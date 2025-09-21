Chủ đề nóng

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vừa được bầu có 11 thành viên

Công Tâm Chủ nhật, ngày 21/09/2025 10:32 GMT+7
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 11 thành viên và Đoàn Thư ký có 3 thành viên.
Sáng 21/9, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (phường Tây Nha Trang) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Chủ trì điều hành phiên trù bị có: Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Dự phiên trù bị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, vụ địa phương và 396 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 74.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tại Phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình Đại hội chính thức, Quy chế làm việc của Đại hội, nội quy Đại hội và Hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu; Thông báo Tổ đại biểu và địa điểm thảo luận và triển khai một số nhiệm vụ, nội dung trong phiên Đại hội chính thức.

Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 11 thành viên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại phiên trù bị, đại hội đã tiến hành biểu quyết, với 100% đại biểu nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm 11 người; bầu Đoàn Thư ký gồm 3 người; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người.

Các đại biểu dự Đại hội thống nhất bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Trưởng đoàn.

Các đại biểu dự Đại hội cũng thống nhất bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, gồm có 5 thành viên, ông Nguyễn Tiến Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng ban.

Các đại biểu tham dự đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Khánh Hòa. 

Đại hội sẽ tập trung vào 2 nội dung chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm thủ tục dự đại hội.

