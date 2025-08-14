Đơn vị điểm về “Kho, Trạm chính quy mẫu mực, an toàn” tại Vùng 2 Hải quân

Ngày 14/8 tại xã Nhơn Trạch, Đồng Nai, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn, đến tham quan kết quả xây dựng đơn vị điểm về “Kho, Trạm chính quy, mẫu mực, an toàn” tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật.

Các đại biểu tham quan kho, trạm chính quy của Trạm 96.

Buổi tham quan nhằm đánh giá kết quả xây dựng đơn vị điểm tại Trung tâm đồng thời là dịp để cán bộ, chỉ huy các đơn vị trong Vùng 2 Hải quân học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng nền nếp chính quy, kỹ thuật trong thời gian tới.

Trước khi tham quan, các đại biểu xem phim báo cáo của đơn vị điểm về kết quả xây dựng “Kho, Trạm chính quy mẫu mực, an toàn”.

Trạm 96 làm mẫu, giới thiệu trước Đoàn kiểm tra của Vùng 2 Hải quân.

Tiếp đến, Đoàn tham quan thực thực tế trên nhiều nội dung như kết quả thực hiện các tiêu chí kho trạm “chính quy, mẫu mực, an toàn”; hệ thống tài liệu sổ sách; mặt bằng bố trí và các trang bị công nghệ; năng lực tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật của kho, trạm.

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật cũng báo cáo về triển khai thực hiện “ngày kỹ thuật”; đăng ký, thống kê, báo cáo về công tác bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ của cơ quan, các ngành, các Trạm, Kho; kinh nghiệm trong khai thác sử dụng và làm chủ trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã áp dụng, kết hợp nghiên cứu tự sửa chữa và tổ chức sửa chữa chuyên sâu; xử trí tình huống phòng chống cháy nổ……

Đoàn công tác tham quan công tác phòng, chống cháy nổ tại Trạm.

Kết luận buổi tham quan, Đại tá Triệu Thanh Tùng đánh giá cao kết quả xây dựng điểm của Trung tâm; biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đạt được nhất là khi đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo và hoàn thành tốt các nội dung, tiêu chí đề ra.

Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân, phát biểu kết luận buổi tham quan.

Đại tá Tùng yêu cầu, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm và cấp ủy chỉ huy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá về công tác kỹ thuật.

Chỉ huy đơn vị cần tiếp tục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ làm điểm, nhanh chóng khắc phục điểm tồn được đoàn công tác chỉ ra; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung, tiêu chí đề ra, góp phần xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.