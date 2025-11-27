Doanh nghiệp ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quy tụ tại triển lãm chuyên ngành hóa chất lớn nhất Việt Nam

Triển lãm Công nghiệp hóa chất, sản phẩm hóa chất nông nghiệp và bảo vệ thực vật Việt Nam (VINACHEM EXPO - CAC VIETNAM 2025) được tổ chức từ ngày 27 - 29/11/2025 tại Nhà A, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Sau hơn 20 kỳ tổ chức thành công, Triển lãm Công nghiệp hóa chất Việt Nam là sự kiện được doanh nghiệp, giới chuyên môn trong nước và quốc tế mong đợi, đánh giá là triển lãm quốc tế chuyên ngành lớn nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc triển lãm.

Năm nay VINACHEM EXPO 2025 được tổ chức với 6 chuyên đề triển lãm: Hóa chất nông nghiệp và bảo vệ thực vật (CAC VIETNAM); công nghiệp hóa chất Trung Quốc (CHINACHEM); trang thiết bị hóa chất (VIETCHEM TECH); công nghiệp sơn và vật liệu phủ (VINA COATINGS); chất kết dính và băng keo (ADHESIVES & TAPE); cao su và săm lốp (RUBBER TECH).

Triển lãm do Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR); Cục Phát triển Thương mại - Bộ Thương mại Trung Quốc (TDB); Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc - Phân hội Hoá chất (CCPIT CHEM); Hiệp hội Công nghiệp Băng keo và Chất Kết dính Trung Quốc (CATIA); Tập đoàn Cao su Zhonglian Trung Quốc (CURC); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) phối hợp tổ chức.

Đặc biệt năm nay, chuyên đề Triển lãm sản phẩm hóa chất nông nghiệp và bảo vệ thực vật (CAC VIETNAM) sẽ do Bộ Thương mại Trung Quốc chủ trì, Cục Phát triển Thương mại – Bộ Thương Mại Trung Quốc (TDB) và các đơn vị phối hợp tổ chức.

Các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin tại triển lãm.

Triển lãm có quy mô 450 gian hàng, thu hút 400 đơn vị là các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Thụy Sỹ, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Malaysia, Campuchia, Thái Lan... tham dự.

Triển lãm sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy giao thương, đầu tư và chuyển giao công nghệ; tạo động lực giúp các doanh nghiệp trong nước tập trung nguồn lực đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển kinh tế ngành đạt hiệu quả, đa dạng, thân thiện với môi trường, sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trong khuôn khổ Triển lãm, Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị chuyên ngành, giới chuyên môn, doanh nghiệp tổ chức các chương trình: Tọa đàm giao thương “Chuyên ngành Hóa chất - Thuốc Bảo vệ thực vật, Phân bón tại Việt Nam”; Tọa đàm ngành “Keo chất kết dính, Cao su, Sơn phủ mực in”...

Cùng với đó, nhằm tìm hiểu thực tế về chính sách xúc tiến đầu tư, tăng cường trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa doanh nghiệp quốc tế với các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình giao thương gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, nhà phân phối, đại lý, đơn vị nhập khẩu, tư vấn hợp tác thương mại - đầu tư - công nghệ; các hoạt động giới thiệu sản phẩm giao lưu, chia sẻ thông tin thị trường và xu hướng ngành hàng… tổ chức đoàn doanh nghiệp quốc tế tham quan khảo sát khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại Tp. Hồ Chí Minh.

Nhiều sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được giới thiệu tại triển lãm.

Ban tổ chức tin tưởng CAC VIETNAM - VINACHEM EXPO 2025 và các chuyên đề triển lãm tổ chức đồng thời sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, tăng cường học hỏi trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu, giúp nhà đầu tư trong nước và quốc tế nắm bắt được chủ trương, chính sách, nhu cầu, thông tin về tình hình đầu tư tại Việt Nam, tối đa hóa hiệu quả hợp tác và các cơ hội kinh doanh.

Sự kiện cũng góp phần đảm bảo hơn nữa nhu cầu của thị trường, thực hiện theo chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất Việt Nam là một ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại với cơ cấu ngành hoàn chỉnh, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn mới theo hướng “Tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn”; không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh và hợp tác quốc tế, mà còn nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và doanh nghiệp về việc sử dụng hóa chất an toàn, mở ra hướng đi bền vững cho phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam.