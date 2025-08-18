Theo tin từ UBND xã Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh), khoảng 18 giờ 15 phút ngày 17/8, trên địa bàn xảy ra dông lốc. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, UBND xã Đầm Hà nhận được tin báo từ Công an xã về vụ lật bè chở 17 người.

Thông tin ban đầu, chiếc bè do anh Nguyễn Văn Minh (SN 1980, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ. Chiếc bè chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) để đi ra khu vực vùng biển thôn Bình Hải (xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) làm công việc nuôi ngao.

Dông lốc làm lật bè chở 17 người, hai người tử vong ở Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã kịp thời tìm thấy và đưa chị Lê Thị Quyên (SN 1993, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) về Trạm Y tế xã Đầm Hà để cấp cứu.

Ngay khi nhận thông tin, UBND xã Đầm Hà đã nhanh chóng phối hợp với UBND xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự và công an xã để tổ chức công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và mực nước biển xuống thấp nhất trong ngày (0,5m) nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 7 giờ sáng 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể là bà N.T.H (SN 1984, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) và ông T.V.T (SN 1982, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) tại khu vực nuôi hàu của người dân. Thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Cùng thời điểm này, 14 người còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

Hiện tại, UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với UBND xã Quảng Hà và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 17/8, một cơn lốc mạnh đã xảy ra ở xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh làm 5 người dân nuôi trồng thủy sản gặp nạn trên biển tại Hòn Mỹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đảng ủy và UBND xã Quảng Hà đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Quảng Điền khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ.

Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, cả 5 người dân đã được cứu và đưa vào bờ an toàn. Hiện tại, sức khỏe của họ đã ổn định và đang được chăm sóc tại gia đình.