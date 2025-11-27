Doanh nghiệp ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quy tụ tại triển lãm chuyên ngành hóa chất lớn nhất Việt Nam

Pháo đài Myrnohrad của Ukraine sắp sụp đổ, điều khủng khiếp sẽ xảy ra
Chỉ còn duy nhất một con đường độc đạo - vốn liên tục bị drone FPV rình rập và các toán biệt kích Nga phục kích - là thứ duy nhất giữ phòng tuyến mong manh của Ukraine ở Myrnohrad chưa sụp đổ. Sương mù mùa đông là cứu tinh cuối cùng giúp xe và binh sĩ Ukraine lách vào thành phố. Nhưng chỉ cần vài ngày trời quang, Myrnohrad có thể bị drone Nga cô lập hoàn toàn, khiến lực lượng Ukraine bên trong nằm gọn trong một cái bẫy tử thủ, tờ Euromaidanpress thừa nhận.