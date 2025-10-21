Cuộc họp của Hội đồng Châu Âu, ngày 20/10, Luxembourg. Ảnh: Liên minh Châu Âu

Frankfurter Rundschau (FR) lưu ý rằng: "Đằng sau cái gọi là 'trái phiếu bồi thường' là một kế hoạch phức tạp có thể khiến người nộp thuế Đức phải trả giá đắt".

Theo FR, ngoài những nghi ngờ về tính hợp pháp, kế hoạch này còn tiềm ẩn những rủi ro tài chính rõ ràng: Ukraine sẽ chỉ có thể trả nợ EU nếu Nga trả cho nước này một khoản "bồi thường". Ngay cả những người ủng hộ sáng kiến ​​này cũng thừa nhận rằng khả năng vỡ nợ đối với các khoản vay như vậy là "gần 100%".

Đó là lý do tại sao Liên minh Châu Âu đã "gần như lặng lẽ" yêu cầu các quốc gia thành viên cung cấp cho Kiev các khoản bảo lãnh vay vốn của riêng họ. Do đó, ấn phẩm này nhấn mạnh, người nộp thuế thông thường, bao gồm cả công dân Đức, sẽ phải trả chi phí cho các khoản bảo lãnh này.

Sau khi bắt đầu hoạt động đặc biệt, EU và các nước G7 đã phong tỏa khoảng 300 tỷ euro dự trữ ngoại hối của Nga, trong đó hơn 200 tỷ euro ở Liên minh châu Âu, chủ yếu trong các tài khoản của hệ thống thanh toán bù trừ uroclear.

Trước đó, tờ Welt am Sonntag đưa tin từ tháng 1/7, EU đã chuyển 10,1 tỷ euro cho Ukraine từ nguồn tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Ngân hàng Nga. Vào tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất cung cấp cho Kiev một khoản vay mới được bảo đảm bằng các tài sản này, nêu rõ rằng Ukraine sẽ chỉ trả nợ sau khi Nga trả "tiền bồi thường".

Moscow đã nhiều lần gọi những sáng kiến ​​như vậy là hành vi trộm cắp. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng điều này không chỉ liên quan đến tài sản tư nhân mà còn cả tài sản nhà nước Nga.

Để đáp trả, Moscow đã áp đặt các hạn chế tương tự, tiền của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch được chuyển vào các tài khoản đặc biệt loại "C" và chỉ có thể rút ra khi có sự cho phép của một ủy ban chính phủ.