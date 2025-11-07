Dự án hơn 2.400 tỷ đồng tại Quảng Trị của Tập đoàn Sơn Hải được chấp thuận chủ trương đầu tư

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị mới hơn 37 ha do Tập đoàn Sơn Hải đề xuất

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc TP. Đông Hà, với Tập đoàn Sơn Hải là đơn vị quan tâm và đề xuất thực hiện.

Theo phê duyệt, dự án có quy mô trên 37 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.430 tỷ đồng, được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu công khai theo quy định của Luật Đấu thầu và pháp luật về đầu tư.

Khu đô thị mới Bắc TP. Đông Hà được định hướng trở thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, gồm các phân khu nhà ở, thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, trường mầm non, nhà văn hóa và nhiều tiện ích công cộng khác.

Theo quy hoạch chi tiết, dự án dự kiến bố trí 149 lô biệt thự, 302 lô nhà liền kề, cùng quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và công trình thương mại - dịch vụ.

Tiến độ triển khai được chia thành nhiều giai đoạn: công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028; xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ 2029 - 2030, và hoàn thiện, đưa toàn bộ dự án vào vận hành trong giai đoạn 2030 - 2033.

Tập đoàn Sơn Hải “đặt chân” vào dự án khu đô thị quy mô lớn tại Bắc TP. Đông Hà.

Trước đó, Tập đoàn Sơn Hải từng được nhắc đến tại dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (TP. Đồng Hới) - nơi Thanh tra Nhà nước xác định có một số sai phạm trong quá trình phê duyệt và triển khai.

Cụ thể, cơ quan thanh tra cho biết Sở Xây dựng Quảng Bình (trước khi sáp nhập) đã tham mưu để UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến của HĐND tỉnh, vi phạm quy định tại Nghị định 99.

Tại thời điểm kiểm tra, dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và thi công 51 lô nhà ở với tổng diện tích khoảng 9.900 m2, song vẫn còn tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cơ quan thanh tra cũng nêu, Tập đoàn Sơn Hải cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Hới chưa đối chiếu đầy đủ chi phí bồi thường, dẫn đến chuyển thừa hơn 10 triệu đồng cho đơn vị thực hiện.

Tổng chi phí bồi thường được ghi nhận tại thời điểm thanh tra đạt hơn 27,4 tỷ đồng, thấp hơn mức dự kiến ban đầu (40,8 tỷ đồng). Doanh nghiệp đã chi trả gần 165 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng, song chưa được xác nhận để khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính về đất, và hiện đã nộp thêm 5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính Quảng Bình phục vụ giải phóng mặt bằng.

Trước những thông tin trên, Tập đoàn Sơn Hải đã lên tiếng phản hồi, khẳng định quá trình lựa chọn nhà đầu tư tại dự án ở Quảng Trị được thực hiện thông qua đấu thầu công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị xem xét, thông qua đầy đủ trước khi triển khai.