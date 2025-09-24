Nghi phạm chở "bạn gái" giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật sa lưới

Chiều tối 24/9, thông tin từ Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, qua 2 ngày tập trung điều tra truy xét, trinh sát hình sự tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh), liên quan vụ cướp giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An. Đối tượng đã được đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) liên quan vụ cướp giật điện thoại người khuyết tật bị bắt. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, phát hiện nghi phạm Đạt đón xe đi từ Đồng Tháp trở về phường Long An (Tây Ninh). Qua nhân dạng đúng đối tượng chạy xe máy chở Thị Trúc (32 tuổi, quê An Giang) cướp giật điện thoại của bà N.T.T.T (46 tuổi, ngụ khu phố Hướng Bình 1, phường Long An) lực lượng nhanh chóng tiếp cận khống chế, bắt giữ.

Nghi phạm Đạt thừa nhận, đã sử dụng xe máy hiệu dream màu đỏ, biển số: 52N1-6994 chở “bạn gái” đi gây án chiều 21/9.

Thị Trúc (32 tuổi, quê An Giang) bị bắt do có hành vi cướp giật điện thoại người khuyết tật. Ảnh: Chinh Hoàng



Lời khai của đối tượng Thị Trúc trùng khớp với Nguyễn Tiến Đạt trong thực hiện hành vi cướp giật điện thoại, công an đang củng cố hồ sơ, chứng cứ khởi tố vụ án, bị can

Dân Việt đã đưa tin, bà N.T.T.T (46 tuổi, phường Long An) bị đôi nam nữ giật lấy chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng khi đang ngồi bán ổi ven lề đường. Do mất tài sản, khả năng do buồn mất tài sản, nạn nhân đã tìm đến cái chết bằng cách tự tử.

Bà N.T.T.T (46 tuổi, ngụ phường Long An, Tây Ninh) khuyết tật bị giật mất điện thoại. Ảnh: T.L

Qua truy xét, Cảnh sát hình sự đã xác định nghi phạm Tiến Đạt cùng Thị Trúc là hai đối tượng trực tiếp thực hiện vụ cướp giật điện thoại di động của phụ nữ khuyết tật. Sau đó Trúc bị công an bắt đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây đối tượng Trúc khai vào tiệm cầm đồ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An (Tây Ninh) cầm được 300.000 đồng. Số tiền này Đạt cất giữ, sau đó cho mua cho Trúc 1 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng, 1 chai nước ngọt Sting. Cả hai chạy ra quốc lộ 1 lên khu vực cầu Ván thuê phòng nghỉ.

Sáng 23/9, đối tượng Đạt kêu Trúc vô Bệnh viện Đa khoa Long An kiếm phụ nữ lớn tuổi đi một mình tìm tài sản lấy trộm. Tuy nhiên, do Trúc không đồng ý, thấy vậy Đạt rời khỏi nhà nghỉ chưa rõ đi đâu.

Về hoàn cảnh nạn nhân, theo cơ quan chức năng, bà T. bị sốt bại liệt từ nhỏ dẫn đến chậm phát triển trí tuệ, liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, được xác định là tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ. Bà T. sống cùng mẹ già 68 tuổi, không có chồng con.

Sau khi bà T. tử vong, gia đình đã đưa dữ liệu camera lên mạng xã hội đã tạo ra nhiều dư luận trái chiều về nguyên nhân cái chết.