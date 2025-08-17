Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng 17/8, một cán bộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết: "Du khách Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1992, trú tại Hải Phòng) đã đến thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống của Vườn quốc gia.

Lực lượng chức năng bàn phương án tìm kiếm du khách Hải Phòng mất tích ở rừng Cúc Phương. Ảnh: C P

Sau đó, anh này tự đi bộ tham quan tuyến đường dẫn tới cây chò chỉ nghìn năm. Khi đi được khoảng 2 km thì rẽ vào động Sơn Cung và để lại điện thoại, giấy tờ tùy thân ở cửa động".

Được biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, tung tích của du khách này vẫn bặt vô âm tín.

Đưa chó nghiệp vụ vào rừng Cúc Phương tìm kiếm du khách mất tích. Ảnh: CP



Sáng 17/8, lực lượng kiểm lâm, công an và các đơn vị chức năng khác đã tăng cường tìm kiếm với gần 100 cán bộ cùng sự hỗ trợ của 7 con chó nghiệp vụ.

Hiện tại, gia đình của anh Nguyễn Quốc Mạnh đã có mặt tại Vườn quốc gia Cúc Phương để phối hợp, cung cấp thêm thông tin giúp lực lượng chức năng sớm tìm thấy anh.

Rừng Cúc Phương cây cối tốt um tùm. Ảnh: VT

Công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, khu vực Vườn quốc gia Cúc Phương (trụ sở tỉnh Ninh Bình) đang có mưa lớn.