Ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, vừa đi kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đoạn đi qua khu vực phía Tây thành phố.

Tại buổi kiểm tra và làm việc với các địa phương khu vực phía Tây thành phố, ông Lê Anh Quân ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ liên quan đến dự án đường sắt này.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng, kiểm tra thực địa dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Ảnh: HT.

Tuy nhiên, hiện nay một số công việc còn triển khai chậm, đặc biệt là công tác tái định cư tại xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc. Qua kiểm tra thực tế, vẫn xuất hiện tình trạng người dân xây dựng trái phép trên đất thuộc phạm vi dự án.

Trước thực trạng này, ông Lê Anh Quân yêu cầu các địa phương tăng cường kỷ cương, siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những hành vi vi phạm sẽ không được hưởng các chính sách bồi thường, hỗ trợ; kiên quyết dừng các hoạt động xây dựng sai phép, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm đất dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình khu vực Tây Hải Phòng được giao phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc xác định, triển khai các khu tái định cư; thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về thiết kế, hướng tuyến, chính sách liên quan để phối hợp công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thẩm định, phê duyệt các phương án theo đúng quy định.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng có chiều dài hơn 89 km (trong đó đoạn qua Hải Dương cũ dài 40,96 km; đoạn qua Hải Phòng cũ dài 48,92 km). Tuyến đi qua 24 xã, phường, đặc khu của TP Hải Phòng, gồm: Cẩm Giàng, Kẻ Sặt, Mao Điền, Bình Giang, Yết Kiêu, Gia Lộc, Gia Phúc, Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Hà Đông, An Quang, Quyết Thắng, An Khánh, An Hưng, Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, phường Dương Kinh, phường Hải An, Đông Hải, Nam Đồ Sơn và đặc khu Cát Hải.

Tổng diện tích thu hồi đất khoảng 624,13 ha (trong đó Hải Dương cũ 218,2 ha; Hải Phòng cũ 405,93 ha). Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 6.096 hộ (Hải Dương cũ 3.296 hộ; Hải Phòng cũ 2.800 hộ). Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 9.753 tỷ đồng (Hải Dương cũ 3.893 tỷ đồng; Hải Phòng cũ 5.860 tỷ đồng).

Được biết, TP Hải Phòng dự kiến góp khoảng 11.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.