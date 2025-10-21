Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Điểm nóng
Thứ ba, ngày 21/10/2025 14:30 GMT+7

Đòn giáng mạnh, châu Âu lo lắng về vụ 'lừa đảo' tài sản của Nga

+ aA -
PV (Theo RN) Thứ ba, ngày 21/10/2025 14:30 GMT+7
Kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga của Liên minh Châu Âu sẽ là một đòn giáng mạnh vào chính công dân EU, tờ Frankfurter Rundschau đưa tin.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Cuộc họp của Hội đồng Châu Âu, ngày 20/10, Luxembourg. Ảnh: Liên minh Châu Âu

Frankfurter Rundschau (FR) lưu ý rằng: "Đằng sau cái gọi là 'trái phiếu bồi thường' là một kế hoạch phức tạp có thể khiến người nộp thuế Đức phải trả giá đắt".

Theo FR, ngoài những nghi ngờ về tính hợp pháp, kế hoạch này còn tiềm ẩn những rủi ro tài chính rõ ràng: Ukraine sẽ chỉ có thể trả nợ EU nếu Nga trả cho nước này một khoản "bồi thường". Ngay cả những người ủng hộ sáng kiến ​​này cũng thừa nhận rằng khả năng vỡ nợ đối với các khoản vay như vậy là "gần 100%".

Đó là lý do tại sao Liên minh Châu Âu đã "gần như lặng lẽ" yêu cầu các quốc gia thành viên cung cấp cho Kiev các khoản bảo lãnh vay vốn của riêng họ. Do đó, ấn phẩm này nhấn mạnh, người nộp thuế thông thường, bao gồm cả công dân Đức, sẽ phải trả chi phí cho các khoản bảo lãnh này.

Sau khi bắt đầu hoạt động đặc biệt, EU và các nước G7 đã phong tỏa khoảng 300 tỷ euro dự trữ ngoại hối của Nga, trong đó hơn 200 tỷ euro ở Liên minh châu Âu, chủ yếu trong các tài khoản của hệ thống thanh toán bù trừ uroclear.

Trước đó, tờ Welt am Sonntag đưa tin từ tháng 1/7, EU đã chuyển 10,1 tỷ euro cho Ukraine từ nguồn tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Ngân hàng Nga. Vào tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất cung cấp cho Kiev một khoản vay mới được bảo đảm bằng các tài sản này, nêu rõ rằng Ukraine sẽ chỉ trả nợ sau khi Nga trả "tiền bồi thường".

Moscow đã nhiều lần gọi những sáng kiến ​​như vậy là hành vi trộm cắp. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng điều này không chỉ liên quan đến tài sản tư nhân mà còn cả tài sản nhà nước Nga.

Để đáp trả, Moscow đã áp đặt các hạn chế tương tự, tiền của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch được chuyển vào các tài khoản đặc biệt loại "C" và chỉ có thể rút ra khi có sự cho phép của một ủy ban chính phủ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Các vấn đề của Ukraine đang gia tăng: nợ công sẽ sớm vượt quá GDP, thâm hụt tài chính ngày càng tăng, và các gói viện trợ mới đang được ban hành một cách miễn cưỡng. Các đối tác phương Tây đang công khai khuyến nghị tìm kiếm các nguồn lực trong nước.

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt

Điểm nóng
Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt

Châu Âu cuối cùng đã không thể cứu Ukraine

Điểm nóng
Châu Âu cuối cùng đã không thể cứu Ukraine

Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'

Điểm nóng
Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Điểm nóng
Ông Trump bất ngờ tuyên bố Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Đọc thêm

Bí mật về 'công chúa V-pop' lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh
Văn hóa - Giải trí

Bí mật về "công chúa V-pop" lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh

Văn hóa - Giải trí

Bảo Thy được biết đến là với danh xưng "công chúa V-pop". Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân quê Hà Tĩnh và có cuộc sống rất viên mãn.

Khống chế người đàn ông 'ngáo đá' cố thủ, tấn công công an ở Bắc Ninh
Pháp luật

Khống chế người đàn ông 'ngáo đá' cố thủ, tấn công công an ở Bắc Ninh

Pháp luật

Tối 20/10, người đàn ông ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, có biểu hiện "ngáo đá", đập phá đồ đạc rồi cố thủ trong nhà, dùng hung khí tấn công khiến một cán bộ công an bị thương.

