh lũ
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng thành "pháo đài" cho hàng trăm hộ dân tránh lũ

Xã hội

Giữa những ngày nước lũ dâng cao, khi nhiều thôn xóm ở vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ bị chia cắt, ngôi nhà văn hoá cộng đồng ở Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trở thành nơi trú ẩn an toàn, ấm áp cho hàng trăm hộ dân.

18 thí sinh xuất sắc đoạt giải tại Chung kết phía Nam Mathnasium Championship 2025
Chuyển động Sài Gòn

18 thí sinh xuất sắc đoạt giải tại Chung kết phía Nam Mathnasium Championship 2025

Chuyển động Sài Gòn

Vượt qua nhiều đối thủ tài năng, 18 thí sinh xuất sắc nhất đã đoạt giải tại vòng Chung kết phía Nam mùa thứ 10 cuộc thi Mathnasium Championship 2025.

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'
Media

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

Media

"Hỗ trợ 300 triệu đồng không đủ để đầu tư công nghệ sấy thăng hoa", CEO Nguyễn Thị Thành Thực phát biểu tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", chỉ ra sự tản mạn trong chính sách hỗ trợ chế biến. Bà Thực cũng kiến nghị thành lập "Hiệp hội cà phê đặc sản" để nâng tầm thương hiệu Việt Nam, khi giá cà phê Robusta đang cao kỷ lục.

Động thái quân sự bất ngờ của Mỹ, Trung Quốc khiến thế giới thở phào
Thế giới

Động thái quân sự bất ngờ của Mỹ, Trung Quốc khiến thế giới thở phào

Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp Trung Quốc, Đổng Quân, về việc thiết lập các kênh liên lạc quân sự để giải quyết xung đột và giảm leo thang bất kỳ vấn đề nào phát sinh.

Làng gọi tôi về
Ký ức làng

Làng gọi tôi về

Ký ức làng

Thuần nông, nghèo, chẳng mấy danh tiếng, nhưng làng Ném Thượng bình dị (nay là khu Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) đã trải bao vui buồn, sướng khổ, bao đổi thay cùng đất nước.

“Người cũ” lập siêu phẩm, Đông Á Thanh Hoá thất thủ trước Thể Công Viettel
Thể thao

“Người cũ” lập siêu phẩm, Đông Á Thanh Hoá thất thủ trước Thể Công Viettel

Thể thao

Trong cuộc tái đấu đội bóng cũ Đông Á Thanh Hoá ở vòng 9 V.League 2025/2026, hậu vệ Đinh Viết Tú toả sáng với siêu phẩm vào phút 30 giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0.

AHLĐ - Chủ tịch ThaiBinh Seed: 'Giống cây trồng là vật tư quan trọng bậc nhất, thay đổi cả ngành'
Media

AHLĐ - Chủ tịch ThaiBinh Seed: "Giống cây trồng là vật tư quan trọng bậc nhất, thay đổi cả ngành"

Media

Phát biểu tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo - đề xuất 3 giải pháp cấp bách: (1) Thiết lập cơ chế phối hợp "công - tư" hiệu quả (Viện - Doanh nghiệp - Nông dân); (2) Quản lý chặt thị trường giống (đặc biệt là lúa ở ĐBSCL) để bảo vệ thương hiệu gạo Việt; (3) Đẩy nhanh Chiến lược phát triển ngành giống quốc gia đang bị chậm trễ.

Lâm Đồng lên phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh hồ Xuân Hương
Nhà nông

Lâm Đồng lên phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh hồ Xuân Hương

Nhà nông

Quá trình khảo sát, các ngành chức chức năng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hà Nội Tasco Auto vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025, chính thức giành quyền lên hạng
Thể thao

Hà Nội Tasco Auto vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025, chính thức giành quyền lên hạng

Thể thao

Sau hành trình thi đấu ấn tượng và đầy cảm xúc, đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto đã xuất sắc giành ngôi vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, qua đó chính thức giành quyền góp mặt tại Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2026.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tháng 11, 4 con giáp kiếm được nhiều tiền, tận hưởng một cuộc sống không áp lực tài chính, vui vẻ mỗi ngày.

Video toàn cảnh Diễn đàn 'Lắng nghe nông dân nói': 4 nhóm 'điểm nghẽn' về đất đai, vốn, giống và nhân lực
Video

Video toàn cảnh Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói": 4 nhóm "điểm nghẽn" về đất đai, vốn, giống và nhân lực

Video

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói 2025, nông dân xuất sắc và doanh nghiệp đã tập trung chất vấn về 4 nhóm vấn đề: Đất đai; Công nghệ; Hạ tầng; Nhân lực... Lãnh đạo Bộ, cục, vụ… trực tiếp giải đáp từng vấn đề.

Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa thu hồi có được xây nhà, tách thửa không?
Bạn đọc

Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa thu hồi có được xây nhà, tách thửa không?

Bạn đọc

Không ít hộ dân rơi vào tình huống đất của mình “nằm trong quy hoạch” nhưng nhiều năm chưa thấy Nhà nước thu hồi. Họ muốn xây nhà, tách thửa hoặc chuyển nhượng nhưng lại lo ngại bị coi là “trái quy định”. Vậy theo Luật Đất đai 2024, quy định mới nhất hiện nay, người sử dụng đất có quyền gì trong trường hợp này?

Loại quả ngon mọng sữa này trồng ở Sóc Trăng, trái quá trời, bán thành công sang Mỹ
Nhà nông

Loại quả ngon mọng sữa này trồng ở Sóc Trăng, trái quá trời, bán thành công sang Mỹ

Nhà nông

Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 - 2021 và định hướng đến năm 2025 (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) có mục tiêu là tổ chức lại sản xuất và hình thành các vùng chuyên trồng cây ăn trái đặc sản tập trung, trong đó có vú sữa bơ hồng, vú sữa tím (loại quả ngon đã xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ)...

Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt
Tin tức

Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Tin tức

Chiếc xe tải đang chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng xe. Rất may tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.

Đội hình 'trong mơ' trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam
Thể thao

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Thể thao

Nếu tính cả các cầu thủ nhập tịch, gốc Việt đã và đang còn thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, giá trị đội hình của ĐT Việt Nam có thể lên tới 38,7 triệu euro.

'Bóc phốt' nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

"Bóc phốt" nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Sau khi "tố" đồng nghiệp là khách không mời tại một sự kiện, MC Thanh Thảo vừa đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Phương Thanh là một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của làng điện ảnh Việt. Tiếc thay, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bà đột ngột qua đời.

Một loại cá ao thân bè bè, 'tanh nhất quả đất', dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?
Nhà nông

Một loại cá ao thân bè bè, "tanh nhất quả đất", dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?

Nhà nông

Cá mè là một trong các loài cá tanh theo dân gian, điều lạ là xưa nay ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang) người ta lại hay chọn cá mè để làm gỏi cá. Gỏi cá mè Hiệp Hòa là một trong các đặc sản, món ăn dân dã nhưng hấp dẫn, đậm đà vị quê hương được phổ biến ở vùng ven sông Cầu của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay thuộc các xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (Bắc Ninh)...

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản
Thế giới

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Thế giới

Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối Tokyo về việc nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae – tiếp xúc với một chính khách cấp cao của Đài Loan bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, và mô tả hành động này là “nghiêm trọng”.

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?
Thể thao

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?

Thể thao

BLV Quang Huy cho rằng, khi cả Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đều đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam, hàng công của “Những chiến binh Sao vàng” dưới thời HLV Kim Sang-sik sẽ thật sự đáng gờm.

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

4

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

5

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý