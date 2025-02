Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số giúp bà con dân tộc thiểu số Bình Thuận đang khá giả lên

Số hộ nghèo giảm sâu

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Theo ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, trong năm 2024, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn (2021 – 2030).

Kết quả, đến nay tình hình sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, hệ thống chính sách dân tộc đã được ban hành khá toàn diện trên hầu khắp các lĩnh vực, gắn với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ miền núi chủ động phối hợp với các đơn vị cung ứng giống, phân bón; tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng, thâm canh cây bắp lai, lúa nước cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ bắp lai theo chuỗi giá trị tại 10 xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh cho 493 hộ/589 ha, phối hợp với UBND các xã triển khai cho hộ dân đăng ký nhu cầu đầu tư ứng trước năm 2024. Tổ chức thu mua, tiêu thụ nông sản do đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất ra, bảo đảm giá cả có lợi nhất cho đồng bào…

Bà con người Chăm huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận tham khảo thông tin trên điện thoại thông minh. Ảnh: Đình Hoà - BTO

Theo ông Nguyễn Minh Tân, tính đến cuối năm 2024, số hộ nghèo người dân tộc thiểu số của toàn tỉnh Bình Thuận là 1.446 hộ, chiếm 5,56% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số và chiếm 29,81% so với tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh, giảm 591 hộ so với tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số đầu năm (2.037 hộ).

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 7/17 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Xã Hải Ninh, xã Phan Thanh, xã Phan Hiệp, xã Phan Hoà, xã Sông Luỹ (huyện Bắc Bình), xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong), xã Đông Tiến(huyện Hàm Thuận Bắc).

Việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện khá tốt, đến nay 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có đường ô tô thảm nhựa thông suốt đến trung tâm xã, sử dụng điện lưới Quốc gia, hạ tầng bưu chính, viễn thông và nhiều công trình thủy lợi vừa và nhỏ góp phần mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, thâm canh, tăng vụ, tạo điều kiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi

Trong năm 2025, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phát huy hiệu quả sử dụng đất sản xuất do Nhà nước cấp; duy trì, phát huy hiệu quả công tác khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn (2021 - 2030).