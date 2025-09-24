Đối tượng ở Bắc Ninh chiều "cắm" ô tô, tối lẻn vào trộm khóa xe lấy lại

Á hậu Quỳnh Anh lên tiếng khi không được chọn tham dự Miss Universe 2025
Á hậu Quỳnh Anh cho biết cô tiếc nuối khi không được chọn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2025 nhưng tôn trọng quyết định của đơn vị tổ chức.
Ngày 24/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ Lương Quang Cường (31 tuổi, ở xã Hiệp Hòa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Đêm 22/9, Công an phường Vân Hà, Bắc Ninh, tiếp nhận Lương Quang Cường bị người dân bắt quả tang khi trộm ôtô VinFast VF8 màu đỏ, biển số 98A-94856, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Trước đó, Cường và anh Trần Văn Phương (25 tuổi, trú phường Vân Hà) có mối quan hệ quen biết nhau do làm cùng công ty. Khoảng 15h ngày 22/9, Cường đã cầm cắm ô tô trên cho anh Phương với số tiền 250 triệu đồng.
Sau đó, Cường lấy toàn bộ số tiền chơi Forex (giao dịch ngoại tệ), nhưng thua sạch.
Khoảng 19h30, Cường đến nhà Phương, lợi dụng lúc chủ nhà đi tắm đã lén lấy chìa khóa rồi lái xe đi. Chỉ 10 phút sau, anh ta bị người dân phát hiện, truy đuổi và khống chế.
Công an phường Vân Hà đã bàn giao nghi phạm cùng hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra.
Người dân đi đánh cá tá hỏa phát hiện một thi thể nữ nổi trên mặt sông ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, công an kiểm tra hiện trường, phát hiện thêm một thi thể nam giới cách đó 5 mét.