Tập đoàn Sơn Hải nói gì về thông tin "sai phạm tại dự án 500 tỷ đồng" ở Quảng Trị?

Mới đây, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải phát đi thông báo liên quan đến kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính tại dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, TP. Đồng Hới cũ, nay là phường Đồng Thuận), do thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành.

Dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2017 - 2025.

Theo kết luận của thanh tra, số tiền Tập đoàn Sơn Hải nộp thừa đúng là 10,1 triệu đồng chứ không phải 10 tỷ đồng.

Trong thông báo phát đi, Tập đoàn Sơn Hải nói rằng dự án này là dự án của tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Sơn Hải chỉ là nhà đầu tư.

Phía Tập đoàn Sơn Hải cũng khẳng định theo kết luận của thanh tra, số tiền Sơn Hải nộp thừa là 10,1 triệu đồng chứ không phải là 10 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lý giải do không có quyền kiểm tra tài chính của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới cũ nên Tập đoàn Sơn Hải không nắm được hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất chi trả tiền còn dư 10,1 triệu đồng.

Tại dự án nói trên, Tập đoàn Sơn Hải là Nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu, các thủ tục liên quan đến Dự án trước lúc đấu thầu là trách nhiệm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứ không phải của Tập đoàn Sơn Hải, đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước lúc đấu thầu.

Việc đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án này là do Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đồng Hới cũ thực hiện. Quá trình thực hiện đã diễn ra nhiều lần, và đến nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án vẫn chưa thực hiện xong.

Theo Tập đoàn này, mỗi lần Sơn Hải chuyển tiền đền bù giải phóng mặt bằng đều căn cứ vào đề nghị chuyển tiền của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới (cũ). Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Sơn Hải đã chuyển tiền kịp thời, đầy đủ và đúng theo số tiền được đề nghị.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến của HĐND tỉnh.

Thanh tra 'vạch' loạt vi phạm tại dự án của Tập đoàn Sơn Hải

Theo kết luận thanh tra trước đó, cơ quan thanh tra xác định việc Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh Quảng Bình là thực hiện không đúng quy định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

"Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với khuyết điểm này là Sở Xây dựng Quảng Bình", kết luận thanh tra nhấn mạnh.

Trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện Tập đoàn Sơn Hải và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Hới thiếu kiểm tra, đối chiếu kinh phí, dẫn đến việc nhà đầu tư chuyển thừa số tiền nêu trên cho Trung tâm.

Trách nhiệm thuộc về cả hai đơn vị, trong đó Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP. Đồng Hới (đơn vị kế thừa) phải nộp lại số tiền thừa vào ngân sách nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Trị đôn đốc Tập đoàn Sơn Hải bảo đảm tiến độ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước và hoàn thiện các hạng mục theo quy hoạch được duyệt.