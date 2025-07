Đồng Nai: Hai xe đầu kéo va chạm rồi bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút

Sáng 3/7, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Bình An, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo trên địa bàn.

2 xe đầu kéo va chạm rồi bốc cháy dữ dội ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 cùng ngày, xe đầu kéo biển số TP.HCM kéo theo thùng container di chuyển trên đường tỉnh 769, đoạn qua xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.

Đám cháy bùng phát dữ dội. Nguồn: Thanh Liêm.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Thảo.

Khi đến xã Bình An thì xảy va chạm với một xe đầu kéo di chuyển trên đường. Cú va chạm khiến 2 phương tiện bốc cháy dữ dội.

Do bên trong các phương tiện chứa nhiều dầu, nhiên liệu… nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh.

Nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt ngay sau đó, vụ cháy khiến 2 đầu kéo bị lửa thiêu rụi.