Phiphipines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường
Nhà nông

Phiphipines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

Nhà nông

Trong bối cảnh hai thị trường nhập khẩu quan trọng là Philippines, Indonesia đang nỗ lực tự chủ từng bước về lúa gạo, Việt Nam cũng đã có bước chuyển hướng thị trường ngoạn mục. Đặc biệt, những sản phẩm gạo "phát thải thấp" đã được bán với mức giá cao.

Đà Nẵng: Linh hoạt cho học sinh nghỉ học trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12
Xã hội

Đà Nẵng: Linh hoạt cho học sinh nghỉ học trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12

Xã hội

Ngày 21/10, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các thủ trưởng đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện các phương án phòng chống bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Hành chính số vùng đảo xa nhất của TP.HCM chuyển mình mạnh mẽ: Dân nhận lương hưu, trợ cấp nhanh, an toàn
Chuyển động Sài Gòn

Hành chính số vùng đảo xa nhất của TP.HCM chuyển mình mạnh mẽ: Dân nhận lương hưu, trợ cấp nhanh, an toàn

Chuyển động Sài Gòn

Tại Côn Đảo - vùng đảo xa nhất của TP.HCM, cơ quan BHXH đã hoàn tất 100% chi trả các chế độ qua tài khoản ngân hàng. Bước chuyển đổi này giúp người dân nhận lương hưu và trợ cấp nhanh hơn, an toàn hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính số phục vụ người dân đến tận vùng biển đảo.

Nữ điều dưỡng tử vong thương tâm do tông vào chó thả rông trên đường
Xã hội

Nữ điều dưỡng tử vong thương tâm do tông vào chó thả rông trên đường

Xã hội

Ngày 21/10, các cơ quan chức năng phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc nữ điều dưỡng một bệnh viện trên đường đi làm bất ngờ tông vào chó thả rông, dẫn đến tử vong.

Thái Nguyên: Hội thảo bàn giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển xanh ở vùng núi phía Bắc
Nhà nông

Thái Nguyên: Hội thảo bàn giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển xanh ở vùng núi phía Bắc

Nhà nông

Sáng 21/10, tại Thái Nguyên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo “Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc” bàn giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sinh kế xanh vùng núi phía Bắc.

Hình ảnh dân quân Đà Nẵng xúc bao cát, khiêng đá, chằng chống mái tôn giúp dân ứng phó bão số 12
Media

Hình ảnh dân quân Đà Nẵng xúc bao cát, khiêng đá, chằng chống mái tôn giúp dân ứng phó bão số 12
6

Media

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 - Fengshen, ngày 21/10 lực lượng bộ đội Biên phòng Tam Thanh, Dân quân phường Quảng Phú (TP. Đà Nẵng) đã đồng loạt ra quân xuống tận nơi để hỗ trợ nhân dân trên địa bàn chằng chống nhà cửa, di dời tài sản và vật dụng thiết yếu.

Bố chồng mất, con dâu đi rút 3 triệu tiền thừa kế: Câu nói của nhân viên ngân hàng khiến chị ngã quỵ
Gia đình

Bố chồng mất, con dâu đi rút 3 triệu tiền thừa kế: Câu nói của nhân viên ngân hàng khiến chị ngã quỵ

Gia đình

Khi mở di chúc, chị thấy tên mình được ghi với phần thừa kế vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng chị thoáng chạnh lòng. Khi đến ngân hàng rút tiền, chị mới biết sự thật rơi nước mắt.

Quảng Trị: Bất cập trong cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu đất san lấp
Bạn đọc

Quảng Trị: Bất cập trong cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu đất san lấp
8

Bạn đọc

Hàng loạt hồ thủy lợi ở Quảng Trị được cấp phép cho doanh nghiệp nạo vét, lấy đất san lấp với mục tiêu “cải tạo hồ, tăng dung tích chứa, khơi thông dòng chảy”. Thế nhưng, đằng sau mục tiêu “làm sạch hồ” là nhiều dấu hiệu bất cập, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình, ảnh hưởng đến môi trường.

Đã có kết quả chụp MRI chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng: Chia tay V.League 2025/2026?
Thể thao

Đã có kết quả chụp MRI chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng: Chia tay V.League 2025/2026?

