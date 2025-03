Lộ diện năng lực 'ông chủ' dự án Constrexim Complex lãng phí "đất vàng" nhiều năm

Dự án Constrexim Complex "ôm đất vàng"

Dự án Constrexim Complex tọa lạc tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Dự án nằm ở nút giao cầu vượt Mai Dịch với 3 mặt tiền là đường Vành đai 3 (Phạm Hùng), Xuân Thủy và Trần Quốc Vượng. Đây là dự án toà nhà văn phòng và thương mại Contrexim Plaza (Contrexim Plaza) từng được kỳ vọng trở thành một tổ hợp hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo khu vực.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, thay vì một công trình bề thế, hiện đại tại khu "đất vàng" có diện tích 2,5ha, dự án hiện chỉ là bãi đất hoang, xung quanh là nơi tập kết rác thải, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Phối cảnh dự án Constrexim Complex tại ô đất ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Ảnh: CĐT

Được biết dự án Constrexim Complex do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX Holdings) làm chủ đầu tư. Dữ liệu cho thấy, dự án được khởi động từ những năm 2007.



Nguồn: Trích bản cáo bạch CTX Holdings.

Tháng 7/2012, UBND TP. Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án cho CTX Holdings và Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã ra văn bản chấp thuận tổng mặt bằng năm 2017. Trên phương tiện truyền thông, tháng 2/2024, UBND TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo bản cáo bạch của CTX Holdings, vị trí xây dựng dự án tại ô đất ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. Quy mô dự án án Constrexim Complex 45 tầng và 3 tầng hầm, có mục đích sử dụng trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ. Tiến độ dự án 2012 - 2016.

Ban đầu dự án Constrexim Complex được chủ đầu tư dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2016. Ảnh: Thái Nguyễn

Khu vực đất dự án từng là chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu. Đến năm 2019, khu chợ được giải phóng mặt bằng để phục vụ cho việc thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau gần 6 năm “xóa sổ” khu chợ, đến nay dự án vẫn đang quây tôn.

Cổng của dự án được đặt ở vị trí đường Phạm Hùng. Ảnh: Thái Nguyễn

Bên trong dự án vẫn là khu đất trống, không thấy bóng dáng của công nhân xây dựng. Ảnh: Thái Nguyễn

Dữ liệu báo cáo tài chính kiểm toán các năm của CTX Holdings cho thấy, từ cuối năm 2022 - 2023, chủ đầu tư không rót thêm vốn vào dự án, đồng thời trong năm 2023 chủ đầu tư ghi nhận giảm vốn tại dự án này, giảm khoảng 15 tỷ đồng. Năm 2024, CTX Holdings rót khoảng 2 tỷ vào dự án, nâng giá trị đầu tư vào dự án lên hơn 464 tỷ đồng.

Phía bên ngoài dự án tại đường Trần Quốc Vượng hiện tập kết từ xe rác cho đến gạch xây dựng. Ảnh: Thái Nguyễn

Người dân tự dựng kiot để làm nơi buôn bán thực phẩm. Ảnh: Thái Nguyễn

Theo khảo sát của PV Báo Dân Việt, trong tháng 3/2025, dự án Constrexim Complex đã có những dấu hiệu hoạt động trở lại khi mặt bằng đã được làm sạch cỏ, vật liệu và máy móc cũng đã được tập kết bên trong khu đất. Mặc dù vậy, người dân xung quanh cho biết bên trong dự án mới tập kết máy móc, vật liệu xây dựng nhưng gần như không có công nhân xây dựng.

Một số người dân sinh sống gần dự án lo ngại tình trạng bỏ hoang kéo dài nhiều năm khiến khu vực xung quanh trở thành nơi tập kết xe chở rác.

Bên cạnh đó, tình trạng họp chợ tự phát vẫn diễn ra bất chấp xung quanh có biển "cấm họp chợ". Điều này có thể gây mất an ninh trật tự nếu chính quyền địa phương không mạnh tay xử lý.

