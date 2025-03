ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia (19h30 ngày 19/3): Màn thử nghiệm hoàn hảo?

ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia: HLV Kim Sang-sik có "tuyệt chiêu" mới?

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trong năm 2025 và gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn là ĐT Campuchia. Kết quả của trận đấu này không quá quan trọng bởi điều cần thiết với HLV Kim Sang-sik là phải tìm ra những phương án mới nhằm nâng cao sức mạnh cho ĐT Việt Nam. 6 ngày sau, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Lào ở trận đầu tiên của vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 và đấy mới là cuộc đọ sức mà "Những chiến binh sao vàng" đặt mục tiêu phải thắng.

So với ASEAN Cup 2024, lực lượng của ĐT Việt Nam sứt mẻ đáng kể. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là tiền đạo Nguyễn Xuân Son do chấn thương dài ngày. Ngoài ra, Văn Toàn, Hồ Tấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh cũng chấn thương. Thủ môn Nguyễn Filip vì lý do gia đình nên xin rút khỏi ĐT Việt Nam ở đợt tập trung này. Bên cạnh đó, thủ môn Nguyễn Đình Triệu cũng chưa chắc có được thể trạng tốt nhất.

ĐT Việt Nam sẽ có màn thử nghiệm quan trọng với ĐT Campuchia. Ảnh: FPT Play

Điều đáng chú ý, về lối chơi, tại ASEAN Cup 2024, tính từ trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp ĐT Myanmar trở đi, ĐT Việt Nam thường chơi theo kiểu dồn bóng cho Nguyễn Xuân Son. Khả năng hoạt động độc lập rất tốt của tiền đạo này đã mang về hiệu quả mỹ mãn.

Tuy nhiên, khi không có Xuân Son, ĐT Việt Nam cần phải thay đổi lối chơi. Đây cũng là điều người hâm mộ chờ đợi xem HLV Kim Sang-sik liệu có "tuyệt chiêu" mới hay không.

Về nhân sự, cầu thủ được chờ đợi có màn ra mắt là Phạm Lý Đức hứa hẹn mang đến sinh khí mới cho ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh Bùi Hoàng Việt Anh không thể thi đấu, Đỗ Duy Mạnh không ở trạng thái sung sức nhất, việc Phạm Lý Đức được ra sân trong khuôn khổ một trận giao hữu là rất cần thiết để trung vệ này được thể hiện năng lực với hoàn cảnh không chịu quá nhiều áp lực.

Ngoài ra, Võ Hoàng Minh Khoa cũng có thể là phương án được HLV Kim Sang-sik thử nghiệm. Trên hàng công, khi Tiến Linh không ở trạng thái tốt nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cần có những điều chỉnh cần thiết, đặc biệt là việc giao thêm nhiệm vụ săn bàn, kết nối lối chơi cho các tiền đạo khác.

Với ĐT Campuchia, HLV Gyotoku Koji thường áp dụng chiến thuật 4-4-2. Các cầu thủ nhập tịch của ĐT Campuchia như Kan Mo, Takaki Ose, Yudai Ogawa, Abdel Kader Coulibaly và Anders Gyo Nieto giúp ĐT Campuchia tự tin hơn với chất lượng chuyên môn được nâng cao đáng kể. Mặc dù vậy, nếu đánh giá toàn diện, ĐT Campuchia vẫn yếu hơn ĐT Việt Nam.

Trước trận đấu, cả hai HLV Kim Sang-sik và Gyotoku Koji đều có những phát biểu khá xã giao, thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Vì đây cũng chỉ là một trận giao hữu nên ĐT Việt Nam chưa chắc bung hết sức lực. Sự thử nghiệm là quan trọng nhất và tất nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng ĐT Việt Nam có được một màn trình diễn hoàn hảo để hướng tới trận đấu quan trọng hơn gặp ĐT Lào.

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia:

ĐT Việt Nam: Văn Việt, Thanh Chung, Tiến Dũng, Lý Đức, Ngọc Tân, Minh Khoa, Quang Hải, Văn Khang, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Văn Vĩ.

ĐT Campuchia: Reth Ly Heng, Soeuy Visal, Seret Krya, Ouk Sovann, Takaki Ose, Yudai Ogawa, Nhean Sosidan, Chou Sinti, Sieng Chanthea, Hav Soknet, Nick Taylor.

Dự đoán: ĐT Việt Nam thắng 3-1.