Thể thao

Kết quả chụp MRI cho thấy, Bùi Tiến Dũng bị đứt dây chằng chéo trước, buộc phải tiến hành ca phẫu thuật để chữa trị. Với chấn thương nặng này, thủ môn quê Thanh Hoá rất có thể sẽ phải nói lời chia tay với mùa giải V.League 2025/2026.

Những dạng thuốc không được bẻ, không nghiền nát khi dùng
Xã hội

Những dạng thuốc không được bẻ, không nghiền nát khi dùng

Xã hội

Nhiều người có thói quen bẻ hoặc nghiền thuốc viên cho dễ uống mà không biết hành động này có thể làm giảm hiệu quả điều trị, thậm chí gây ngộ độc hoặc tổn hại sức khỏe.

Người phụ nữ ở Đà Nẵng đi chăn bò mất tích bí ẩn, nghi trượt chân rơi xuống sông
Tin tức

Người phụ nữ ở Đà Nẵng đi chăn bò mất tích bí ẩn, nghi trượt chân rơi xuống sông

Tin tức

Lực lượng chức năng xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng cùng người dân đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm một phụ nữ nghi bị trượt chân rơi xuống sông khi đi chăn bò.

Nữ sinh Hà Nội ăn mì trong lớp, cãi nhau với giảng viên: Nhà trường lên tiếng
Xã hội

Nữ sinh Hà Nội ăn mì trong lớp, cãi nhau với giảng viên: Nhà trường lên tiếng

Xã hội

Sau khi hình ảnh nữ sinh ăn mì trong lớp, cãi tay đôi với giảng viên, Nhà trường cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, tôn trọng và văn minh.

Jennifer Lopez bị chồng cũ tố phản bội và giả tạo
Văn hóa - Giải trí

Jennifer Lopez bị chồng cũ tố phản bội và giả tạo

Văn hóa - Giải trí

Ojani Noa công khai phản bác Jennifer Lopez sau khi cô tuyên bố chưa từng được yêu trong các cuộc hôn nhân.

Hai con đặc sản trườn bò 'ở chung nhà', chả thấy 'cãi nhau' lại còn đem tiền nhiều về cho ông nông dân Sóc Trăng
Nhà nông

Hai con đặc sản trườn bò "ở chung nhà", chả thấy "cãi nhau" lại còn đem tiền nhiều về cho ông nông dân Sóc Trăng

Nhà nông

Nuôi ba ba kết hợp với nuôi rắn ri voi-2 con đặc sản, là mô hình kinh tế thu nhập tốt của ông Dương Văn Thắng, hội viên, nông dân chi hội ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng)...

Thủ tướng yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân nghiên cứu xây dựng Đề án 'Vòm Phòng không bền vững'
Tin tức

Thủ tướng yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững"

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân phát huy lịch sử hào hùng, tiếp tục là "Lá chắn thép" bảo vệ bầu trời Tổ quốc thiêng liêng và thiết lập thế trận phòng thủ chiến lược, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững".

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Phú Thọ: Tích cực gỡ vướng, phục vụ nhân dân thuận lợi
Bạn đọc

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Phú Thọ: Tích cực gỡ vướng, phục vụ nhân dân thuận lợi

Bạn đọc

Hơn 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ có những chuyển biến tích cực trong thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khó khăn nhân lực, hạ tầng số, cơ sở vật chất vẫn là những thách thức, cần tháo gỡ và có giải pháp đồng bộ để hướng tới phục vụ người dân tiện lợi hơn.

Thực khách tá hỏa khi phát hiện... răng người trong xúc xích, dimsum
Xã hội

Thực khách tá hỏa khi phát hiện... răng người trong xúc xích, dimsum

Xã hội

Nhiều trường hợp thực khách phát hiện răng người trong thức ăn đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc.

Thua liểng xiểng trong nước, tâm trạng của Thép xanh Nam Định ra sao?
Thể thao

Thua liểng xiểng trong nước, tâm trạng của Thép xanh Nam Định ra sao?

Thể thao

3 trận thua liên tiếp tại V.League 2025/2026 khiến Thép xanh Nam Định bị nghi ngờ về động lực và tham vọng tại giải quốc nội, thế nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, tinh thần của họ vẫn rất thoải mái...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chất lượng cán bộ cấp xã là vấn đề đáng lo ngại nhất
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chất lượng cán bộ cấp xã là vấn đề đáng lo ngại nhất

Tin tức

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ chất lượng cán bộ cấp xã là vấn đề đáng lo ngại nhất. Chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức đặc biệt là cấp xã của chúng ta còn có những khó khăn, bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu.