Phía bên trong dự án "ngập" trong rác thải. Ảnh: Thái Nguyễn

Được biết, vào tháng 12/2024, Hội đồng quản trị của CTX Holdings đã thông qua Thỏa thuận nguyên tắc về việc hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp công trình trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại lô đất A1 -2 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội (dự án Constrexim Complex).



Trích nguồn: Báo cáo quản trị năm 2024 của CTX Holdings.

Chủ đầu tư dự án Constrexim Complex - CTX Holdings sụt giảm doanh thu trong năm 2024

CTX Holdings hình thành trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2007. Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 203 tỷ đồng, đến năm 2011, tăng lên thành 263 tỷ đồng. Đến năm 2019 tăng lên 789 tỷ đồng và giữ nguyên mức này cho đến hiện tại. Theo BCTC hợp nhất năm 2024, quy mô CTX Holdings có 9 công ty con và 7 công ty liên kết.

Ông Phan Minh Tuấn là Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc CTX Holdings. Tuy nhiên, theo báo cáo thường niên năm 2024 của doanh nghiệp, ông Tuấn chỉ nắm giữ 1,49% cổ phần tại CTX Holdings, trong khi một thành viên khác trong ban điều hành là bà Chu Thị Hồng Hạnh, thành viên HĐQT không điều hành lại nắm giữ tới 6,41% cổ phần.

Theo BCTC hợp nhất năm 2024, CTX Holdings ghi nhận doanh thu thuần ở mức hơn 160 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (hơn 330 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chỉ có 1,27 tỷ đồng, kém so với mức 45,53 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023).

Theo đánh giá của ban giám đốc công ty, lợi nhuận sụt giảm có nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu không đạt chỉ tiêu đề ra (năm 2024 là 500 tỷ đồng). Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có tính đến doanh thu do chuyển nhượng một số dự án không hiệu quả, không nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn của Tổng Công ty. Tuy nhiên, năm 2024, không có dự án nào được chuyển nhượng và đây là lý do chính khiến lợi nhuận giảm.

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2024 của CTX Holdings

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của CTX Holdings chỉ còn hơn 1.930 tỷ đồng, thấp hơn mức 1.966 tỷ đồng (năm 2023) và giảm mạnh so với mức 2.230 tỷ đồng (năm 2022). Trong đó, tài sản ngắn hạn năm 2024 là 524,6 tỷ đồng. Công ty có lượng tiền gửi ngân hàng là hơn 90 tỷ đồng.

Quy mô nợ phải trả năm 2024 là gần 905 tỷ đồng, nhưng chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn ở mức gần 748,2 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 1.025 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2024 của CTX Holdings

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã hủy niêm yết cổ phiếu của CTX Holdings (mã CTX-HNX). Theo đó, gần 79 triệu cổ phiếu CTX bị hủy niêm yết từ ngày 12/12/2023 và thực hiện giao dịch trên sàn UpCOM kể từ ngày 26/12/2023 theo Thông báo số 5430/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ký ngày 19/12/2023.

Nguyên nhân cổ phiếu CTX bị hủy niêm yết do CTX Holdings vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và cổ phiếu không có giao dịch tại sàn trong thời hạn 12 tháng, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

CTX Holdings hiện sở hữu nhiều dự án chung cư, khách sạn lớn có vị trí đắc địa như: khách sạn 5 sao Pao's Sapa Leisure Hotel tại thị trấn Sapa; khách sạn Champa Legend Nha Trang; dự án chung cư CTX Complex A1 (dự án Constrexim Complex) tại Cầu Giấy và dự án căn hộ dịch vụ PentStudio Tây Hồ (Hà Nội); khu sinh thái biển Quảng Nam.

Mặc dù sở hữu nhiều dự án lớn nhưng nhiều dự án của CTX Holdings khai dở dang, có giá trị hơn 976 tỷ đồng tính đến hết năm 2024 (theo BCTC hợp nhất năm 2024), chiếm hơn một nửa trong số tổng tài sản của doanh nghiệp. Đa phần các dự án không được rót thêm nhiều vốn, cho thấy các dự án đang bị đình trệ suốt năm qua.