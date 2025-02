Độc đáo phiên chợ "choảng nhau" càng to thì càng được may mắn ở Thanh Hóa Độc đáo phiên chợ "choảng nhau" càng to thì càng được may mắn ở Thanh Hóa

Thành thông lệ vào mùng 6 Tết hàng năm là người dân ở khắp nơi đổ về chợ Chuộng ở xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để hợp phiên chợ "mua may, bán rủi". Người dân nơi đây quan niệm năm nào ở chợ "choảng nhau" càng to thì năm đó làm ăn được nhiều may mắn hơn.