Giữ thang cho hàng xóm sửa điện, người đàn ông bất ngờ bị bỏng nặng
Xã hội

Giữ thang cho hàng xóm sửa điện, người đàn ông bất ngờ bị bỏng nặng

Xã hội

Giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà, người đàn ông bất ngờ bị bỏng do nổ hồ quang điện dẫn đến bỏng nặng, đe doạ tính mạng.

Kiến nghị nâng gấp 10 lần mức cá cược hợp pháp, lên tối đa 100 triệu đồng mỗi ngày
Kinh tế

Kiến nghị nâng gấp 10 lần mức cá cược hợp pháp, lên tối đa 100 triệu đồng mỗi ngày

Kinh tế

Theo kiến nghị của doanh nghiệp thông qua VCCI, mức trần 10 triệu đồng đề xuất tại Dự thảo vẫn còn quá thấp so với thực tiễn thị trường và chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả.

Cánh đồng Vua trồng loại quả giòn ngọt này ở Hải Phòng ai nếm cũng ham, sao lại gắn biển có chữ '3 không'?
Nhà nông

Cánh đồng Vua trồng loại quả giòn ngọt này ở Hải Phòng ai nếm cũng ham, sao lại gắn biển có chữ "3 không"?

Nhà nông

Không sử dụng chất kích thích tăng trưởng, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và không vứt vỏ bao thuốc thuốc bảo vệ thực vật , rác thải tại cánh đồng. Đó là tiêu chí đang được thực hiện tại những cánh đồng ổi lê nức tiếng ở cánh đồng Vua ở Hải Phòng.

Đại biểu Quốc hội than thở: “Mua nhẫn cưới cũng không thể”
Kinh tế

Đại biểu Quốc hội than thở: “Mua nhẫn cưới cũng không thể”

Kinh tế

“Nhiều người dân phản ánh, chỉ muốn mua một chiếc nhẫn cưới cũng không thể mua nổi, trong khi trước đây điều này rất dễ dàng”, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) nói.

Con động vật lắm chân này xưa rẻ như cho, bò lổm ngổm, đi qua ngó lơ, cả làng ở Cà Mau bắt làm món gì mà hút hàng?
Nhà nông

Con động vật lắm chân này xưa rẻ như cho, bò lổm ngổm, đi qua ngó lơ, cả làng ở Cà Mau bắt làm món gì mà hút hàng?

Nhà nông

Con ba khía-một loài động vật hoang dã thuộc lớp giáp xác sống ở vùng bãi bồi đất Cà Mau xưa nhiều vô số kể, rẻ như cho, bò lổm ngổm, đi qua ngó lơ. Để ăn con ba kía kiểu lâu dài, người Cà Mau xưa nghĩ ra cách muối ba khía. Dần dà, nghề muối con rẻ rề họ cua này trở thành nghề kiếm ra tiền khi người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến vị thơm, ngon của ba khía muối.

Hiện trạng khu đất vàng gần 32ha ở Bến Nhà Rồng, TP.HCM sẽ làm công viên văn hóa thay vì khu đô thị
Chuyển động Sài Gòn

Hiện trạng khu đất vàng gần 32ha ở Bến Nhà Rồng, TP.HCM sẽ làm công viên văn hóa thay vì khu đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Khu đất vàng diện tích gần 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ được quy hoạch thành công viên kết hợp mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành phát triển các dịch vụ cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội: Người ít nhưng việc vẫn phải chạy, ai không thích nghi thì đứng qua một bên để người khác làm
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Người ít nhưng việc vẫn phải chạy, ai không thích nghi thì đứng qua một bên để người khác làm

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khi tinh gọn bộ máy người ít nhưng việc vẫn phải chạy. Ai không thích nghi được với chuyển đổi số, không ứng dụng thì đứng qua một bên để người khác làm.

Võ Tắc Thiên từng yêu đơn phương người đàn ông nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ Tắc Thiên từng yêu đơn phương người đàn ông nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Võ Tắc Thiên, nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc là người đàn bà độc đoán, phóng túng, nhưng đến cuối đời lại dành tình cảm cho một con người đơn giản….

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 'có một không hai': Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

3

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

4

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

5

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