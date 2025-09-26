Đối phó cùng lúc với 2 cơn bão số 9 và bão số 10: Bộ GDĐT gửi công điện "khẩn"

Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Công điện số 1638/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra về việc tăng cường ứng phó Bão số 9, sẵn sàng ứng phó Bão số 10.

Cụ thể, Công điện nêu: Siêu bão Ragasa (Bão số 9) đang di chuyển vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra từ ngày 24/9/2025, nguy cơ gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu. Đồng thời trên Biển Đông tiếp tục đón áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành Bão Bualoi (Bão số 10).

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão BUALOI phát lúc 2h ngày 26/9.

Để tăng cường, chủ động ứng phó với Bão số 9 và Bão số 10 giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người và tài sản Ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT tại khu vực chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

Thứ nhất, Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ GDĐT về ứng phó với bão Ragasa.

Thứ hai, lên phương án sẵn sàng ứng phó với Bão số 10 trong khi Bão số 9 đang đổ bộ vào đất liền.

Thứ ba, liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GDĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trước tình hình trên, nhiều trường đại học đã thông báo cho sinh viên học trực tuyến. Cụ thể, Trường Đại học Thương mại quyết định chuyển toàn bộ thời khóa biểu các lớp học phần trong ngày 25, 26/9 sang học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Tương tự, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng chuyển sang học online trong hai ngày trên.

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội điều chỉnh kế hoạch dạy và học từ 17h45 ngày 25/9 đến hết ngày 26/9. Các lớp học phần lý thuyết học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến. Với các lớp/ca học thực hành, tùy theo tính chất, đặc thù học phần, giảng viên tổ chức dạy trực tuyến hoặc nghỉ để bố trí dạy bù sau.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo toàn bộ lớp học trong ngày 25/9 và tuần công dân sinh viên chuyển sang học trực tuyến. Các lớp tiếng Anh tăng cường được nghỉ ngày 25/9. Cán bộ các phòng, ban, trung tâm vẫn đến trường làm việc bình thường.

Toàn bộ sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội, Trường Đại học Thăng Long chuyển sang học trực tuyến trong 3 ngày, từ ngày 25/9 đến hết ngày 27/9.

Tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, ngày 25/9, sinh viên chuyển toàn bộ thời khóa biểu các lớp sang học trực tuyến. Những lớp học thực hành ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị khách sạn nghỉ học sáng 25/9. Lịch học buổi chiều căn cứ vào tình hình diễn biến của bão sẽ thông báo sau.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải lùi chương trình chào tân sinh viên, từ ngày 25/9 chuyển sang ngày 7/10.

Nhiều trường học tại các tỉnh, thành Hải Phòng, Quảng Ninh đã thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến để phòng tránh bão.

Cơn bão số 10 Bualoi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 26/9, bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Đến 13 giờ ngày 27/9, bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h, di chuyển vào Biển Đông, với tốc độ khoảng 25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Dự báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 28/9, bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h, với tốc độ khoảng 25km/h, có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16. Dự báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, với tốc độ 25km/h.

Do ảnh hưởng của bão BUALOI, từ chiều tối ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

